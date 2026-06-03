Uber роботаксиларда қолдирилган ғалати буюмлар рўйхатини эълон қилди
Uber компанияси ўзининг анъанавий "Лост & Фоунд Индех" ҳисоботини тақдим этди. Охирги 10 йил давомида йўловчилар томонидан қолдирилган буюмлар рўйхати жамиятнинг ўзига хос антропологик манзарасини акс эттириб келмоқда. Бу йилги ҳисоботда асосий эътибор янги йўналиш — роботаксиларга қаратилди. Компаниянинг маълум қилишича, ўтган бир йил давомида ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобилларда минглаб буюмлар унутилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Роботаксиларда қолдирилган ашёлар орасида смартфон, ҳамён ва калитлар каби одатий нарсалардан ташқари, кутилмаган буюмлар ҳам учрайди. Масалан, сунъий тишлар тўплами, "И Ҳеарт Ҳот Дадс" ёзувли сумка, "Эмотионал Суппорт Human" деб ёзилган кўк рангли кепка, Сқуишмаллов ўйинчоқлари ва Чарли ХКХ постери шулар жумласидандир. Бу каби ҳолатлар Uber тармоғида роботаксилар нақадар оммалашиб бораётганини кўрсатади.
Ҳозирда Uber ўзининг АВ (автоном транспорт воситалари) бизнесини кенгайтирмоқда. 2025-йил март ойида Остин шаҳрида "Ваймо он Uber" хизмати ишга туширилиши билан бу соҳа янги босқичга чиқди. Шунингдек, компания Атланта, Лас-Вегас ва Даллас каби шаҳарларда Ваймо, Мотионал ва Авриде каби ҳамкорлар билан ишламоқда. Ҳайдовчи бўлмаган тақдирда ҳам, йўқолган буюмларни қайтариш тизими самарали йўлга қўйилган.
Агар йўловчи роботаксида бирор нарсасини унутиб қолдирса, уни қайтариб олиш жараёни оддий сафарлар билан бир хил: илова орқали мижозларни қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинади. Буюм топилгач, фойдаланувчи 15 доллар эвазига Uber Коуриер орқали етказиб бериш хизматидан фойдаланиши ёки уни шахсан АВ-деподан олиб кетиши мумкин.
Uber 2029-йилга бориб дунёдаги энг йирик автоном сафарлар операторига айланишни мақсад қилган. Компания йил якунига қадар дунёнинг 15 та шаҳрида роботакси хизматларини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Uber Аутономоус Солутионс бўлими эса ҳайдовчисиз юк машиналари ва етказиб бериш роботлари учун дастурий таъминот ҳамда сервис хизматларини тақдим этади.
…