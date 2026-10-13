Автобус йўлакларини назорат қилувчи камералар ўрнатилмоқда
Тошкентда жамоат транспорти ҳаракатига халақит бераётган автомобиль ҳайдовчиларини аниқлаш учун махсус камералар ўрнатилмоқда. Янги тизим автобуслар учун ажратилган йўлакдан қоидабузарлик билан фойдаланган транспорт воситаларини қайд этишга мўлжалланган.
Дастлабки 6 километр узунликдаги камералар Фарғона йўли шоссесининг ҳар икки томонига ўрнатилди. Улар автобуслар ҳаракати учун ажратилган йўлакка кирган автомобильларни аниқлайди ва қоидабузарлик бўйича автоматик равишда жарима расмийлаштирилиши кўзда тутилган.
Маълумот учун, соат 06:00 дан 23:00 гача махсус «А» йўлагида оддий автомобильларнинг ҳаракатланиши тақиқланган.
Бундай назорат камераларини келгусида Тошкент шаҳрининг бошқа асосий кўчаларига ҳам ўрнатиш режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…