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Ўзбекистон Барселонадаги миллатлар кубоги финалида қатнашади
Ўзбекистон жамоаси Испаниянинг Барселона шаҳрида от спорти бўйича ўтадиган миллатлар кубоги финалига йўлланма олди.
Longines FEI Jumping мусобақасининг финал босқичи 1 октябр куни бошланади. Ўзбекистон номидан қуйидаги спортчилар иштирок этади:
1. Баҳромжон Газиев - Мэттс v.G.;
2. Умид Комилов - Авелино де Креста;
3. Бекзод Қурбонов - Камиро D;
4. Аъзам Толиббоев - Класс де Катоки.
Мусобақада қатнашувчи бошқа давлатлар: Бельгия, Бразилия, Канада, Франция, Буюк Британия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, АҚШ. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
Longines FEI Jumping мусобақасининг финал босқичи 1 октябр куни бошланади. Ўзбекистон номидан қуйидаги спортчилар иштирок этади:
1. Баҳромжон Газиев - Мэттс v.G.;
2. Умид Комилов - Авелино де Креста;
3. Бекзод Қурбонов - Камиро D;
4. Аъзам Толиббоев - Класс де Катоки.
Мусобақада қатнашувчи бошқа давлатлар: Бельгия, Бразилия, Канада, Франция, Буюк Британия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, АҚШ. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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