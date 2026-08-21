Қатар Аирвайс дунёда биринчи бўлиб Starlink ўрнатилган Boeing 787-9 самолётини фойдаланишга топширди

·0·Техно
Қатар Аирвайс дунёда биринчи бўлиб Starlink ўрнатилган Boeing 787-9 самолётини фойдаланишга топширди

Авиация соҳасида рақамли технологиялар жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Қатар Аирвайс авиакомпанияси ўзининг кенг фюзеляжли Boeing 787-9 самолётларида Starlink тизимидан фойдаланишни бошлаган дунёдаги илк авиаташувчига айланди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қадам авиакомпания флоти учун муҳим босқич бўлиб, йўловчиларга осмонда ҳам ердагидек юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур жараён доирасида компания Boeing 787-8 русумли барча самолётларини ҳам Starlink тизими билан жиҳозлашни якунлади. Бунинг натижасида мазкур технологияга эга кенг фюзеляжли ҳаво кемаларининг умумий сони 150 тага етказилди. Авиакомпания келгусида ўз режаларини изчил давом эттириб, барча Boeing 787 самолётларини 2026 йилнинг охирига қадар тўлиқ модернизация қилишни кўзламоқда.

Рекорд даражадаги тезкор модернизация

Эслатиб ўтамиз, Қатар Аирвайс бундан аввал ҳам ўзининг Boeing 777 паркини рекорд муддатда — атиги тўққиз ой ичида, Аирбус A350 самолётларини эса саккиз ой ичида Starlink тизими билан таъминлаган эди. Ҳозирги кунда ташувчи Boeing 777, Аирбус A350 ҳамда Boeing 787 парклари бўйича дунёдаги энг йирик Starlink кўмагига эга флотга эгалик қилмоқда. Кенг фюзеляжли самолётларни жиҳозлаш дастури аллақачон 83 фоиздан ошиқроққа бажариб бўлинган.

Замонавий сунъий йўлдош интернетининг жорий этилиши йўловчиларга парвоз пайтида чекловларсиз мулоқот қилиш, иш жараёнларини бошқариш ва контентларни томоша қилиш имконини бермоқда. Таъкидланишича, тақдим этилаётган бепул Wi-Fi тармоғининг тезлиги секундига 500 Мегабитгача етади. Бу эса ҳаво кемаси бортида турган ҳар бир шахсга ўзининг кундалик рақамли эҳтиёжларини тўлиқ қондириш имконини беради.

Статистика ва кундалик кўрсаткичлар

Starlink хизмати самолётларда расман ишга туширилган 2024 йилнинг октябрь ойидан буён мазкур қулайликдан фойдаланган йўловчилар сони 23 миллиондан ошиб кетди. Ушбу замонавий интернет тизими ўрнатилган ҳаво кемалари жами 86 мингдан ортиқ рейсни муваффақиятли амалга оширди. Ҳозирги вақтда авиакомпания ҳар куни Starlink тизими кўмагида ишлайдиган 323 тагача рейсни бажариб келмоқда.

Қатар АирвайсStarlinkBoeing 787АвиацияWi-Fi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқдаElon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқдаБугун, 14:52Смартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлдиСмартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлдиБугун, 13:53Поко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлдиПоко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 13:27Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиБугун, 12:54Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиРоссия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиБугун, 12:24SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаSpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди