Бенчмарк илк бор ўсиш босқичи учун 2 миллиард долларлик фонд йиғди

·53·Техно
Бенчмарк илк бор ўсиш босқичи учун 2 миллиард долларлик фонд йиғди
Аудио версияси

Силикон водийсининг афсонавий венчур компанияси Бенчмарк Капитал ўзининг кўп йиллик анъаналаридан воз кечиб, инвестиция кўламини кенгайтирмоқда. eBay, Снап, Uber ва Twitter каби гигантларнинг илк инвесторларидан бири бўлган фирма, одатда фонд ҳажмини 425 миллион доллар билан чеклаб келар эди. Бироқ, Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, компания илк бор икки янги фонд учун жами 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди, шундан 1,25 миллиард доллари кечки босқичдаги (гровт стаге) лойиҳаларга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўн йиллар давомида Бенчмарк ўзининг танловчанлик стратегиясига содиқ қолиб, ҳар бир стартапда камида 20 фоизлик улуш олишга интилиб келган. Аммо сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ўсиш ва Anthropic ёки OpenAI каби компанияларнинг юзлаб миллион долларлик инвестиция раундлари Бенчмаркнинг кичик фондлари учун қийинчилик туғдира бошлади. Янги ташкил этилган 750 миллион долларлик эрта босқич фонди эса компанияга стартаплар қиймати кескин ошган ҳозирги бозорда кўпроқ мослашувчанлик беради.

Компания сўнгги ойларда ўз стратегиясини ўзгартириб, нафақат Сериес А, балки Сериес Б босқичидаги Гумлооп ва Монако каби AI лойиҳаларига ҳам сармоя киритди. Бенчмарк ҳамкори Эверетт Рандленинг таъкидлашича, фирма тадбиркорлар билан чуқур муносабатларни компания ҳаётининг исталган эрта босқичида ўрнатишга тайёр. Бу ўзгаришлар компаниянинг бозор талабларига мослашиш истагини кўрсатмоқда.

Ушбу стратегик бурилишга Серебрас чипмейкерининг муваффақиятли ИПЎси ҳам туртки бўлди. Бенчмарк ушбу компаниянинг пре-ИПО раундида иштирок этиб, 3,25 миллиард доллар даромад кўрди. Янги ўсиш фонди доирасида компания ҳам мавжуд портфелидаги, ҳам янги истиқболли стартапларга 5-6 та йирик инвестиция киритишни режалаштирмоқда.

Инвестиция сиёсати билан бир қаторда, Бенчмарк бошқарув таркибида ҳам ўзгаришлар юз берди. Сўнгги икки йил ичида Милес Гриmsҳав Триве Капиталга қайтди, компаниянинг ягона аёл ҳамкори Сара Тавел эса венчур ҳамкор даражасига ўтди. Шунингдек, Виктор Лазарте ўзининг шахсий венчур фирмасини ташкил этиш учун жамоани тарк этган.

БенчмаркВенчурИнвестицияСунъий IntelлектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади