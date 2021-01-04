277
ЕЧЛ. «ПСЖ» сафарда «Барса»ни йирик ҳисобда мағлуб этди, Мбаппеда хет-трик
Европа Чемпионлар Лигасида 1/8 финал баҳслари старт олди. «ПСЖ» сафарда «Барселона» устидан йирик ҳисобда ғалаба қозонди. Мессининг голига Мбаппе хет-триги билан жавоб берди. Яна бир тўп Кен ҳисобига ёзилди.Коронавирус туфайли Будапештда ўтказилган «Лейпциг» ва «Ливерпуль» жамоалари ўртасидаги баҳсда мерсисайдликлар Салоҳ ва Маненинг голлари эвазига зафар қучишди. Ушбу жуфтликлардаги жавоб ўйинлари 10 мартда бўлиб ўтади.
ЕЧЛ, 1/8 финал, 16 февраль
Барселона — ПСЖ 1:4
Голлар: Месси (27, пенальти) — Мбаппе (32, 65, 85), Кен (70).
Барселона – тер Стеген, Дест (Мингеса, 71), Лангле, Альба, Пике (Пуч, 78), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Педри (Тринкау, 78), Дембеле, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85).
ПСЖ – Навас, Курзава, Кимпембе, Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Гуйе (Эррера, 46), Икарди, Кен (Данилу Перейра, 85), Мбаппе.
Огоҳлантириш: Гуйе (20).
Лейпциг — Ливерпуль 0:2
Голлар: Салоҳ (53), Мане (58).
Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Нкунку, Кампль (Ҳван Ҳи Чҳан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забитцер.
Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Қобоқ, Александер-Арнолд, Ҳендерсон, Вейналдум, Жонс, Мане, Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салоҳ (Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72).
Огоҳлантиришлар: Айдара (5), Мукиеле (6), Нкунку (52), Анхелиньо (65), Қобоқ (68), Ольмо (76), Ҳендерсон (81). “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
ЕЧЛ, 1/8 финал, 16 февраль
Барселона — ПСЖ 1:4
Голлар: Месси (27, пенальти) — Мбаппе (32, 65, 85), Кен (70).
Барселона – тер Стеген, Дест (Мингеса, 71), Лангле, Альба, Пике (Пуч, 78), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Педри (Тринкау, 78), Дембеле, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85).
ПСЖ – Навас, Курзава, Кимпембе, Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Гуйе (Эррера, 46), Икарди, Кен (Данилу Перейра, 85), Мбаппе.
Огоҳлантириш: Гуйе (20).
Лейпциг — Ливерпуль 0:2
Голлар: Салоҳ (53), Мане (58).
Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Нкунку, Кампль (Ҳван Ҳи Чҳан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забитцер.
Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Қобоқ, Александер-Арнолд, Ҳендерсон, Вейналдум, Жонс, Мане, Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салоҳ (Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72).
Огоҳлантиришлар: Айдара (5), Мукиеле (6), Нкунку (52), Анхелиньо (65), Қобоқ (68), Ольмо (76), Ҳендерсон (81). “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
«Мессини тинч қўй, ўғри». «Барселона» мухлислари ПСЖ президентини ҳақоратли сўзлар билан қарши олди
"Барселона" сафарда қийинчилик билан ғалаба қозонди (видео)
Неймар ва Мбаппе Мессини кутяпти
Пеле: «Мбаппе шундай ўйнашда давом этса, мен яна майдонга қайтишим мумкин»
Неймар яна ПСЖдан ўзини «Реал»га қўйиб юборишини сўради
Лионель Месси: Пенальти бормиди? Билмадим, мен йиқилдим ва ҳеч нарса кўрмадим