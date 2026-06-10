Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandi

·0·Avto
Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandi

Mazda MX-5 bizning kamdan-kam beriladigan va orzu qilingan besh yulduzli reytingimizni qoʻlga kiritdi. Bu soʻnggi 12 oy ichida eng yuqori ball olgan yagona avtomobil boʻldi. Qizigʻi shundaki, ushbu model mutlaqo yangi emas — toʻrtinchi avlod Mazda MX-5 bozorda 11 yildan beri mavjud. Odatda bunday yuqori baho yangi chiqqan va oʻz segmentida inqilob qilgan modellarga beriladi, biroq ushbu rodster yillar davomida sayqallanib, oʻzining mukammal darajasiga yetdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

2015-yilda biz 1.5 litrli versiyani sinovdan oʻtkazganimizda, unga toʻrt yarim yulduz bergan edik. Oʻshanda avtomobil ajoyib boʻlsa-da, kuchli raqobat fonida biroz quvvat va kuzov nazorati yetishmasdi. 2018-yilgi yangilanishda 2.0 litrli model aynan shu kamchiliklarni bartaraf etdi. Vaqt oʻtishi bilan uning hamyonbop sport avtomobili segmentidagi raqiblari birin-ketin bozorni tark etdi, kichik Mazda esa oʻzining jozibasini yoʻqotmagan holda barchasidan oʻzib ketdi.

Agar ushbu avtomobil bugun yangi model sifatida taqdim etilganida, u haqiqiy sensatsiyaga aylangan boʻlardi. Vazni bir tonnadan zoʻrgʻa oshadigan, atmosferali benzinli dvigatel, mexanik uzatmalar qutisi va orqa gʻildirakli tortish tizimiga ega sportkar — bu haqiqiy drayverlar orzusi. Mazda MX-5 bugungi kunda bunday zavqni nisbatan hamyonbop narxda taklif qila oladigan kam sonli mashinalardan biridir.

Avtomobilning ichki qismi oddiy, ammo nafis boʻlib, u ulkan raqamli ekranlar yoki ortiqcha haydash rejimlari bilan toʻldirilmagan. Mazda MX-5 ning jozibasi uning soddaligida: u hatto oddiy yoʻllarda ham haydovchiga mexanik aloqa va boshqaruv zavqini beradi. Yumshoq osma tizimi va aniq boshqaruv mexanizmi tufayli avtomobilni chegaraviy holatlarda ham boshqarish xavfsiz va maroqli. Bu avtomobil shunchaki transport vositasi emas, balki haydash sanʼatining haqiqiy namunasidir.

Mazda MX-5SportkarRodsterAvtomobil SinoviMazda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiXitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiBugun, 11:57BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 11:57Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudEvolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudBugun, 10:54Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiGeely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiBugun, 10:26Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiHarakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiBugun, 05:58Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiLamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiBugun, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi