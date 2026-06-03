Голдман ва Meta собиқ ходимлари ривожланаётган бозорлар учун овозли AI яратди
Мижозларни қўллаб-қувватлаш ва сервис хизматлари ҳозирда овозли сунъий интеллект (AI) соҳасидаги энг қайноқ йўналишлардан бири ҳисобланади. Бироқ, инсон овозига ўхшаш ва сезиларли кечикишларсиз жавоб берадиган маҳсулот яратиш баъзи бозорларда анча мураккаб вазифадир. Кўплаб йирик компаниялар Африка ва Яқин Шарқ бозорларини ҳисобга олмаган ҳолда ўз тизимларини ишлаб чиққан. Ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ўтган йили ташкил этилган АэтеxAI стартапи 4ДХ Вентурес бошчилигида 3 миллион доллар миқдорида пре-сеед инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания Вапи ва ЛивеКит каби тайёр воситалардан фойдаланиш ўрнига, инглиз, француз ва араб тилларининг маҳаллий диалектларини қайта ишлаш учун нолдан ўзининг кичик моделини ва оркестрация қатламини яратди. Стартап асосчилари Мариама Диалло (Goldman Sachs собиқ ходими) ва Аёолува Одемуйива (Meta собиқ муҳандиси) ривожланаётган бозорларда автоматлаштирилган қўнғироқлардаги юқори кечикиш (латенкй) муаммосини ҳал қилишни мақсад қилган. Бунинг учун улар минтақадан ташқарида жойлашган йирик моделлардан воз кечиб, маҳаллий даражада ишлайдиган кичик моделларга эътибор қаратишди.
АэтеxAI ўзининг Кора сериясидаги моделларини ишлаб чиқди, уларнинг параметрлари 300 миллиондан 1,7 миллиардгача етади. Бу кўрсаткич йирик тил моделларидан (LLM) анча кичик бўлиб, айнан шу нарса тезликни таъминлайди. Моделларни ўқитиш учун стартап калл-марказлар билан ҳамкорлик қилди ва ҳатто Африка бўйлаб радиостанциялардан аудио маълумотларни йиғиш учун қаттиқ дисклар юборди. Шунингдек, маҳаллий исмларни тўғри талаффуз қилиш ва маълумотларни белгилаш учун талабалар тармоғи ташкил этилди.
Ҳозирда стартап кунига 17 000 дан ортиқ қўнғироқларни муваффақиятли амалга оширмоқда. Компания корхоналар учун ўз технологиясини синаб кўриш платформасини, шунингдек, дастурчилар учун API ва SDK воситаларини ишга туширди. АэтеxAI нафақат технология тақдим этади, балки мижозларга автоматлаштиришнинг энг яхши усулларини аниқлашда ёрдам бериш учун маҳорат дарслари ва намойишлар ҳам ўтказмоқда.
…