Андижонда 19 туп тут дарахтини йўқ қилиш 1,5 млрд сўмдан ортиқ зарар келтирди
Андижон вилоятининг Улуғнор туманида фермер хўжалиги ишчиси томонидан 19 туп тут дарахти қўпориб ташланди. Ҳодиса оқибатида табиатга етказилган зарар 1,5 миллиард сўмдан ошди. Бу ҳақда вилоят Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, ижтимоий тармоқларда тут дарахтлари қўпориб ташлангани акс этган видеолавҳа тарқалганидан сўнг, ҳолат юзасидан Экология бошқармаси ва Экология полицияси ходимлари тезкор ўрганиш ишларини олиб борган.
Ўрганиш давомида дарахтлар Улуғнор туманидаги «Бахт Имкон Ривожи» фермер хўжалиги ҳудудида хўжалик ишчиси томонидан қўпориб ташлангани аниқланган. Жами 19 туп тут дарахти нобуд қилинган.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мазкур ҳолат оқибатида табиатга етказилган зарар миқдори 1,5 миллиард сўмдан ортиқни ташкил этган.
Ҳолат юзасидан тўпланган ҳужжатлар дарахтларни қўпориб ташлаш қонунийлигига ҳуқуқий баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилади.
Айни пайтда дарахтларни қўпориб ташлаш ҳолатига ҳуқуқий баҳо бериш ва масъул шахсларнинг жавобгарлигини белгилаш прокуратура органлари томонидан кўриб чиқилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…