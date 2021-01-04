09:35 / 17.03.2021
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Спорт

ЕЧЛ. «Реал» ва «Манчестер Сити» жавоб ўйинида ҳам ғалаба қозониб, 1/4 финалга йўл олишди

ЕЧЛ. «Реал» ва «Манчестер Сити» жавоб ўйинида ҳам ғалаба қозониб, 1/4 финалга йўл олишди
Чемпионлар Лигасининг чоракфиналига чиққан яна икки жамоанинг номи маълум бўлди.

Бергамодан минимал ҳисобдаги ғалаба билан қайтган «Реал» «Аталанта»ни Мадридда ҳам мағлуб этди. Бензема, Рамос ва Асенсионинг голларига Муриэль бир бор жавоб берди.

«Манчестер Сити» Мёнхенладбахнинг «Боруссия»сига иккинчи ўйинда ҳам жавобсиз 2та тўп киритди. Голлар де Брюйне ва Гундўған ҳисобига ёзилди.

ЕЧЛ, 1/8 финал, 16 март
Жавоб баҳслари
Реал — Аталанта 3:1
Голлар: Бензема (34), Рамос (60, пенальти), Асенсио (84) — Муриэль (83).
Реал – Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 64), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус (Родриго, 69), Бензема.
Аталанта – Спортьелло, Гозенс (Иличич, 57), Толои (Паломино, 61), Жимсити, Мэле, Малиновский, Пессина (Кальдара, 84), Пашалич (Сапата, 46), де Рон, Ромеро, Муриэль (Миранчук, 84).
Биринчи ўйин — 1:0.

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0
Голлар: де Брюйне (12), Гундўған (18).
Манчестер Сити – Эдерсон, Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Уокер, Диаш (Лапорт, 70), Фоден, Силва (Агуэро, 75), де Брюйне, Гундўған (Стерлинг, 70), Маҳрез, Родри (Фернандиньо, 63).
Боруссия М – Зоммер, Гинтер, Бенсебайни (Вендт, 88), Эльведи (Янчке, 88), Лайнер, Ҳофманн, Нойҳаус, Закария, Штиндль (Траоре, 80), Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65).
Биринчи ўйин — 2:0.
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Янгиликлар » Спорт » ЕЧЛ. «Реал» ва «Манчестер Сити» жавоб ўйинида ҳам ғалаба қозониб, 1/4 финалга йўл олишди

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