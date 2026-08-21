Қатар Аирвайс дунёда биринчи бўлиб Starlink ўрнатилган Boeing 787-9 самолётини фойдаланишга топширди
Авиация соҳасида рақамли технологиялар жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Қатар Аирвайс авиакомпанияси ўзининг кенг фюзеляжли Boeing 787-9 самолётларида Starlink тизимидан фойдаланишни бошлаган дунёдаги илк авиаташувчига айланди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қадам авиакомпания флоти учун муҳим босқич бўлиб, йўловчиларга осмонда ҳам ердагидек юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур жараён доирасида компания Boeing 787-8 русумли барча самолётларини ҳам Starlink тизими билан жиҳозлашни якунлади. Бунинг натижасида мазкур технологияга эга кенг фюзеляжли ҳаво кемаларининг умумий сони 150 тага етказилди. Авиакомпания келгусида ўз режаларини изчил давом эттириб, барча Boeing 787 самолётларини 2026 йилнинг охирига қадар тўлиқ модернизация қилишни кўзламоқда.
Рекорд даражадаги тезкор модернизацияЭслатиб ўтамиз, Қатар Аирвайс бундан аввал ҳам ўзининг Boeing 777 паркини рекорд муддатда — атиги тўққиз ой ичида, Аирбус A350 самолётларини эса саккиз ой ичида Starlink тизими билан таъминлаган эди. Ҳозирги кунда ташувчи Boeing 777, Аирбус A350 ҳамда Boeing 787 парклари бўйича дунёдаги энг йирик Starlink кўмагига эга флотга эгалик қилмоқда. Кенг фюзеляжли самолётларни жиҳозлаш дастури аллақачон 83 фоиздан ошиқроққа бажариб бўлинган.
Замонавий сунъий йўлдош интернетининг жорий этилиши йўловчиларга парвоз пайтида чекловларсиз мулоқот қилиш, иш жараёнларини бошқариш ва контентларни томоша қилиш имконини бермоқда. Таъкидланишича, тақдим этилаётган бепул Wi-Fi тармоғининг тезлиги секундига 500 Мегабитгача етади. Бу эса ҳаво кемаси бортида турган ҳар бир шахсга ўзининг кундалик рақамли эҳтиёжларини тўлиқ қондириш имконини беради.
…