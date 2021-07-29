22:13 / 01.08.2021
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Спорт

Суперлига. "Водий дербиси"да "Навбаҳор"нинг қўли баланд келди

Суперлига. "Водий дербиси"да "Навбаҳор"нинг қўли баланд келди

Ўзбекистон Суперлигаси 13-туридан ўрин олган "Қўқон-1912" - "Навбаҳор" жамоалари ўртасидаги ўйин ўз ниҳоясига етди. Унда Виктор Жалилов шогирдлари 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Дастлаб, Азим Аҳмедов кучли зарбаси билан ҳисобни очган бўлса, ўйин якунига қадар Сардор Теляков ҳисобдаги фарқни иккитага етказди. Сўнгги сонияларда меҳмонлар ҳисобни биттага қисқартирди.

Шу тариқа, очколари сонини 17 тага етказиб олган "лочинлар" 8-ўринга кўтарилди. "Қўқон-1912" 15 очко билан 10-ўринда бормоқда.

"Қўқон-1912" – "Навбаҳор" 1:2
Гол: Азим Аҳмедов 13, 0:1 Сардор Теляков 81, 0:2 Мурод Ҳолмуҳаммедов, 90+6 1:2
"Қўқон-1912": 1.Музаффар Абдуллаев, 3.Бобиржон Акбаров, 8.Фарҳодбек Бекмуротов, 10.Шоҳназар Норбеков, 13.Сардор Азимов, 14.Авазхон Маматхўжаев, 15.Ойбек Рустамов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов, 23.Александр Мерзляков, 33.Иван Йосович, 70.Мурод Холмуҳаммедов.
Захира: 46.Хуршид Ходжаев, 4.Илҳом Ваҳобов, 5.Славко Лукич, 11.Мўмин Мелиев, 18.Анвар Ҳожимирзаев, 19.Суҳроб Бердиев, 20.Иқбол Маликжонов, 91.Якуба Бамба, 99.Андрей Сидоров.

"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 4.Боян Цигер, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Қувондиқ Рўзиев, 14.Коста Гуттинер, 19.Мирзоҳид Ғофуров, 20.Иброҳим Ғанихонов, 22.Игорь Голбан, 24.Даврон Ҳошимов, 88.Боян Найденов.
Захира: 35.Раҳимжон Давронов, 5.Хушнуд Авилов, 8.Сардор Теляков, 11.Исломжон Исоқжонов, 17.Эҳсони Паншанбе, 28.Илҳом Алижонов, 33.Мирзоҳид Мирзамаҳмудов, 95.Забиҳилло Ўринбоев.

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Янгиликлар » Спорт » Суперлига. "Водий дербиси"да "Навбаҳор"нинг қўли баланд келди

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