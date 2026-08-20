Олимлар бош суяги ичида янги иммун тузилмаларни аниқлади
АҚШнинг Сент-Луис шаҳридаги Вашингтон университети Тиббиёт мактаби тадқиқотчилари сичқонларнинг бош суяги ичида илгари номаълум бўлган “локаллашган лимфоид тузилмалар”ни аниқлади. Натуре журналида чоп этилган тадқиқотга кўра, бу тузилмалар иммун тизимининг Б-ҳужайралари фаолияти билан боғлиқ бўлиши мумкин.
АҚШдаги Сент-Луисдаги Вашингтон университети Тиббиёт мактаби тадқиқотчилари сичқонларнинг бош суяги ичида илгари номаълум бўлган иммун тузилмаларини аниқлади. Олимлар уларни “локаллашган лимфоид тузилмалар” деб атаган. Тадқиқот натижалари Nature журналида чоп этилган.
Тадқиқотчилар ушбу тузилмалар иммун тизимининг Б-ҳужайралари фаолияти билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини аниқлаган. Улар аввалроқ мия пардасидан бош суягига ўтувчи майда каналларни топган бўлиб, янги тадқиқотда бу каналлар орқали молекулалар ва иммун тузилмалар ўртасидаги боғлиқликни кузатган.
Олимлар янги тузилмаларнинг вазифасини ўрганиш учун глиома билан касалланган сичқонларда тажриба ўтказган. Иммун тузилмалари фаолияти сусайтирилганда, ўсимталар тезроқ ривожланган, аксинча, уларни рағбатлантириш сичқонларнинг ўсимтага қарши иммун жавобини кучайтирган ва яшаш муддатини узайтирган.
Ҳозирча бундай тузилмалар инсон бош суягида ҳам мавжудлиги аниқ тасдиқланмаган. Бироқ олимлар одам бош суяги илигида айрим иммун ҳужайралари аниқланганини таъкидлаб, бу кашфиёт келажакда мия ўсимталарини даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқишга ёрдам бериши мумкинлигини қайд этмоқда.
…