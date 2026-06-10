Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandi
Mazda MX-5 bizning kamdan-kam beriladigan va orzu qilingan besh yulduzli reytingimizni qoʻlga kiritdi. Bu soʻnggi 12 oy ichida eng yuqori ball olgan yagona avtomobil boʻldi. Qizigʻi shundaki, ushbu model mutlaqo yangi emas — toʻrtinchi avlod Mazda MX-5 bozorda 11 yildan beri mavjud. Odatda bunday yuqori baho yangi chiqqan va oʻz segmentida inqilob qilgan modellarga beriladi, biroq ushbu rodster yillar davomida sayqallanib, oʻzining mukammal darajasiga yetdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
2015-yilda biz 1.5 litrli versiyani sinovdan oʻtkazganimizda, unga toʻrt yarim yulduz bergan edik. Oʻshanda avtomobil ajoyib boʻlsa-da, kuchli raqobat fonida biroz quvvat va kuzov nazorati yetishmasdi. 2018-yilgi yangilanishda 2.0 litrli model aynan shu kamchiliklarni bartaraf etdi. Vaqt oʻtishi bilan uning hamyonbop sport avtomobili segmentidagi raqiblari birin-ketin bozorni tark etdi, kichik Mazda esa oʻzining jozibasini yoʻqotmagan holda barchasidan oʻzib ketdi.
Agar ushbu avtomobil bugun yangi model sifatida taqdim etilganida, u haqiqiy sensatsiyaga aylangan boʻlardi. Vazni bir tonnadan zoʻrgʻa oshadigan, atmosferali benzinli dvigatel, mexanik uzatmalar qutisi va orqa gʻildirakli tortish tizimiga ega sportkar — bu haqiqiy drayverlar orzusi. Mazda MX-5 bugungi kunda bunday zavqni nisbatan hamyonbop narxda taklif qila oladigan kam sonli mashinalardan biridir.
Avtomobilning ichki qismi oddiy, ammo nafis boʻlib, u ulkan raqamli ekranlar yoki ortiqcha haydash rejimlari bilan toʻldirilmagan. Mazda MX-5 ning jozibasi uning soddaligida: u hatto oddiy yoʻllarda ham haydovchiga mexanik aloqa va boshqaruv zavqini beradi. Yumshoq osma tizimi va aniq boshqaruv mexanizmi tufayli avtomobilni chegaraviy holatlarda ham boshqarish xavfsiz va maroqli. Bu avtomobil shunchaki transport vositasi emas, balki haydash sanʼatining haqiqiy namunasidir.
…