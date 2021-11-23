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Жаҳон чемпионати. Вакилларимиз илк кунда 13та олтин медалга сазовор бўлди
кеча Жиззах шаҳридаги “Сўғдиёна” спорт мажмуасида белбоғли кураш бўйича 2001-2003 йилларда туғилган ёшлар ва қизлар ўртасида илк маротаба Ўзбекистон Республикаси Президенти соврини учун жаҳон чемпионати беллашувларига старт берилди.
Соврин жамғармаси 56 000 АҚШ долларини ташкил этадиган мазкур жаҳон чемпионатида дунёнинг 30га яқин давлатидан қарийб 300 нафар спортчи ғолиблик учун баҳсларга киришди.
Мусобақанинг илк кунида ёшлар ўртасида 8та, қизлдар ўртасида 6та вазн тоифасида ғолиблар номи маълум бўлди. Эътиборлиси, 14та вазндан нақд 13тасида олтин медаллар Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларига насиб этди.
Қуйида жаҳон чемпионатининг биринчи кунги беллашувларида барча вазн тоифалари бўйича ғолиб ва совриндорлар билан танишинг:
Қизлар ўртасида:
-48 кг:
1. Ибрагимова Моҳигул (Ўзбекистон),
2. Абдужабборова Зулайҳо (Ўзбекистон),
3. Ретбаева Аигерим (Қозоғистон),
3. Шабиева Лина (Россия Федерацияси),
-52 кг:
1. Абдунабиева Фарангиз (Ўзбекистон),
2. Обилтаева Назерке (Қозоғистон),
3. Абдуқадирова Шаҳноза (Қозоғистон),
3. Виаткина Анастасия (Исроил),
-58 кг:
1. Полатбаева Бибигайхар (Ўзбекистон),
2. Тавбаева Севинч (Ўзбекистон),
3. Нуриддин қизи Бернеи (Қирғизистон),
3. Самолиленко Наталя (Беларусь),
-66 кг:
1. Маҳмудова Мафтунабону (Ўзбекистон),
2. Ҳусанова Қизлархон (Ўзбекистон),
3. Орунбасарова Асилжан (Қозоғистон),
3. Уахман Салма (Марокаш),
-76 кг:
1. Азатова Земфира (Ўзбекистон),
2. Бодан Дина (Қозоғистон),
3. Курстанбекова қизи (Қирғизистон),
3. Мамадалиева Муҳайёхон (Ўзбекистон),
+76 кг:
1. Қаландарова Шоира (Ўзбекистон),
2. Носирова Мунисахон (Ўзбекистон),
3. Анарбекова Айжан (Қирғизистон),
3. Интикбай Жаная (Қозоғистон),
Ёшлар ўртасида:
-57 кг:
1. Абдумаликов Нодирбек (Ўзбекистон),
2. Азимов Ҳусан (Ўзбекистон),
3. Нарирбай ат Кенжебай (Қирғизистон),
3. Неъматуллаев Жамолиддин (Ўзбекистон),
-62 кг:
1. Абдуллаев Абдуаҳад (Ўзбекистон),
2. Азимжонов Азизжон (Ўзбекистон),
3. Русу Cокнелиу (Руминия),
3. Авазбеков Абдуқодир (Ўзбекистон),
-68 кг:
1. Султонов Ойбек (Ўзбекистон),
2. Низомиддинов Жаҳонгир (Ўзбекистон),
3. Курмангалиев Сайван (Қозоғистон),
3. Маукенбай Айберген (Қозоғистон),
-75 кг:
1. Султанбаев Нусратбек (Ўзбекистон),
2. Ҳасанбоев Холмирза (Ўзбекистон),
3. Рамазанов Илназ (Россия Федерацияси),
3. Самат Уулу Баяcтан (Қирғизистон),
-82 кг:
1. Имянов Мангуберди (Ўзбекистон),
2. Мақсатбек ат Ирискелди (Қирғизистон),
3. Акулбеков Адилет (Қирғизистон),
3. Зарипов Иброҳим (Тожикистон),
-90 кг:
1. Мухаммедов Ойбекжон (Ўзбекистон),
2. Ҳурандов Учқунжон (Ўзбекистон),
3. Мактибеков Баяман (Қирғизистон),
3. Киселев Максим (Россия Федерацияси),
-100 кг:
1. Раимали Уулу (Қирғизистон),
2. Исраилов Жумадулла (Ўзбекистон),
3. Обидхонов Илёсбек (Ўзбекистон),
3. Чубак Уулу (Қирғизистон),
+100 кг:
1. Ваҳобов Муҳаммад (Ўзбекистон),
2. Зокиров Асадбек (Ўзбекистон),
3. Макатсария Зураб (Россия Федерацияси),
3 Сахабиев Алберт (Россия Федерацияси).
Жаҳон чемпионати ғолиблари 10 миллион, кумуш медаль соҳиблари 7 миллион ҳамда бронза медалини қўлга киритган спортчилар эса 5 миллион сўм миқдоридаги пул мукофотлари билан тақдирланишди. Тақдирлаш маросимида Туризм ва спорт вазирининг ўринбосари Авазжон Каримов ҳам иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, ташкилотчилар томонидан мусобақа ғолиб ва совриндорларига пул мукофотларидан ташқари яна иккита "Cobalt" автомашинаси ҳам тақдим этилади.
Соврин жамғармаси 56 000 АҚШ долларини ташкил этадиган мазкур жаҳон чемпионатида дунёнинг 30га яқин давлатидан қарийб 300 нафар спортчи ғолиблик учун баҳсларга киришди.
Мусобақанинг илк кунида ёшлар ўртасида 8та, қизлдар ўртасида 6та вазн тоифасида ғолиблар номи маълум бўлди. Эътиборлиси, 14та вазндан нақд 13тасида олтин медаллар Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларига насиб этди.
Қуйида жаҳон чемпионатининг биринчи кунги беллашувларида барча вазн тоифалари бўйича ғолиб ва совриндорлар билан танишинг:
Қизлар ўртасида:
-48 кг:
1. Ибрагимова Моҳигул (Ўзбекистон),
2. Абдужабборова Зулайҳо (Ўзбекистон),
3. Ретбаева Аигерим (Қозоғистон),
3. Шабиева Лина (Россия Федерацияси),
-52 кг:
1. Абдунабиева Фарангиз (Ўзбекистон),
2. Обилтаева Назерке (Қозоғистон),
3. Абдуқадирова Шаҳноза (Қозоғистон),
3. Виаткина Анастасия (Исроил),
-58 кг:
1. Полатбаева Бибигайхар (Ўзбекистон),
2. Тавбаева Севинч (Ўзбекистон),
3. Нуриддин қизи Бернеи (Қирғизистон),
3. Самолиленко Наталя (Беларусь),
-66 кг:
1. Маҳмудова Мафтунабону (Ўзбекистон),
2. Ҳусанова Қизлархон (Ўзбекистон),
3. Орунбасарова Асилжан (Қозоғистон),
3. Уахман Салма (Марокаш),
-76 кг:
1. Азатова Земфира (Ўзбекистон),
2. Бодан Дина (Қозоғистон),
3. Курстанбекова қизи (Қирғизистон),
3. Мамадалиева Муҳайёхон (Ўзбекистон),
+76 кг:
1. Қаландарова Шоира (Ўзбекистон),
2. Носирова Мунисахон (Ўзбекистон),
3. Анарбекова Айжан (Қирғизистон),
3. Интикбай Жаная (Қозоғистон),
Ёшлар ўртасида:
-57 кг:
1. Абдумаликов Нодирбек (Ўзбекистон),
2. Азимов Ҳусан (Ўзбекистон),
3. Нарирбай ат Кенжебай (Қирғизистон),
3. Неъматуллаев Жамолиддин (Ўзбекистон),
-62 кг:
1. Абдуллаев Абдуаҳад (Ўзбекистон),
2. Азимжонов Азизжон (Ўзбекистон),
3. Русу Cокнелиу (Руминия),
3. Авазбеков Абдуқодир (Ўзбекистон),
-68 кг:
1. Султонов Ойбек (Ўзбекистон),
2. Низомиддинов Жаҳонгир (Ўзбекистон),
3. Курмангалиев Сайван (Қозоғистон),
3. Маукенбай Айберген (Қозоғистон),
-75 кг:
1. Султанбаев Нусратбек (Ўзбекистон),
2. Ҳасанбоев Холмирза (Ўзбекистон),
3. Рамазанов Илназ (Россия Федерацияси),
3. Самат Уулу Баяcтан (Қирғизистон),
-82 кг:
1. Имянов Мангуберди (Ўзбекистон),
2. Мақсатбек ат Ирискелди (Қирғизистон),
3. Акулбеков Адилет (Қирғизистон),
3. Зарипов Иброҳим (Тожикистон),
-90 кг:
1. Мухаммедов Ойбекжон (Ўзбекистон),
2. Ҳурандов Учқунжон (Ўзбекистон),
3. Мактибеков Баяман (Қирғизистон),
3. Киселев Максим (Россия Федерацияси),
-100 кг:
1. Раимали Уулу (Қирғизистон),
2. Исраилов Жумадулла (Ўзбекистон),
3. Обидхонов Илёсбек (Ўзбекистон),
3. Чубак Уулу (Қирғизистон),
+100 кг:
1. Ваҳобов Муҳаммад (Ўзбекистон),
2. Зокиров Асадбек (Ўзбекистон),
3. Макатсария Зураб (Россия Федерацияси),
3 Сахабиев Алберт (Россия Федерацияси).
Жаҳон чемпионати ғолиблари 10 миллион, кумуш медаль соҳиблари 7 миллион ҳамда бронза медалини қўлга киритган спортчилар эса 5 миллион сўм миқдоридаги пул мукофотлари билан тақдирланишди. Тақдирлаш маросимида Туризм ва спорт вазирининг ўринбосари Авазжон Каримов ҳам иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, ташкилотчилар томонидан мусобақа ғолиб ва совриндорларига пул мукофотларидан ташқари яна иккита "Cobalt" автомашинаси ҳам тақдим этилади.
Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати“Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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