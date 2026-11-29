Mercedes-Benz ходимларига ишдан кетиш учун пул таклиф қилмоқда
Авто1 дақиқа ўқиш20
Германиянинг Mercedes-Benz компанияси штатни қисқартиришда одатий тартибдан фойдалана олмаяпти. Бунга мамлакатдаги ходимлар бандлигини 2034 йил охиригача кафолатлайдиган келишув амал қилаётгани сабаб бўлмоқда.
Шу муносабат билан компания ишлаб чиқаришдан ташқари соҳаларда фаолият юритаётган 30 мингдан ортиқ ходимига ишдан ўз хоҳиши билан кетиш эвазига товон пули таклиф қилмоқда.
Ҳисоб-китобларга кўра, айрим ходимлар олиши мумкин бўлган компенсация миқдори анча юқори. Масалан, катта тажрибага эга муҳандисга «Турбо» бонуси ҳам қўшилганда 422 минг еврогача товон пули тўланиши мумкин.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…