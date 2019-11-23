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"Пахтакор" тарихда илк бор Ўзбекистон Суперкубогини қўлга киритди
Бугун Самарқанд шаҳрида "Пахтакор" ва "Насаф" жамоалари ўртасидаги Ўзбекистон Суперкубоги ўйини бўлиб ўтди. "Динамо" стадионида кечган учрашувда "шерлар" 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Драган Черан томонидан киритилган гол эвазига тошкентликлар тарихда илк бор Суперкубокни қўлга киритишди.
"Пахтакор" - "Насаф" - 1:0
Голлар: Драган Черан 50, - 1:0 (Фарруҳ Сайфиев).
"Пахтакор": 35.Санжар Қувватов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 5.Анзур Исмоилов, 7.Сардор Рашидов, 8.Азизбек Турғунбоев (18.Ҳожимат Эркинов, 90+4), 9.Эрен Дердийок (19.Шароф Муҳитдинов, 79), 10.Драган Черан, 15.Егор Кримец, 21.Аброрбек Исмоилов, 27.Сардор Собирхўжаев (17.Шерзод Темиров, 87), 34.Фарруҳ Сайфиев.
Захира: 44.Азизхон Исақов, 6.ИброҳимҲалил Йўлдошев, 14.Ҳумоюнмирзо Иминов, 23.Шерзод Аъзамов.
"Насаф": 35.Абдувоҳид Неъматов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев (15.Жўрабек Маннонов, 60), 6.Муродбек Хўжамбердиев (50.Шохмалик Комилов, 78), 19.Ҳусайин Норчаев, 20.Суҳроб Нуруллоев (14.Шокир Йўлдошев, 46), 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев, 77.Ойбек Бозоров, 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 1.Умиджон Эргашев, 13.Азамат Сойибов, 25.Муҳриддин Зоиров, 70.Абубакризо Турдалиев.
Огоҳлантиришлар: Суҳроб Нуруллоев 12, Ойбек Бозоров 16, Ҳусниддин Алиқулов 71.
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"Пахтакор" - "Насаф" - 1:0
Голлар: Драган Черан 50, - 1:0 (Фарруҳ Сайфиев).
"Пахтакор": 35.Санжар Қувватов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 5.Анзур Исмоилов, 7.Сардор Рашидов, 8.Азизбек Турғунбоев (18.Ҳожимат Эркинов, 90+4), 9.Эрен Дердийок (19.Шароф Муҳитдинов, 79), 10.Драган Черан, 15.Егор Кримец, 21.Аброрбек Исмоилов, 27.Сардор Собирхўжаев (17.Шерзод Темиров, 87), 34.Фарруҳ Сайфиев.
Захира: 44.Азизхон Исақов, 6.ИброҳимҲалил Йўлдошев, 14.Ҳумоюнмирзо Иминов, 23.Шерзод Аъзамов.
"Насаф": 35.Абдувоҳид Неъматов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев (15.Жўрабек Маннонов, 60), 6.Муродбек Хўжамбердиев (50.Шохмалик Комилов, 78), 19.Ҳусайин Норчаев, 20.Суҳроб Нуруллоев (14.Шокир Йўлдошев, 46), 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев, 77.Ойбек Бозоров, 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 1.Умиджон Эргашев, 13.Азамат Сойибов, 25.Муҳриддин Зоиров, 70.Абубакризо Турдалиев.
Огоҳлантиришлар: Суҳроб Нуруллоев 12, Ойбек Бозоров 16, Ҳусниддин Алиқулов 71.
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