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Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган энг қиммат футболчилар (топ-10)
Қуйида кейинги йил Қатарда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатида ўйнай олмадиган жаҳоннинг энг қиммат футболчилари ТОП 10 талигини кўришингиз мумкин. Улар орасида Холанд ва Облак ҳам бор.
1. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 150 миллион евро
2. Ян Облак (Словения) - 70 миллион евро
3. Милан Шкриньр (Словакия) - 60 миллион евро
4. Франк Кессье (Кот-д'Ивуар) - 55 миллион евро
5. Вильфрид Заа (Кот-д'Ивуар) - 45 миллион евро
6. Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо) - 40 миллион евро
7. Мартин Эдегор (Норвегия) - 40 миллион евро
8. Николя Пепе (Кот-д'Ивуар) - 35 миллион евро
9. Наби Кейта (Гвинея) - 32 миллион евро
10. Себастьян Аллер (Кот-д'Ивуар) - 27 миллион евро
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1. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 150 миллион евро
2. Ян Облак (Словения) - 70 миллион евро
3. Милан Шкриньр (Словакия) - 60 миллион евро
4. Франк Кессье (Кот-д'Ивуар) - 55 миллион евро
5. Вильфрид Заа (Кот-д'Ивуар) - 45 миллион евро
6. Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо) - 40 миллион евро
7. Мартин Эдегор (Норвегия) - 40 миллион евро
8. Николя Пепе (Кот-д'Ивуар) - 35 миллион евро
9. Наби Кейта (Гвинея) - 32 миллион евро
10. Себастьян Аллер (Кот-д'Ивуар) - 27 миллион евро
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