Арсенал — Манчестер Сити: жонли матнли трансляция (Англия Премьер-лигаси)
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Англия Премьер-лигаси доирасидаги Арсенал — Манчестер Сити учрашуви 29 ноябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 39. Гимарайнш Б., 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 23. Мерино М., 8. Эдегор М., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис К.
Арсенал бош мураббийи: Артета М.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 11. Доку Ж., 17. Фернандес Э., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Ж., 9. Холанд Э., 45. Хусанов А., 7. Ндиайе И., 27. Нунес М.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
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