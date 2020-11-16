23:36 / 18.11.2020
485
Спорт

"Астана" Ўзбекистон терма жамоаси форвардини нишонга олди

"Астана" Ўзбекистон терма жамоаси форвардини нишонга олди
Ўзбекистон терма жамоаси ва Солигорскнинг "Шахтёр" клуби ҳужумчиси Жасур Яхшибоев "Астана" клуби қизиқишлари доирасига тушиб қолди.
Бу ҳақда беларуслик журналист Владислав Татур хабар бермоқда.

"Жасур Яхшибоевнинг кейинги мавсумни Беларусда ўтказиши факт эмас: унга фаол тарзда "Астана" қизиқиш билдирмоқда", - деб ёзади Татур телеграм-каналида.

Қайд этиш керакки, Яхшибоев Тошкентнинг "Пахтакор" клубига тегишли ва "Шахтёр" сафида ижара асосида ўйнамоқда.
Эслатиб ўтамиз, "Астана" жорий мавсумда Қозоғистон Премьер-лигаси (ҚПЛ)да кетма-кет 6 чемпионликдан сўнг олтин медалларини Алматининг "Қайрат" клубига топширди.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Яхшибоевга Европа чемпионлар лигасининг доимий иштирокчиси харидор бўлмоқда
Яхшибоевга Европа чемпионлар лигасининг доимий иштирокчиси харидор бўлмоқда
16-11-2020, 14:30, Спорт
Яхшибоев: “Шахтёр”га Европа чемпионлар лигасида ўйнагани келдим
Яхшибоев: “Шахтёр”га Европа чемпионлар лигасида ўйнагани келдим
10-07-2020, 09:57, Спорт
Беларуснинг «Шахтёр» клуби Яхшибоев трансферини эълон қилди
Беларуснинг «Шахтёр» клуби Яхшибоев трансферини эълон қилди
9-07-2020, 20:30, Спорт
“Шахтёр” Яхшибоевни олиш учун энг зўр тўпурарини сотмоқда
“Шахтёр” Яхшибоевни олиш учун энг зўр тўпурарини сотмоқда
8-07-2020, 06:00, Спорт
Жасур Яхшибоевга икки клуб жиддий қизиқиш билдирмоқда
Жасур Яхшибоевга икки клуб жиддий қизиқиш билдирмоқда
24-06-2020, 20:47, Спорт
Европа лигаси. Қозоғистоннинг "Астана" клуби "Манчестер Юнайтед"га "тарсаки" туширди (видео)
Европа лигаси. Қозоғистоннинг "Астана" клуби "Манчестер Юнайтед"га "тарсаки" туширди (видео)
29-11-2019, 10:16, Спорт

Спорт янгиликлари

Икки қайиқнинг бошини тутган чўкиб кетади
Икки қайиқнинг бошини тутган чўкиб кетади
Кеча, 22:00
0
Шоҳжаҳон рақибининг қовурғасини синдирган кечада яна икки боксчимиз рингга чиқди
Шоҳжаҳон рақибининг қовурғасини синдирган кечада яна икки боксчимиз рингга чиқди
Кеча, 20:53
0
Бош мураббий Шомуродовдан хурсанд, лекин...
Бош мураббий Шомуродовдан хурсанд, лекин...
Кеча, 09:00
0
19 ёшли боксчимиз супер зарба билан рақибини 35 сонияда чуқур нокаутга туширди
19 ёшли боксчимиз супер зарба билан рақибини 35 сонияда чуқур нокаутга туширди
Кеча, 08:30
0
Миллатлар лигаси. Испания Германияни шарманда қилди, Португалия сўнгги дақиқада ғалабани илиб кетди ва бошқа натижалар
Миллатлар лигаси. Испания Германияни шарманда қилди, Португалия сўнгги дақиқада ғалабани илиб кетди ва бошқа натижалар
Кеча, 07:59
0
Ўзбекистон МТЖ кетма-кет иккита ўйинда мағлуб бўлди
Ўзбекистон МТЖ кетма-кет иккита ўйинда мағлуб бўлди
17-11-2020, 21:21
0
Азиз Ғаниев: «Ироқ кучли рақиб, аммо уларга ҳам қийин бўлади»
Азиз Ғаниев: «Ироқ кучли рақиб, аммо уларга ҳам қийин бўлади»
17-11-2020, 10:10
0
Шоҳжаҳон Эргашев икки раундда масалани ҳал қилди
Шоҳжаҳон Эргашев икки раундда масалани ҳал қилди
17-11-2020, 09:43
0