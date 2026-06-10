BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadi

·0·Avto
BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadi

Xitoyning BYD kompaniyasi kelasi yilning oxiriga qadar Buyuk Britaniyada 300 ta oʻta tezkor 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash qurilmalarini oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha Tesla Supercharger tarmogʻiga raqib sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, 2027-yilga kelib butun Yevropa boʻylab 3000 ta shunday qurilma oʻrnatilishi koʻzda tutilgan. Kompaniyaning taʼkidlashicha, stansiyalar asosan magistral yoʻllarda har 50 kilometrda joylashadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Flash qurilmalari quvvat jihatidan Tesla stansiyalaridan uch baravar ustun boʻlsa-da, maksimal 1500 kW quvvatdan faqat ikkita zaryadlash portiga ega boʻlgan maxsus BYD modellari foydalana oladi. Bunday imkoniyatga ega ilk avtomobil sentyabr oyida debyut qiladigan Denza Z9 GT shooting brake modeli boʻladi. Shuningdek, ikkinchi avlod Blade battery texnologiyasi bilan jihozlangan Denza B5 va Denza D9 modellari ham ushbu tizimni qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik koʻrsatkichlarga koʻra, Flash zaryadlovchisi Denza Z9 GT akkumulyatorini 10 foizdan 70 foizgacha atigi besh daqiqada toʻldira oladi. Hatto -30 daraja sovuq haroratda ham jarayon bor-yoʻgʻi bir necha daqiqa koʻproq vaqt talab qiladi. Britaniyalik ilk Denza mijozlari uchun 18 oy davomida bepul zaryadlash xizmati taqdim etilishi kutilmoqda.

BYD UK rahbari Bono Ge maʼlum qilishicha, kompaniya zaryadlash narxini 1 kW/soat uchun 50 pensdan pastroq darajada saqlab qolishni maqsad qilgan. Bu Ionity va Gridserve kabi raqobatchilarning narxlaridan sezilarli darajada arzon demakdir. Tizim tungi vaqtda arzon tarifda quvvat oladigan maxsus akkumulyatorlar yordamida ishlashi evaziga shunday arzon narx va yuqori tezlikni taʼminlaydi.

BYDElektromobilFlash ChargingDenza Z9 GTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiBugun, 11:57Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiXitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiBugun, 11:57Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudEvolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudBugun, 10:54Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiGeely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiBugun, 10:26Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiHarakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiBugun, 05:58Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiLamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiBugun, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi