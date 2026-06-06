Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкин
АҚШ Президенти Доналд Трумп жума куни сунъий интеллект (AI) компаниялари билан "Америка халқи AI муваффақиятидан фойда кўриши мумкин бўлган" битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб бораётганини маълум қилди. Гарчи Трумп аниқ компания номларини келтирмаган бўлса-да, КНБК нашри Трамп маъмурияти OpenAI билан давлат улуши масаласини муҳокама қилаётгани ҳақида хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, ушбу улуш OpenAI томонидан таклиф этилган "Публик Веалт Фунд" (Ижтимоий бойлик жамғармаси)ни шакллантириш учун ишлатилиши мумкин. Компания режасига кўра, жамғарма тушумлари тўғридан-тўғри фуқароларга тақсимланади, бу эса одамларга ўзларининг бошланғич капиталидан қатъи назар, AI ўсишидан фойда олиш имконини беради. Bloomberg нашрининг ёзишича, Трумп бу ғояни қўллаб-қувватлаб, Америка халқи компанияларнинг ҳамкорига айланиши кераклигини таъкидлаган.
OpenAI бош директори Sam Altman 2025-йил бошидан бери йирик AI компанияларида давлат улуши бўлиши ғоясини муҳокама қилиб келмоқда. Бу Трумпнинг фойда келтирувчи компанияларда давлат эгалигига бўлган қизиқишига мос келади. Масалан, ўтган йили АҚШ ҳукумати қийин аҳволга тушиб қолган Intel чипмейкерининг 10 фоиз улушини сотиб олган эди.
Ушбу ғоя сиёсий доираларнинг ҳар икки томонида ҳам қизиқиш уйғотмоқда. Сенатор Берние Сандерс OpenAI, Anthropic ва xAI (SpaceX таркибига кирувчи) каби компаниялар учун 50 фоизлик бир марталик солиқ жорий этишни таклиф қилди. Сандерснинг фикрича, бу солиқ акциялар кўринишида тўланиши ва AI орқали келадиган триллионлаб долларларнинг барча учун хизмат қилишини таъминлаши керак.
Бироқ, бу ташаббус танқидлардан ҳам холи эмас. Трумпнинг AI ва криптовалюталар бўйича собиқ маслаҳатчиси Давид Саккс бу ғоя корпорация ва ҳукуматнинг ҳаддан ташқари бирлашиб кетишига олиб келишидан огоҳлантирди. Microsoft собиқ ходими Даре Обасанжо эса ижтимоий тармоқларда бу ҳаракатлар OpenAI компаниясини ҳукумат томонидан қутқариб қолиш (баилоут) учун замин тайёрлаётганини тахмин қилди.
…