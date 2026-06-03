Голдман ва Meta собиқ ходимлари ривожланаётган бозорлар учун овозли AI яратди

·43·Техно
Голдман ва Meta собиқ ходимлари ривожланаётган бозорлар учун овозли AI яратди
Аудио версияси

Мижозларни қўллаб-қувватлаш ва сервис хизматлари ҳозирда овозли сунъий интеллект (AI) соҳасидаги энг қайноқ йўналишлардан бири ҳисобланади. Бироқ, инсон овозига ўхшаш ва сезиларли кечикишларсиз жавоб берадиган маҳсулот яратиш баъзи бозорларда анча мураккаб вазифадир. Кўплаб йирик компаниялар Африка ва Яқин Шарқ бозорларини ҳисобга олмаган ҳолда ўз тизимларини ишлаб чиққан. Ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ўтган йили ташкил этилган АэтеxAI стартапи 4ДХ Вентурес бошчилигида 3 миллион доллар миқдорида пре-сеед инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания Вапи ва ЛивеКит каби тайёр воситалардан фойдаланиш ўрнига, инглиз, француз ва араб тилларининг маҳаллий диалектларини қайта ишлаш учун нолдан ўзининг кичик моделини ва оркестрация қатламини яратди. Стартап асосчилари Мариама Диалло (Goldman Sachs собиқ ходими) ва Аёолува Одемуйива (Meta собиқ муҳандиси) ривожланаётган бозорларда автоматлаштирилган қўнғироқлардаги юқори кечикиш (латенкй) муаммосини ҳал қилишни мақсад қилган. Бунинг учун улар минтақадан ташқарида жойлашган йирик моделлардан воз кечиб, маҳаллий даражада ишлайдиган кичик моделларга эътибор қаратишди.

АэтеxAI ўзининг Кора сериясидаги моделларини ишлаб чиқди, уларнинг параметрлари 300 миллиондан 1,7 миллиардгача етади. Бу кўрсаткич йирик тил моделларидан (LLM) анча кичик бўлиб, айнан шу нарса тезликни таъминлайди. Моделларни ўқитиш учун стартап калл-марказлар билан ҳамкорлик қилди ва ҳатто Африка бўйлаб радиостанциялардан аудио маълумотларни йиғиш учун қаттиқ дисклар юборди. Шунингдек, маҳаллий исмларни тўғри талаффуз қилиш ва маълумотларни белгилаш учун талабалар тармоғи ташкил этилди.

Ҳозирда стартап кунига 17 000 дан ортиқ қўнғироқларни муваффақиятли амалга оширмоқда. Компания корхоналар учун ўз технологиясини синаб кўриш платформасини, шунингдек, дастурчилар учун API ва SDK воситаларини ишга туширди. АэтеxAI нафақат технология тақдим этади, балки мижозларга автоматлаштиришнинг энг яхши усулларини аниқлашда ёрдам бериш учун маҳорат дарслари ва намойишлар ҳам ўтказмоқда.

АэтеxAIСунъий IntelлектСтартапТехнологияАфрика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратдиБугун, 05:28АҚШ суди атмосферани тадқиқ қилиш марказининг ёпилишини тўхтатиб қолдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади