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Легионеримиз муҳим голга ассистентлик қилди (видео)
Бугун Беларусь Олий лигасида 5-тур ўйинлари старт олди. Шаҳбоз Умаров фаолият олиб борадиган БAТЭ клуби ўз майдонида "Энергетик-БГУ" жамоасини қабул қилди ва 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ҳамюртимиз учрашувни асосий таркибда бошлаб, жамоасининг иккинчи голига ҳаммуаллифлик қилди ва 79-дақиқада захирага олинди. Мазкур ғалабадан сўнг борисовликлар ҳисобидаги очколар сони 11 тага етди ва жамоа турнир жадвалида 3-ўрингда бормоқда.
Олий лига. 5-тур
БАТЭ - "Энергетик-БГУ" 2:1
Голлар: Драгун (21, 23) - Васильев (30 пен).
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