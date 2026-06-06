Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкин

·52·Техно
Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкин

АҚШ Президенти Доналд Трумп жума куни сунъий интеллект (AI) компаниялари билан "Америка халқи AI муваффақиятидан фойда кўриши мумкин бўлган" битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб бораётганини маълум қилди. Гарчи Трумп аниқ компания номларини келтирмаган бўлса-да, КНБК нашри Трамп маъмурияти OpenAI билан давлат улуши масаласини муҳокама қилаётгани ҳақида хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, ушбу улуш OpenAI томонидан таклиф этилган "Публик Веалт Фунд" (Ижтимоий бойлик жамғармаси)ни шакллантириш учун ишлатилиши мумкин. Компания режасига кўра, жамғарма тушумлари тўғридан-тўғри фуқароларга тақсимланади, бу эса одамларга ўзларининг бошланғич капиталидан қатъи назар, AI ўсишидан фойда олиш имконини беради. Bloomberg нашрининг ёзишича, Трумп бу ғояни қўллаб-қувватлаб, Америка халқи компанияларнинг ҳамкорига айланиши кераклигини таъкидлаган.

OpenAI бош директори Sam Altman 2025-йил бошидан бери йирик AI компанияларида давлат улуши бўлиши ғоясини муҳокама қилиб келмоқда. Бу Трумпнинг фойда келтирувчи компанияларда давлат эгалигига бўлган қизиқишига мос келади. Масалан, ўтган йили АҚШ ҳукумати қийин аҳволга тушиб қолган Intel чипмейкерининг 10 фоиз улушини сотиб олган эди.

Ушбу ғоя сиёсий доираларнинг ҳар икки томонида ҳам қизиқиш уйғотмоқда. Сенатор Берние Сандерс OpenAI, Anthropic ва xAI (SpaceX таркибига кирувчи) каби компаниялар учун 50 фоизлик бир марталик солиқ жорий этишни таклиф қилди. Сандерснинг фикрича, бу солиқ акциялар кўринишида тўланиши ва AI орқали келадиган триллионлаб долларларнинг барча учун хизмат қилишини таъминлаши керак.

Бироқ, бу ташаббус танқидлардан ҳам холи эмас. Трумпнинг AI ва криптовалюталар бўйича собиқ маслаҳатчиси Давид Саккс бу ғоя корпорация ва ҳукуматнинг ҳаддан ташқари бирлашиб кетишига олиб келишидан огоҳлантирди. Microsoft собиқ ходими Даре Обасанжо эса ижтимоий тармоқларда бу ҳаракатлар OpenAI компаниясини ҳукумат томонидан қутқариб қолиш (баилоут) учун замин тайёрлаётганини тахмин қилди.

OpenAIДоналд ТрумпСунъий IntelлектSam AltmanАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус