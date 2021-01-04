10:51 / 17.02.2021
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Спорт

ЕЧЛ. «ПСЖ» сафарда «Барса»ни йирик ҳисобда мағлуб этди, Мбаппеда хет-трик

ЕЧЛ. «ПСЖ» сафарда «Барса»ни йирик ҳисобда мағлуб этди, Мбаппеда хет-трик
Европа Чемпионлар Лигасида 1/8 финал баҳслари старт олди. «ПСЖ» сафарда «Барселона» устидан йирик ҳисобда ғалаба қозонди. Мессининг голига Мбаппе хет-триги билан жавоб берди. Яна бир тўп Кен ҳисобига ёзилди.Коронавирус туфайли Будапештда ўтказилган «Лейпциг» ва «Ливерпуль» жамоалари ўртасидаги баҳсда мерсисайдликлар Салоҳ ва Маненинг голлари эвазига зафар қучишди. Ушбу жуфтликлардаги жавоб ўйинлари 10 мартда бўлиб ўтади.

ЕЧЛ, 1/8 финал, 16 февраль

Барселона — ПСЖ 1:4
Голлар: Месси (27, пенальти) — Мбаппе (32, 65, 85), Кен (70).
Барселона – тер Стеген, Дест (Мингеса, 71), Лангле, Альба, Пике (Пуч, 78), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Педри (Тринкау, 78), Дембеле, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85).
ПСЖ – Навас, Курзава, Кимпембе, Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Гуйе (Эррера, 46), Икарди, Кен (Данилу Перейра, 85), Мбаппе.
Огоҳлантириш: Гуйе (20).

Лейпциг — Ливерпуль 0:2
Голлар: Салоҳ (53), Мане (58).
Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Нкунку, Кампль (Ҳван Ҳи Чҳан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забитцер.
Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Қобоқ, Александер-Арнолд, Ҳендерсон, Вейналдум, Жонс, Мане, Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салоҳ (Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72).
Огоҳлантиришлар: Айдара (5), Мукиеле (6), Нкунку (52), Анхелиньо (65), Қобоқ (68), Ольмо (76), Ҳендерсон (81).
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