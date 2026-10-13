Хитойда сунъий интеллект ёрдамида яратилган виртуал ижодкорга ID берилди

·53·Техно
Хитойда сунъий интеллект ёрдамида яратилган виртуал ижодкорга ID берилди

Хитойда сунъий интеллект ёрдамида яратилган Юри исмли виртуал қўшиқчига махсус рақамли идентификация ҳужжати берилди. Бу ҳақда 2026 йил 7 октябрь куни ABC News хабар берди.

Пекиннинг Ижуан ҳудудида 11 июнь куни Юрига мамлакатдаги илк «рақамли санъаткор картаси» топширилган. Ҳужжатда виртуал қаҳрамоннинг исми, туғилган санаси, манзили ва ташқи кўринишига оид маълумотлар қайд этилган. Мазкур ташаббус сунъий интеллект ёрдамида яратилган ижодкорларнинг фаолиятини қонуний тартибга солишга қаратилган.

Юри ҳақиқий инсон эмас, балки сунъий интеллект технологиялари ёрдамида яратилган виртуал қўшиқчи. Унинг образини ишлаб чиқиш, технологиясини бошқариш ва фаолиятини юритиш билан мутахассислар жамоаси шуғулланади. Виртуал ижодкор Хитойнинг ижтимоий тармоқларида 100 мингдан ортиқ кузатувчига эга.

Янги тартиб доирасида Юри фаолиятини юритувчи жамоа унинг номидан рақамли юань учун корпоратив ҳамён очиш ва тижорий ҳамкорликларни амалга ошириш имкониятига эга бўлди. 2026 йил сентябрь ойида Хитой расмийлари Юри ва яна бир виртуал ижодкор КОКО рақамли юань корпоратив ҳамёнига эга бўлган илк рақамли қаҳрамонлар қаторига кирганини маълум қилган.

Хитойда виртуал инсонлар саноати жадал ривожланмоқда. Улар реклама, мода, ўйинлар, жонли эфирлар ва бошқа соҳаларда қўлланмоқда. Шу билан бирга, бундай технологиялар муаллифлик ҳуқуқи, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва виртуал образлар фаолияти учун ким жавобгар бўлиши каби масалаларни ҳам кун тартибига олиб чиқмоқда.

ЮриСунъий интеллектХитойРақамли юань
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлдиХитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлдиКеча 21:50Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилиндиХитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилинди27 сентябр 16:56АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланади20 сентябр 17:57Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади17 сентябр 19:22Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)9 сентябр 22:03Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайди11 август 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)