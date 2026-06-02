Фокусед Энергй лазерли термоядровий технология учун 240 млн доллар жалб қилди

·38·Техно
Фокусед Энергй лазерли термоядровий технология учун 240 млн доллар жалб қилди

Германиянинг Фокусед Энергй стартапи Сериес А инвестиция раундида 240 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу термоядровий энергетика соҳасидаги энг йирик илк босқич молиялаштириш тадбирларидан бири бўлиб, компаниянинг умумий хусусий капиталини 300 миллион долларга етказди. Шунингдек, стартап 200 миллион доллар миқдорида грантлар ҳам олган бўлиб, бу уни соҳадаги энг яхши молиялаштирилган лойиҳалардан бирига айлантирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фокусед Энергй лазерлар ёрдамида термоядровий ёқилғини сиқувчи реактор устида ишламоқда. Ушбу усул инерциал сақлаш деб аталади ва у Калифорниядаги Лавренсе Ливерморе миллий лабораториясининг Натионал Игнитион Фасилитй (НИФ) тажрибасига асосланган. НИФ ҳозирча сарфланган энергиядан кўра кўпроқ энергия ишлаб чиқарган дунёдаги ягона бошқариладиган термоядровий реакция маркази ҳисобланади.

Компания дизайнни соддалаштириш мақсадида НИФ тажрибасидаги мураккаб олтин цилиндрлардан воз кечиб, "тўғридан-тўғри ҳайдовчи" (директ дриве) тизимидан фойдаланмоқда. Бу усулда лазерлар ёқилғи капсуласини бевосита сиқади, натижада реактор самарадорлиги ошади. НИФ йилига атиги 400 марта лазер зарбасини амалга оширса, Фокусед Энергй тижорий мақсадлар учун сониясига 10 та, яни кунига 864 000 та зарба беришни режалаштирмоқда.

Инвестиция раундида Германиянинг РВE энергетика гиганти асосий инвестор сифатида иштирок этди. Шунингдек, жараёнда СPRИНД инновациялар агентлиги ва Европа инновацион кенгаши жамғармаси ҳам қатнашди. Фокусед Энергй ўзининг илк Lightоусе деб номланган намойиш тизимини Германиядаги собиқ атом электр станцияси ҳудудида қуришни мақсад қилган.

Термоядровий энергетика бозори жорий йилда инвесторлар эътиборида бўлиб турибди. Яқинда Теа Энергй 100 миллион доллар, Инертиа Энтерприсес эса 450 миллион доллар маблағ жалб қилган эди. Фокусед Энергй ушбу рақобат муҳитида ўзининг лазерли технологияси билан етакчиликка интилмоқда.

Фокусед ЭнергйТермоядровий ЭнергияЛазер ТехнологиясиСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин