01:46 / 19.09.2021
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Спорт

Беларусь чемпионати. Умаров сўнгги дақиқаларда гол уриб, БАТЭга ғалаба олиб келди

Беларусь чемпионати. Умаров сўнгги дақиқаларда гол уриб, БАТЭга ғалаба олиб келди
БАТЭ Беларусь олий лигаси 23-турида ўз майдонида "Шахтёр"ни меҳмон қилди. Қувонарлиси, ғалаба келтирган ягона голга ҳамюртимиз Шаҳбоз Умаров муаллифлик қилди.

БАТЭ – Шахтёр 1:0
Гол: 1:0 – 90 Умаров.
БАТЭ – Рибак, Я. Филипович, А. Филипович, Нечаев (Бордачев, 78), Кудравец, Нехайчик (Юсов, 84), Яблонский, Громыко (Милич, 72), Волков, Умаров, Сигневич.
Шахтёр – Гутор, Политевич, Сачивко, Антич, Шатара, Шевченко, Стасевич, Корзун, Океухи (Иванович, 78), Сзоке, Дарбо (Подстрелов, 90).
Огоҳлантиришлар: А. Филипович (11), Дарбо (13), Сигневич (30), Сачивко (49).



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Янгиликлар » Спорт » Беларусь чемпионати. Умаров сўнгги дақиқаларда гол уриб, БАТЭга ғалаба олиб келди

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