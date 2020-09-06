219
Миллатлар лигаси. Испания Германияни шарманда қилди, Португалия сўнгги дақиқада ғалабани илиб кетди ва бошқа натижалар
Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичи 6-тури доирасидаги бир қанча учрашувлар якунига етди.
Қайд этиш керак, унда Германия термаси Испанияда йирик ҳисобда мағлуб бўлди. Хорватия ҳамда Португалия термалари эса жанговар дуранг қайд этди.
Хорватия – Португалия 2:3
Голлар: 1:0 – 29 Ковачич, 1:1 – 52 Рубен Диаш, 1:2 – 60 Жоау Феликс, 2:2 – 65 Ковачич, 2:3 – 90 Рубен Диаш.
Хорватия – Ливакович, Брадарич, Ловрен, Шкорич, Модрич, Пашалич (Брекало, 64), Влашич (Оршич, 84), Рог, Перишич, Ковачич (Башич, 90), Юранович.
Португалия – Руй Патрисиу, Мариу Руй (Жоау Канселу, 71), Рубен Диаш, Семеду, Рубен Семеду, Моутинью, Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 77), Диогу Жота (Паулинью, 77), Бруну Фернандеш (Тринкау, 46), Жоау Феликс (Бернарду Силва, 71), Роналду.
Огоҳлантириш: Рог (22), Роналду (54), Перишич (57).
Четлатиш: Рог (51).
Испания – Германия 6:0
Голлар: 1:0 – 17 Мората, 2:0 – 33 Ферран Торрес, 3:0 – 38 Родри, 4:0 – 55 Ферран Торрес, 5:0 – 71 Ферран Торрес, 6:0 – 89 Ойарсабаль.
Испания – Унаи Симон, Рамос (Эрик Гарсия, 43), Серджи Роберто, Гайя, Пау Торрес, Родри, Каналес (Фабиан Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 73), Мората (Жерар Морено, 73).
Германия – Нойер, Макс, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Кроос, Гюндоган, Гнабри, Горетцка (Нойхаус, 61), Сане (Вальдшмидт, 61), Вернер (Хенрихс, 77).
Огоҳлантириш: Кох (37), Та (67).
Франция – Швеция 4:2
Голлар: 0:1 – 4 Классон, 1:1 – 16 Жиру, 2:1 – 36 Павар, 3:1 – 59 Жиру, 3:2 – 88 Квайсон, 4:2 - 90 Коман.
Франция – Льорис, Люка Эрнандес (Динь, 46), Варан (Зума, 46), Кимпембе, Павар, Рабьо (Нзонзи, 78), Сиссоко, Погба, Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 58).
Швеция – Ольсен, Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльссон, Люстиг (Крафт, 66), Бенгтссон, Ларссон (Каюсте, 87), Ольссон, Кулусевски, Классон (Квайсон, 66), Форсберг, Берг (Исак, 86).
Огоҳлантириш: Ольссон (28).
Мальта – Фарер ороллари 1:1
Голлар: 1:0 – 54 Гийомье, 1:1 – 69 Йоунссон.
Мальта – Бонелло, Шоу, Борг, Аджиус (Димек, 84), Гийомье, Камензули, Гэмбин, Теума (Пизани, 79), Дегабриэле (Сатариано, 84), Монтебелло (Нвоко, 75), Мбонг.
Фарер ороллари – Гестссон, Фэре, Ватнхамар, Давидсен, Ханссон (Вардум, 88), Ватнхамар, Ольсен, Бьярталуйд (Йоунссон, 61), Ольсен (Хансен, 88), Ольсен (Якобсен, 81), Соренсен.
Огоҳлантириш: Шоу (31), Фэре (49), Ханссон (79).
Люксембург – Озарбайжон 0:0
Люксембург – Шон, Пинту, Скендерович (Бонерт, 90), Махмутович, Янс, Баррейро, Жерсон, Тилль (Тилль, 81), Синани, Муратович (Мартинс, 90), Девилль (Бенси, 67).
Озарбайжон – Магомедалиев, Салахлы, Кривоцюк, Гусейнов (Алиев, 44), Сейдиев, Гараев, Бадалов, Ибрагимли (Наджафов, 85), Шейдаев, Эмрели (Садыхов, 84), Муталлимов (Мустафаев, 70).
Огоҳлантириш: Салахлы (22), Махмутович (31), Сейдиев (47), Жерсон (69), Баррейро (78), Муратович (88), Магомедалиев (90).
Черногория – Кипр 4:0
Голлар: 1:0 – 14 Йоветич, 2:0 – 25 Больевич, 3:0 – 28 Больевич, 4:0 – 60 Мугоша.
Черногория – Миятович, Марушич, Вуячич, Симич, Хакшабанович, Вукчевич, Бакич (Косович, 61), Больевич (Йовович, 72), Шчекич (Радунович, 72), Мугоша (Исламович, 71), Йоветич (Савичевич, 61).
Кипр – Деметриу, Кусулос (Гогич, 65), Лайфис, Иоанну (Лоизу, 66), Иоанну, Кастанос (Макрис, 85), Питтас, Артиматас (Кирьяку, 46), Кирьяку, Сьелис, Какулис (Ционис, 65).
Огоҳлантириш: Йоветич (14), Кастанос (35), Бакич (48), Кусулос (63), Вуячич (68). “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Қайд этиш керак, унда Германия термаси Испанияда йирик ҳисобда мағлуб бўлди. Хорватия ҳамда Португалия термалари эса жанговар дуранг қайд этди.
Хорватия – Португалия 2:3
Голлар: 1:0 – 29 Ковачич, 1:1 – 52 Рубен Диаш, 1:2 – 60 Жоау Феликс, 2:2 – 65 Ковачич, 2:3 – 90 Рубен Диаш.
Хорватия – Ливакович, Брадарич, Ловрен, Шкорич, Модрич, Пашалич (Брекало, 64), Влашич (Оршич, 84), Рог, Перишич, Ковачич (Башич, 90), Юранович.
Португалия – Руй Патрисиу, Мариу Руй (Жоау Канселу, 71), Рубен Диаш, Семеду, Рубен Семеду, Моутинью, Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 77), Диогу Жота (Паулинью, 77), Бруну Фернандеш (Тринкау, 46), Жоау Феликс (Бернарду Силва, 71), Роналду.
Огоҳлантириш: Рог (22), Роналду (54), Перишич (57).
Четлатиш: Рог (51).
Испания – Германия 6:0
Голлар: 1:0 – 17 Мората, 2:0 – 33 Ферран Торрес, 3:0 – 38 Родри, 4:0 – 55 Ферран Торрес, 5:0 – 71 Ферран Торрес, 6:0 – 89 Ойарсабаль.
Испания – Унаи Симон, Рамос (Эрик Гарсия, 43), Серджи Роберто, Гайя, Пау Торрес, Родри, Каналес (Фабиан Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 73), Мората (Жерар Морено, 73).
Германия – Нойер, Макс, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Кроос, Гюндоган, Гнабри, Горетцка (Нойхаус, 61), Сане (Вальдшмидт, 61), Вернер (Хенрихс, 77).
Огоҳлантириш: Кох (37), Та (67).
Франция – Швеция 4:2
Голлар: 0:1 – 4 Классон, 1:1 – 16 Жиру, 2:1 – 36 Павар, 3:1 – 59 Жиру, 3:2 – 88 Квайсон, 4:2 - 90 Коман.
Франция – Льорис, Люка Эрнандес (Динь, 46), Варан (Зума, 46), Кимпембе, Павар, Рабьо (Нзонзи, 78), Сиссоко, Погба, Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 58).
Швеция – Ольсен, Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльссон, Люстиг (Крафт, 66), Бенгтссон, Ларссон (Каюсте, 87), Ольссон, Кулусевски, Классон (Квайсон, 66), Форсберг, Берг (Исак, 86).
Огоҳлантириш: Ольссон (28).
Мальта – Фарер ороллари 1:1
Голлар: 1:0 – 54 Гийомье, 1:1 – 69 Йоунссон.
Мальта – Бонелло, Шоу, Борг, Аджиус (Димек, 84), Гийомье, Камензули, Гэмбин, Теума (Пизани, 79), Дегабриэле (Сатариано, 84), Монтебелло (Нвоко, 75), Мбонг.
Фарер ороллари – Гестссон, Фэре, Ватнхамар, Давидсен, Ханссон (Вардум, 88), Ватнхамар, Ольсен, Бьярталуйд (Йоунссон, 61), Ольсен (Хансен, 88), Ольсен (Якобсен, 81), Соренсен.
Огоҳлантириш: Шоу (31), Фэре (49), Ханссон (79).
Люксембург – Озарбайжон 0:0
Люксембург – Шон, Пинту, Скендерович (Бонерт, 90), Махмутович, Янс, Баррейро, Жерсон, Тилль (Тилль, 81), Синани, Муратович (Мартинс, 90), Девилль (Бенси, 67).
Озарбайжон – Магомедалиев, Салахлы, Кривоцюк, Гусейнов (Алиев, 44), Сейдиев, Гараев, Бадалов, Ибрагимли (Наджафов, 85), Шейдаев, Эмрели (Садыхов, 84), Муталлимов (Мустафаев, 70).
Огоҳлантириш: Салахлы (22), Махмутович (31), Сейдиев (47), Жерсон (69), Баррейро (78), Муратович (88), Магомедалиев (90).
Черногория – Кипр 4:0
Голлар: 1:0 – 14 Йоветич, 2:0 – 25 Больевич, 3:0 – 28 Больевич, 4:0 – 60 Мугоша.
Черногория – Миятович, Марушич, Вуячич, Симич, Хакшабанович, Вукчевич, Бакич (Косович, 61), Больевич (Йовович, 72), Шчекич (Радунович, 72), Мугоша (Исламович, 71), Йоветич (Савичевич, 61).
Кипр – Деметриу, Кусулос (Гогич, 65), Лайфис, Иоанну (Лоизу, 66), Иоанну, Кастанос (Макрис, 85), Питтас, Артиматас (Кирьяку, 46), Кирьяку, Сьелис, Какулис (Ционис, 65).
Огоҳлантириш: Йоветич (14), Кастанос (35), Бакич (48), Кусулос (63), Вуячич (68). “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
Миллатлар Лигаси. Португалия Хорватияни йирик ҳисобда таслим этди, Франция ва Бельгия сафарда ғалаба қозонди
Португалия Евро-2020 йўлланмасини нақд қилди, Сербия плей-оффда омадини синаб кўради
Португалияни енган Украина қитъа чемпионатига йўлланмани қўлга киритди (видео)
Евро-2020 саралаши. Роналдунинг покери Португалияга ғалаба келтирди (видео)
Евро-2020 саралаши. Сербия - Португалия 2:4 (видео)
Португалия термаси Тунис билан жанговар дуранг қайд этди