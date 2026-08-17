Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолат

·3·Техно
Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолат
Қисқача

Андон Лабс компаниясида Claude номли сунъий интеллект 23 та иш кунининг 17 тасида соат 17:00 даги сменага кечиккан ходимни мустақил равишда ишдан бўшатди. Дастлаб ходимлар учун яратилган қоидалар Claudeнинг чекланган ишчи хотирасидан ўчиб кетгани сабабли у кечикишларга бағрикенглик билан муносабатда бўлган.

Сан-Франциско шаҳрида сунъий интеллект технологияларининг ривожланиш тарихида муҳим аҳамиятга эга бўлган ўзига хос воқеа қайд этилди. Андон Лабс компанияси Claude номли сунъий интеллектга чакана савдо дўконини бошқариш вазифасини топширди. Мазкур муассасада сунъий интеллект билан бир қаторда инсон ходимлар ҳам фаолият юритиб келаётган эди. Мутахассислар ушбу ҳолатни замонавий технологиялар тараққиётида янги босқич бошланганининг яққол мисоли сифатида баҳоламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўтган ойда Claude ўз фаолиятида илк бор ходимлардан бирини мустақил равишда ишдан бўшатиш ҳақида қарор қабул қилган. Бунга ходимнинг мунтазам равишда кеч қолиши сабаб белгиланган. Аниқланишича, ишчи 23 та иш кунининг нақ 17 тасида белгиланган соат 17:00 да бошланадиган сменага ўз вақтида келмаган.

Сунъий интеллектнинг дастлабки ёндашуви

Қизиғи шундаки, замонавий технология тизимдаги муаммони дарҳол пайқамаган. Маълум бўлишича, сунъий интеллект томонидан ходимлар учун яратилган махсус қоида ва кўрсатмалар унинг чекланган ишчи хотирасидан ўчиб кетган. Оқибатда Claude маълум бир муддат ўта бағрикенг раҳбар сифатида иш тутиб, ходимларга кечикишлар учун хавотир олмасликларини ҳам билдириб келган.

Шунга қарамай, вазият охир-оқибат тубдан ўзгарган ва сунъий интеллект қоидабузарликка жиддий баҳо берган. Бу эса автоматлаштирилган тизимларнинг нафақат маслаҳат бериш, балки кадрлар сиёсатида ҳам мустақил қарорлар қабул қилиш даражасига етиб келаётганини кўрсатиб берди.

Раҳбарият фикри ва келажак истиқболлари

Андон Лабс раҳбари Лукас Петерсхоннинг фикрича, юзага келган бу ҳолат жуда кўрсатмали ва аҳамиятлидир. Унинг таъкидлашича, агар бу лавозимда тирик раҳбар бўлганида, у қоидабузар ходимни анча олдин ишдан бўшатган бўлар эди. Шу боисдан ҳам Claude томонидан қабул қилинган қарор ноэтик ёки адолатсиз деб баҳоланмаяпти.

Мазкур кейс сунъий интеллект тарихида илк бор катта тил модели (LLM) тўғридан-тўғри раҳбар вазифасини бажариб, инсонни ишдан бўшатиш тўғрисида мустақил қарор қабул қилгани билан ажралиб туради. Бу эса келгусида меҳнат бозорида менежмент жараёнларини автоматлаштириш қандай тус олиши мумкинлигини яққол намоён этмоқда.

Сунъий интеллектClaudeТехнологияИшдан бўшатишАндон Лабс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиАрктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиБугун, 10:27NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиБугун, 09:58Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКоинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКеча, 23:24Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаКеча, 19:51NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаКеча, 19:23Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиXiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиКеча, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади