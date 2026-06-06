Россияда бизнес-жетлар учун янги авиация двигатели ишлаб чиқилмоқда
Россиянинг "Ростех" давлат корпорацияси келажакда 10 тонна тортиш кучига эга бўлган янги авиация двигателини яратишни режалаштирмоқда. Мазкур куч қурилмаси асосан бизнес-авиация самолётлари учун мўлжалланган бўлади. Бу ҳақда корпорация раҳбари Сергей Чемезов маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Топ-менежернинг сўзларига кўра, янги двигател лойиҳаси ПД-8 базасида шакллантирилиши мумкин. Шу билан бирга, Чемезов ушбу двигател негизида бутун бир ечимлар оиласини яратиш имконияти борлигини таъкидлади. Вазифалардан келиб чиқиб, тортиш кучини 25–30 фоизга ошириш ёки 20 фоизга камайтириш кўзда тутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, яқинда "Супержет" самолётлари учун мўлжалланган ПД-8 двигатели расмий тур сертификатини қўлга киритган эди. Бу эса лойиҳанинг техник жиҳатдан тайёр эканлигини англатади.
Шунингдек, Россиянинг янги минтақавий авиалайнери Ил-114-300 ҳам тур сертификатига эга бўлди. Эндиликда ушбу самолётни серияли равишда ишлаб чиқаришга рухсат берилган бўлиб, у маҳаллий авиация йўналишларида хизмат кўрсатиши кутилмоқда.
…