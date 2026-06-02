Фокусед Энергй лазерли термоядровий технология учун 240 млн доллар жалб қилди
Германиянинг Фокусед Энергй стартапи Сериес А инвестиция раундида 240 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу термоядровий энергетика соҳасидаги энг йирик илк босқич молиялаштириш тадбирларидан бири бўлиб, компаниянинг умумий хусусий капиталини 300 миллион долларга етказди. Шунингдек, стартап 200 миллион доллар миқдорида грантлар ҳам олган бўлиб, бу уни соҳадаги энг яхши молиялаштирилган лойиҳалардан бирига айлантирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фокусед Энергй лазерлар ёрдамида термоядровий ёқилғини сиқувчи реактор устида ишламоқда. Ушбу усул инерциал сақлаш деб аталади ва у Калифорниядаги Лавренсе Ливерморе миллий лабораториясининг Натионал Игнитион Фасилитй (НИФ) тажрибасига асосланган. НИФ ҳозирча сарфланган энергиядан кўра кўпроқ энергия ишлаб чиқарган дунёдаги ягона бошқариладиган термоядровий реакция маркази ҳисобланади.
Компания дизайнни соддалаштириш мақсадида НИФ тажрибасидаги мураккаб олтин цилиндрлардан воз кечиб, "тўғридан-тўғри ҳайдовчи" (директ дриве) тизимидан фойдаланмоқда. Бу усулда лазерлар ёқилғи капсуласини бевосита сиқади, натижада реактор самарадорлиги ошади. НИФ йилига атиги 400 марта лазер зарбасини амалга оширса, Фокусед Энергй тижорий мақсадлар учун сониясига 10 та, яни кунига 864 000 та зарба беришни режалаштирмоқда.
Инвестиция раундида Германиянинг РВE энергетика гиганти асосий инвестор сифатида иштирок этди. Шунингдек, жараёнда СPRИНД инновациялар агентлиги ва Европа инновацион кенгаши жамғармаси ҳам қатнашди. Фокусед Энергй ўзининг илк Lightоусе деб номланган намойиш тизимини Германиядаги собиқ атом электр станцияси ҳудудида қуришни мақсад қилган.
Термоядровий энергетика бозори жорий йилда инвесторлар эътиборида бўлиб турибди. Яқинда Теа Энергй 100 миллион доллар, Инертиа Энтерприсес эса 450 миллион доллар маблағ жалб қилган эди. Фокусед Энергй ушбу рақобат муҳитида ўзининг лазерли технологияси билан етакчиликка интилмоқда.
…