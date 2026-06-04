Бенчмарк илк бор ўсиш босқичи учун 2 миллиард долларлик фонд йиғди
Силикон водийсининг афсонавий венчур компанияси Бенчмарк Капитал ўзининг кўп йиллик анъаналаридан воз кечиб, инвестиция кўламини кенгайтирмоқда. eBay, Снап, Uber ва Twitter каби гигантларнинг илк инвесторларидан бири бўлган фирма, одатда фонд ҳажмини 425 миллион доллар билан чеклаб келар эди. Бироқ, Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, компания илк бор икки янги фонд учун жами 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди, шундан 1,25 миллиард доллари кечки босқичдаги (гровт стаге) лойиҳаларга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўн йиллар давомида Бенчмарк ўзининг танловчанлик стратегиясига содиқ қолиб, ҳар бир стартапда камида 20 фоизлик улуш олишга интилиб келган. Аммо сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ўсиш ва Anthropic ёки OpenAI каби компанияларнинг юзлаб миллион долларлик инвестиция раундлари Бенчмаркнинг кичик фондлари учун қийинчилик туғдира бошлади. Янги ташкил этилган 750 миллион долларлик эрта босқич фонди эса компанияга стартаплар қиймати кескин ошган ҳозирги бозорда кўпроқ мослашувчанлик беради.
Компания сўнгги ойларда ўз стратегиясини ўзгартириб, нафақат Сериес А, балки Сериес Б босқичидаги Гумлооп ва Монако каби AI лойиҳаларига ҳам сармоя киритди. Бенчмарк ҳамкори Эверетт Рандленинг таъкидлашича, фирма тадбиркорлар билан чуқур муносабатларни компания ҳаётининг исталган эрта босқичида ўрнатишга тайёр. Бу ўзгаришлар компаниянинг бозор талабларига мослашиш истагини кўрсатмоқда.
Ушбу стратегик бурилишга Серебрас чипмейкерининг муваффақиятли ИПЎси ҳам туртки бўлди. Бенчмарк ушбу компаниянинг пре-ИПО раундида иштирок этиб, 3,25 миллиард доллар даромад кўрди. Янги ўсиш фонди доирасида компания ҳам мавжуд портфелидаги, ҳам янги истиқболли стартапларга 5-6 та йирик инвестиция киритишни режалаштирмоқда.
Инвестиция сиёсати билан бир қаторда, Бенчмарк бошқарув таркибида ҳам ўзгаришлар юз берди. Сўнгги икки йил ичида Милес Гриmsҳав Триве Капиталга қайтди, компаниянинг ягона аёл ҳамкори Сара Тавел эса венчур ҳамкор даражасига ўтди. Шунингдек, Виктор Лазарте ўзининг шахсий венчур фирмасини ташкил этиш учун жамоани тарк этган.
…