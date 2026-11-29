Роберт Паттинсон Голливуддаги 5,3 миллион долларлик уйи учун 2052 йилгача кредит тўлайди
Британиялик актёр Роберт Паттинсон 2022 йилда Голливуд тепаликларидан 5,3 миллион долларга уй сотиб олган. Бироқ мулк учун расмийлаштирилган ипотека кредити 2052 йилгача давом этиши кўзда тутилган. Ўша вақтга келиб актёр 66 ёшга тўлади.
ОК! нашрининг мулк ҳужжатларига таянган хабарига кўра, уй учун 3 миллион долларлик ипотека кредити расмийлаштирилган. Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, Паттинсон ҳар ой банкка қарийб 13,5 минг доллар тўлаб боради. Кредит муддати давомида фоизлар учун тўланадиган жами маблағ эса 1,9 миллион долларга яқинлашиши мумкин.
Ҳозирда 40 ёшли актёр қаллиғи Сюки Уотерхаус ва икки ёшли қизи билан Беверли-Ҳиллздаги ижарага олинган уйда яшамоқда. Уларнинг оилавий ҳаёти актёрнинг суратга олиш ишлари сабаб турли шаҳарларда ўтмоқда. Оила аввал Нью-Йорк, Янги Орлеан ва Лондоннинг ғарбий қисмида ҳам ижарага олинган уйларда яшаган.
Паттинсон 2022 йилда сотиб олган уй 1939 йилда испан мустамлака меъморчилиги услубида қурилган. Унда учта ётоқхона, ҳовлисида эса кичик бассейн бор. Мулк кўчадан баланд дарвоза ва қалин яшил тўсиқ билан ажратилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…