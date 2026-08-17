Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолат
Андон Лабс компаниясида Claude номли сунъий интеллект 23 та иш кунининг 17 тасида соат 17:00 даги сменага кечиккан ходимни мустақил равишда ишдан бўшатди. Дастлаб ходимлар учун яратилган қоидалар Claudeнинг чекланган ишчи хотирасидан ўчиб кетгани сабабли у кечикишларга бағрикенглик билан муносабатда бўлган.
Сан-Франциско шаҳрида сунъий интеллект технологияларининг ривожланиш тарихида муҳим аҳамиятга эга бўлган ўзига хос воқеа қайд этилди. Андон Лабс компанияси Claude номли сунъий интеллектга чакана савдо дўконини бошқариш вазифасини топширди. Мазкур муассасада сунъий интеллект билан бир қаторда инсон ходимлар ҳам фаолият юритиб келаётган эди. Мутахассислар ушбу ҳолатни замонавий технологиялар тараққиётида янги босқич бошланганининг яққол мисоли сифатида баҳоламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўтган ойда Claude ўз фаолиятида илк бор ходимлардан бирини мустақил равишда ишдан бўшатиш ҳақида қарор қабул қилган. Бунга ходимнинг мунтазам равишда кеч қолиши сабаб белгиланган. Аниқланишича, ишчи 23 та иш кунининг нақ 17 тасида белгиланган соат 17:00 да бошланадиган сменага ўз вақтида келмаган.
Сунъий интеллектнинг дастлабки ёндашувиҚизиғи шундаки, замонавий технология тизимдаги муаммони дарҳол пайқамаган. Маълум бўлишича, сунъий интеллект томонидан ходимлар учун яратилган махсус қоида ва кўрсатмалар унинг чекланган ишчи хотирасидан ўчиб кетган. Оқибатда Claude маълум бир муддат ўта бағрикенг раҳбар сифатида иш тутиб, ходимларга кечикишлар учун хавотир олмасликларини ҳам билдириб келган.
Шунга қарамай, вазият охир-оқибат тубдан ўзгарган ва сунъий интеллект қоидабузарликка жиддий баҳо берган. Бу эса автоматлаштирилган тизимларнинг нафақат маслаҳат бериш, балки кадрлар сиёсатида ҳам мустақил қарорлар қабул қилиш даражасига етиб келаётганини кўрсатиб берди.
Раҳбарият фикри ва келажак истиқболлариАндон Лабс раҳбари Лукас Петерсхоннинг фикрича, юзага келган бу ҳолат жуда кўрсатмали ва аҳамиятлидир. Унинг таъкидлашича, агар бу лавозимда тирик раҳбар бўлганида, у қоидабузар ходимни анча олдин ишдан бўшатган бўлар эди. Шу боисдан ҳам Claude томонидан қабул қилинган қарор ноэтик ёки адолатсиз деб баҳоланмаяпти.
Мазкур кейс сунъий интеллект тарихида илк бор катта тил модели (LLM) тўғридан-тўғри раҳбар вазифасини бажариб, инсонни ишдан бўшатиш тўғрисида мустақил қарор қабул қилгани билан ажралиб туради. Бу эса келгусида меҳнат бозорида менежмент жараёнларини автоматлаштириш қандай тус олиши мумкинлигини яққол намоён этмоқда.
…