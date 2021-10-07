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Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон - Малайзия. Асосий таркиблар маълум
ФИФА кунларидан ўрин олган Ўзбекистон - Малайзия учрашуви бошланмоқда. Терма жамоамизнинг асосий таркиби маълум.
Халқаро ўртоқлик учрашуви
Ўзбекистон - Малайзия
Амман. "Амман International Stadium" 09.10.2021 20:00
Ўзбекистон: Валижон Раҳимов, Рустам Ашурматов, Ҳусниддин Алиқулов, Фарруҳ Сайфиев, Дилшод Саитов, Отабек Шукуров, Азиз Ғаниев, Жалолиддин Машарипов, Достон Ҳамдамов, Ҳусайн Норчаев, Элдор Шомуродов.
Захира: Ўткир Юсупов, Элдор Суюнов, Ислом Қобилов, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Достон Турсунов, Хожиакбар Алижонов,Абдулла Абдуллаев, Азиз Амонов, Акмал Мозговой, Шаҳбоз Умаров, Ойбек Бозоров, Игорь Сергеев. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
Халқаро ўртоқлик учрашуви
Ўзбекистон - Малайзия
Амман. "Амман International Stadium" 09.10.2021 20:00
Ўзбекистон: Валижон Раҳимов, Рустам Ашурматов, Ҳусниддин Алиқулов, Фарруҳ Сайфиев, Дилшод Саитов, Отабек Шукуров, Азиз Ғаниев, Жалолиддин Машарипов, Достон Ҳамдамов, Ҳусайн Норчаев, Элдор Шомуродов.
Захира: Ўткир Юсупов, Элдор Суюнов, Ислом Қобилов, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Достон Турсунов, Хожиакбар Алижонов,Абдулла Абдуллаев, Азиз Амонов, Акмал Мозговой, Шаҳбоз Умаров, Ойбек Бозоров, Игорь Сергеев. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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