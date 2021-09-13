10:30 / 16.09.2021
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Спорт

Ўзбекистон терма жамоаси 6 та гол урилган ўйинда Россияга имкониятни бой бериб қўйди (видео)

Ўзбекистон терма жамоаси 6 та гол урилган ўйинда Россияга имкониятни бой бериб қўйди (видео)
Литвада бўлиб ўтаётган футзал бўйича Жаҳон чемпионатининг 2-тури Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши баҳс олиб борди. Афсуски, учрашувда терма жамоамиз 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.

Термамиз сафидаги голларга Чориев ва Одилов муаллифлик қилди. Россия термасида эса Ниязов хет-трикка эришди. Шунингдек, Робиньо битта гол урди.

Қуйида ушбу учрашувнинг қисқача видеошарҳини томоша қилишингиз мумкин:


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Янгиликлар » Спорт » Ўзбекистон терма жамоаси 6 та гол урилган ўйинда Россияга имкониятни бой бериб қўйди (видео)

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