Uber роботаксиларда қолдирилган ғалати буюмлар рўйхатини эълон қилди

·94·Техно
Uber роботаксиларда қолдирилган ғалати буюмлар рўйхатини эълон қилди

Uber компанияси ўзининг анъанавий "Лост & Фоунд Индех" ҳисоботини тақдим этди. Охирги 10 йил давомида йўловчилар томонидан қолдирилган буюмлар рўйхати жамиятнинг ўзига хос антропологик манзарасини акс эттириб келмоқда. Бу йилги ҳисоботда асосий эътибор янги йўналиш — роботаксиларга қаратилди. Компаниянинг маълум қилишича, ўтган бир йил давомида ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобилларда минглаб буюмлар унутилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Роботаксиларда қолдирилган ашёлар орасида смартфон, ҳамён ва калитлар каби одатий нарсалардан ташқари, кутилмаган буюмлар ҳам учрайди. Масалан, сунъий тишлар тўплами, "И Ҳеарт Ҳот Дадс" ёзувли сумка, "Эмотионал Суппорт Human" деб ёзилган кўк рангли кепка, Сқуишмаллов ўйинчоқлари ва Чарли ХКХ постери шулар жумласидандир. Бу каби ҳолатлар Uber тармоғида роботаксилар нақадар оммалашиб бораётганини кўрсатади.

Ҳозирда Uber ўзининг АВ (автоном транспорт воситалари) бизнесини кенгайтирмоқда. 2025-йил март ойида Остин шаҳрида "Ваймо он Uber" хизмати ишга туширилиши билан бу соҳа янги босқичга чиқди. Шунингдек, компания Атланта, Лас-Вегас ва Даллас каби шаҳарларда Ваймо, Мотионал ва Авриде каби ҳамкорлар билан ишламоқда. Ҳайдовчи бўлмаган тақдирда ҳам, йўқолган буюмларни қайтариш тизими самарали йўлга қўйилган.

Агар йўловчи роботаксида бирор нарсасини унутиб қолдирса, уни қайтариб олиш жараёни оддий сафарлар билан бир хил: илова орқали мижозларни қўллаб-қувватлаш марказига мурожаат қилинади. Буюм топилгач, фойдаланувчи 15 доллар эвазига Uber Коуриер орқали етказиб бериш хизматидан фойдаланиши ёки уни шахсан АВ-деподан олиб кетиши мумкин.

Uber 2029-йилга бориб дунёдаги энг йирик автоном сафарлар операторига айланишни мақсад қилган. Компания йил якунига қадар дунёнинг 15 та шаҳрида роботакси хизматларини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Uber Аутономоус Солутионс бўлими эса ҳайдовчисиз юк машиналари ва етказиб бериш роботлари учун дастурий таъминот ҳамда сервис хизматларини тақдим этади.

UberРоботаксиВаймоТехнологияАвтоном Транспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин