19:11 / 09.10.2021
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Спорт

Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон - Малайзия. Асосий таркиблар маълум

Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон - Малайзия. Асосий таркиблар маълум
ФИФА кунларидан ўрин олган Ўзбекистон - Малайзия учрашуви бошланмоқда. Терма жамоамизнинг асосий таркиби маълум.

Халқаро ўртоқлик учрашуви
Ўзбекистон - Малайзия

Амман. "Амман International Stadium" 09.10.2021 20:00

Ўзбекистон: Валижон Раҳимов, Рустам Ашурматов, Ҳусниддин Алиқулов, Фарруҳ Сайфиев, Дилшод Саитов, Отабек Шукуров, Азиз Ғаниев, Жалолиддин Машарипов, Достон Ҳамдамов, Ҳусайн Норчаев, Элдор Шомуродов.

Захира: Ўткир Юсупов, Элдор Суюнов, Ислом Қобилов, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Достон Турсунов, Хожиакбар Алижонов,Абдулла Абдуллаев, Азиз Амонов, Акмал Мозговой, Шаҳбоз Умаров, Ойбек Бозоров, Игорь Сергеев.

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Янгиликлар » Спорт » Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон - Малайзия. Асосий таркиблар маълум

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