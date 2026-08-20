SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқарди

·3·Техно
SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқарди
Қисқача

SpaceX пастки Ер орбитасига яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини олиб чиқиб, тармоқдаги аппаратлар умумий сонини 11 мингдан оширди. Парвоз АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванданберг базасидан Falcon 9 ракета-ташувчиси ёрдамида носозликларсиз амалга оширилди. Ракетанинг B1097 деб номланган биринчи босқичи тахминан саккиз дақиқадан сўнг «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» платформасига қўнди ва бу унинг ўн иккинчи муваффақиятли парвози бўлди.

Коинотни ўзлаштириш ва глобал интернет тармоғини кенгайтириш борасида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Elon Musk'га тегишли бўлган SpaceX компанияси пастки ератки орбитага яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини муваффақиятли равишда олиб чиқди. Натижада мазкур туркумдаги космик аппаратларнинг умумий сони 11 мингдан ошиб кетди ва бу дунёдаги энг йирик сунъий йўлдошлар тармоғи мақомини янада мустаҳкамлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, навбатдаги муваффақиятли парвоз АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванданберг базасидан амалга оширилди. Бунинг учун компаниянинг ишончли Falcon 9 ракета-ташувчисидан фойдаланилди. Ракетанинг учирилиши ва асосий босқичларнинг ажралиши белгиланган режа асосида ҳеч қандай носозликларсиз амалга оширилди.

Такрорий фойдаланиш рекордлари

Мазкур парвоз кўп марталик ракета технологияларининг нақадар ишончли эканини яна бир бор тасдиқлади. Тахминан саккиз дақиқалик парвоздан сўнг, Falcon 9 ракетасининг B1097 деб номланган биринчи босқичи Тинч океанидаги «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди. Бу мазкур ракета поғонаси учун ўн иккинчи муваффақиятли парвоз бўлди.

Ушбу биринчи босқич аввал ҳам бир қатор масъулиятли миссияларни бажаришда қатнашган. Жумладан, у Твиlight, Транспортер-17, Сентинел-6B, НРОЛ-172 космик аппаратлари ҳамда Starlink туркумининг аввалги еттита партиясини орбитага етказиб беришда муваффақиятли қўлланилган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай технологик ёндашув космик парвозлар таннархини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Глобал тармоқ ва унинг кўлами

Ҳозирги кунда SpaceX томонидан яратилаётган Starlink орбитал гуруҳи коинотдаги барча сунъий йўлдошларнинг салмоқли қисмини, аниқроғи, тахминан учдан икки қисмини ташкил этади. Бироқ шуни таъкидлаш керакки, 11 мингдан ортиқ рақам фақатгина тўлиқ ишлаётган қурилмаларнигина эмас, балки ўз хизмат муддатини ўтаб бўлган, ишдан чиққан ёки орбитадан босқичма-босқич туширилишга тайёрланаётган аппаратларни ҳам ўз ичига олади.

Шунга қарамай, компания Ер юзининг исталган нуқтасини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш лойиҳасини жадал суръатларда давом эттирмоқда. Бугунги кунга келиб, SpaceX'нинг ўзи ишлаб чиққан денгиз платформаларида амалга оширилган қўнишлар сони ҳам рекорд кўрсаткичларга етди.

Технологик ютуқлар статистикаси

Маълумотларга кўра, «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган махсус платформа учун бу сафарги B1097 босқичининг қўниши тарихдаги 219-чи муваффақиятли ҳолат бўлди. Умуман олганда, Falcon 9 ракеталарининг биринчи босқичлари учун бу бутун дунё бўйлаб 651-муваффақиятли қўниш сифатида қайд этилди.

Ушбу кўрсаткичлар аэрокосмик саноатида мисли кўрилмаган натижа бўлиб, компанияга коинотга чиқиш харажатларини тубдан қисқартириш ва парвозлар частотасини кескин ошириш имконини бермоқда. SpaceX ўз олдига қўйган глобал интернет қамровини кенгайтириш мақсадлари сари изчил ҳаракат қилишда давом этмоқда.

SpaceXStarlinkFalcon 9КоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиБугун, 13:27Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиApple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиБугун, 12:56Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиБугун, 11:53Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиЛуфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиБугун, 11:29SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиSpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиБугун, 10:53Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади