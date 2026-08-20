Олимлар бош суяги ичида янги иммун тузилмаларни аниқлади

·0·Саломатлик
Олимлар бош суяги ичида янги иммун тузилмаларни аниқлади
Қисқача

АҚШнинг Сент-Луис шаҳридаги Вашингтон университети Тиббиёт мактаби тадқиқотчилари сичқонларнинг бош суяги ичида илгари номаълум бўлган “локаллашган лимфоид тузилмалар”ни аниқлади. Натуре журналида чоп этилган тадқиқотга кўра, бу тузилмалар иммун тизимининг Б-ҳужайралари фаолияти билан боғлиқ бўлиши мумкин.

АҚШдаги Сент-Луисдаги Вашингтон университети Тиббиёт мактаби тадқиқотчилари сичқонларнинг бош суяги ичида илгари номаълум бўлган иммун тузилмаларини аниқлади. Олимлар уларни “локаллашган лимфоид тузилмалар” деб атаган. Тадқиқот натижалари Nature журналида чоп этилган.

Тадқиқотчилар ушбу тузилмалар иммун тизимининг Б-ҳужайралари фаолияти билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини аниқлаган. Улар аввалроқ мия пардасидан бош суягига ўтувчи майда каналларни топган бўлиб, янги тадқиқотда бу каналлар орқали молекулалар ва иммун тузилмалар ўртасидаги боғлиқликни кузатган.

Олимлар янги тузилмаларнинг вазифасини ўрганиш учун глиома билан касалланган сичқонларда тажриба ўтказган. Иммун тузилмалари фаолияти сусайтирилганда, ўсимталар тезроқ ривожланган, аксинча, уларни рағбатлантириш сичқонларнинг ўсимтага қарши иммун жавобини кучайтирган ва яшаш муддатини узайтирган.

Ҳозирча бундай тузилмалар инсон бош суягида ҳам мавжудлиги аниқ тасдиқланмаган. Бироқ олимлар одам бош суяги илигида айрим иммун ҳужайралари аниқланганини таъкидлаб, бу кашфиёт келажакда мия ўсимталарини даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқишга ёрдам бериши мумкинлигини қайд этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?15.08, 11:47Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...14.08, 08:24Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...13.08, 11:21Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?12.08, 14:13Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12.08, 11:57Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқинТуғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин11.08, 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...
Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...
«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули