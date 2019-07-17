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Европа қитъаси учун ЖЧ-2022 саралаш босқичига қуръа ташланди
Швейцарияда Европа қитъаси учун 2022 йилги жаҳон чемпионати саралаш босқичига қуръа ташланди.
Гуруҳлар билан танишинг:
А гуруҳи
Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Озарбойжон
В гуруҳи
Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово
С гуруҳи
Италия
Швейцария
Шимолий Ирландия
Болгария
Литва
D гуруҳи
Франция
Украина
Финляндия
Босния ва Герцеговина
Қозоғистон
Е гуруҳи
Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония
F гуруҳи
Дания
Австрия
Шотландия
Исроил
Фарер ороллари
Молдова
G гуруҳи
Нидерландия
Туркия
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар
Н гуруҳи
Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта
I гуруҳи
Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино
J гуруҳи
Германия
Руминия
Исландия
Шимолий Македония
Арманистон
Лихтенштейн «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Гуруҳлар билан танишинг:
А гуруҳи
Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Озарбойжон
В гуруҳи
Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово
С гуруҳи
Италия
Швейцария
Шимолий Ирландия
Болгария
Литва
D гуруҳи
Франция
Украина
Финляндия
Босния ва Герцеговина
Қозоғистон
Е гуруҳи
Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония
F гуруҳи
Дания
Австрия
Шотландия
Исроил
Фарер ороллари
Молдова
G гуруҳи
Нидерландия
Туркия
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар
Н гуруҳи
Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта
I гуруҳи
Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино
J гуруҳи
Германия
Руминия
Исландия
Шимолий Македония
Арманистон
Лихтенштейн «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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