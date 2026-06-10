Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadi

·0·Avto
Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadi

Geely kompaniyasi beshinchi avlodga mansub Emgrand i-HEV Zhiqing Hybrid sedanini 16-iyun kuni rasman namoyish etishini eʻlon qildi. BMA Evo platformasida qurilgan yangi model Geely i-HEV gibrid majmuasi bilan jihozlangan. Texnik xususiyatlariga koʻra, ushbu budjetli sedan avvalroq Geely Monjaro va Geely Preface modellarida qoʻllanilgan gibrid tizimga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashqi koʻrinishidan gibrid Emgrand benzinli versiyadan deyarli farq qilmaydi. Sedan vertikal lamellarga ega firma panjarasi, svetodiodli optika va mustahkamlangan kuzov konstruksiyasini oldi. Ishlab chiqaruvchi maʻlumotlariga koʻra, kuzovning buralishga chidamliligi 26 000 N·m/gradusni tashkil etadi, yuqori mustahkamlikdagi poʻlat ulushi esa qariyb 70 foizga yetadi.

Kuch qurilmasi tarkibiga issiqlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) rekord darajadagi 48,41% boʻlgan 1,5 litrli ichki yonuv dvigateli va ikkita elektromotor kiradi. Tizimning umumiy quvvati 313 ot kuchiga teng. Avtomobil vaqtning 80 foizidan koʻprogʻida toza elektr energiyasida harakatlanishi mumkin, bunda 66 km/soat tezlikkacha faqat elektr motorlar ishlaydi.

Salonda qulaylikni oshirish uchun Geely shovqinni faol pasaytirish va dvigatelni intellektual boshqarish texnologiyalarini qoʻllagan. Natijada salondagi shovqin darajasi toʻliq elektromobillardagidan atigi 1 dB ga yuqori, xolos. Boshqaruv uchun AI 2.0 tizimi va Xingrui AI Cloud Power 2.0 bulutli platformasi masʻul boʻlib, ular atrof-muhit parametrlarini tahlil qilgan holda eng samarali ish rejimini tanlaydi.

Gibrid Emgrand GEEA 3.0 elektron platformasiga ega boʻlib, u haydovchiga yordam tizimlari, multimedia, shassi va kuch qurilmasining yagona raqamli tizim orqali hamohang ishlashini taʻminlaydi. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, intellektual boshqaruv energiya sarfini qoʻshimcha 10 foizga kamaytirish imkonini beradi.

GeelyEmgrandGibridAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiHarakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiBugun, 05:58Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiLamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiBugun, 23:57Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindiRossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindiBugun, 22:52Uni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildiUni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildiKecha, 17:56BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiKecha, 14:55Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelYangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelKecha, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi