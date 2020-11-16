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"Астана" Ўзбекистон терма жамоаси форвардини нишонга олди
Ўзбекистон терма жамоаси ва Солигорскнинг "Шахтёр" клуби ҳужумчиси Жасур Яхшибоев "Астана" клуби қизиқишлари доирасига тушиб қолди.
Бу ҳақда беларуслик журналист Владислав Татур хабар бермоқда.
"Жасур Яхшибоевнинг кейинги мавсумни Беларусда ўтказиши факт эмас: унга фаол тарзда "Астана" қизиқиш билдирмоқда", - деб ёзади Татур телеграм-каналида.
Қайд этиш керакки, Яхшибоев Тошкентнинг "Пахтакор" клубига тегишли ва "Шахтёр" сафида ижара асосида ўйнамоқда.
Эслатиб ўтамиз, "Астана" жорий мавсумда Қозоғистон Премьер-лигаси (ҚПЛ)да кетма-кет 6 чемпионликдан сўнг олтин медалларини Алматининг "Қайрат" клубига топширди. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
Бу ҳақда беларуслик журналист Владислав Татур хабар бермоқда.
"Жасур Яхшибоевнинг кейинги мавсумни Беларусда ўтказиши факт эмас: унга фаол тарзда "Астана" қизиқиш билдирмоқда", - деб ёзади Татур телеграм-каналида.
Қайд этиш керакки, Яхшибоев Тошкентнинг "Пахтакор" клубига тегишли ва "Шахтёр" сафида ижара асосида ўйнамоқда.
Эслатиб ўтамиз, "Астана" жорий мавсумда Қозоғистон Премьер-лигаси (ҚПЛ)да кетма-кет 6 чемпионликдан сўнг олтин медалларини Алматининг "Қайрат" клубига топширди. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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