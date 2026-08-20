SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқарди
SpaceX пастки Ер орбитасига яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини олиб чиқиб, тармоқдаги аппаратлар умумий сонини 11 мингдан оширди. Парвоз АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванданберг базасидан Falcon 9 ракета-ташувчиси ёрдамида носозликларсиз амалга оширилди. Ракетанинг B1097 деб номланган биринчи босқичи тахминан саккиз дақиқадан сўнг «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» платформасига қўнди ва бу унинг ўн иккинчи муваффақиятли парвози бўлди.
Коинотни ўзлаштириш ва глобал интернет тармоғини кенгайтириш борасида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Elon Musk'га тегишли бўлган SpaceX компанияси пастки ератки орбитага яна 24 та Starlink сунъий йўлдошини муваффақиятли равишда олиб чиқди. Натижада мазкур туркумдаги космик аппаратларнинг умумий сони 11 мингдан ошиб кетди ва бу дунёдаги энг йирик сунъий йўлдошлар тармоғи мақомини янада мустаҳкамлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, навбатдаги муваффақиятли парвоз АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванданберг базасидан амалга оширилди. Бунинг учун компаниянинг ишончли Falcon 9 ракета-ташувчисидан фойдаланилди. Ракетанинг учирилиши ва асосий босқичларнинг ажралиши белгиланган режа асосида ҳеч қандай носозликларсиз амалга оширилди.
Такрорий фойдаланиш рекордлариМазкур парвоз кўп марталик ракета технологияларининг нақадар ишончли эканини яна бир бор тасдиқлади. Тахминан саккиз дақиқалик парвоздан сўнг, Falcon 9 ракетасининг B1097 деб номланган биринчи босқичи Тинч океанидаги «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди. Бу мазкур ракета поғонаси учун ўн иккинчи муваффақиятли парвоз бўлди.
Ушбу биринчи босқич аввал ҳам бир қатор масъулиятли миссияларни бажаришда қатнашган. Жумладан, у Твиlight, Транспортер-17, Сентинел-6B, НРОЛ-172 космик аппаратлари ҳамда Starlink туркумининг аввалги еттита партиясини орбитага етказиб беришда муваффақиятли қўлланилган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай технологик ёндашув космик парвозлар таннархини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Глобал тармоқ ва унинг кўламиҲозирги кунда SpaceX томонидан яратилаётган Starlink орбитал гуруҳи коинотдаги барча сунъий йўлдошларнинг салмоқли қисмини, аниқроғи, тахминан учдан икки қисмини ташкил этади. Бироқ шуни таъкидлаш керакки, 11 мингдан ортиқ рақам фақатгина тўлиқ ишлаётган қурилмаларнигина эмас, балки ўз хизмат муддатини ўтаб бўлган, ишдан чиққан ёки орбитадан босқичма-босқич туширилишга тайёрланаётган аппаратларни ҳам ўз ичига олади.
Шунга қарамай, компания Ер юзининг исталган нуқтасини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш лойиҳасини жадал суръатларда давом эттирмоқда. Бугунги кунга келиб, SpaceX'нинг ўзи ишлаб чиққан денгиз платформаларида амалга оширилган қўнишлар сони ҳам рекорд кўрсаткичларга етди.
Технологик ютуқлар статистикасиМаълумотларга кўра, «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган махсус платформа учун бу сафарги B1097 босқичининг қўниши тарихдаги 219-чи муваффақиятли ҳолат бўлди. Умуман олганда, Falcon 9 ракеталарининг биринчи босқичлари учун бу бутун дунё бўйлаб 651-муваффақиятли қўниш сифатида қайд этилди.
Ушбу кўрсаткичлар аэрокосмик саноатида мисли кўрилмаган натижа бўлиб, компанияга коинотга чиқиш харажатларини тубдан қисқартириш ва парвозлар частотасини кескин ошириш имконини бермоқда. SpaceX ўз олдига қўйган глобал интернет қамровини кенгайтириш мақсадлари сари изчил ҳаракат қилишда давом этмоқда.
…