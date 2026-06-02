Li Auto L7 raqobatchisi: GAC S9 krossoveriga buyurtmalar qabul qilinmoqda

·80·Avto
Li Auto L7 raqobatchisi: GAC S9 krossoveriga buyurtmalar qabul qilinmoqda

GAC kompaniyasi oʻzining yangi flagman krossoveri — S9 modeli uchun Rossiyada oldindan buyurtma berish jarayonini boshladi. Uzunligi besh metrga teng boʻlgan ushbu avtomobil gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan boʻlib, hozirda buyurtma bergan mijozlar rasmiy sotuvlar boshlanganda ustuvorlikka ega boʻladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning aniq narxlari va sotuvlar boshlanish sanasi hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning asosiy texnik xususiyatlari maʻlum. GAC S9 jami 340 ot kuchiga ega boʻlgan ikkita elektromotor bilan taʻminlangan. Avtomobil 100 km/soat tezlikka 7,2 soniyada erishadi.

Gibrid tizimi tufayli krossover faqat elektr energiyasining oʻzida 208 km masofani bosib oʻta oladi. Umumiy yurish zaxirasi esa 1019 km ni tashkil etadi, bunda oʻrtacha yoqilgʻi sarfi har 100 km uchun 7,4 litrga teng. Kuch qurilmasi bir nechta rejimda, jumladan, haydash uslubi va iqlim sharoitiga moslashuvchi adaptiv rejimda ishlashi mumkin.

GAC S9 jihozlari qatoridan adaptiv osma (podveska), 21 dyuymli gʻildirak disklari, nappa terisi bilan qoplangan massaj funksiyali oʻrindiqlar va katta ekranli mediasistema oʻrin olgan. Ishlab chiqaruvchi avtomobilga 5 yil yoki 150 ming kilometr, kuch qurilmasi qismlariga esa 8 yillik kafolat taqdim etmoqda.

GACGAC S9KrossoverGibridAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi