17:22 / 29.09.2021
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Спорт

Ўзбекистон Барселонадаги миллатлар кубоги финалида қатнашади

Ўзбекистон Барселонадаги миллатлар кубоги финалида қатнашади
Ўзбекистон жамоаси Испаниянинг Барселона шаҳрида от спорти бўйича ўтадиган миллатлар кубоги финалига йўлланма олди.

Longines FEI Jumping мусобақасининг финал босқичи 1 октябр куни бошланади. Ўзбекистон номидан қуйидаги спортчилар иштирок этади:
1. Баҳромжон Газиев - Мэттс v.G.;
2. Умид Комилов - Авелино де Креста;
3. Бекзод Қурбонов - Камиро D;
4. Аъзам Толиббоев - Класс де Катоки.

Мусобақада қатнашувчи бошқа давлатлар: Бельгия, Бразилия, Канада, Франция, Буюк Британия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, АҚШ.

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Янгиликлар » Спорт » Ўзбекистон Барселонадаги миллатлар кубоги финалида қатнашади

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