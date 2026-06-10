BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadi
Xitoyning BYD kompaniyasi kelasi yilning oxiriga qadar Buyuk Britaniyada 300 ta oʻta tezkor 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash qurilmalarini oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha Tesla Supercharger tarmogʻiga raqib sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, 2027-yilga kelib butun Yevropa boʻylab 3000 ta shunday qurilma oʻrnatilishi koʻzda tutilgan. Kompaniyaning taʼkidlashicha, stansiyalar asosan magistral yoʻllarda har 50 kilometrda joylashadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Flash qurilmalari quvvat jihatidan Tesla stansiyalaridan uch baravar ustun boʻlsa-da, maksimal 1500 kW quvvatdan faqat ikkita zaryadlash portiga ega boʻlgan maxsus BYD modellari foydalana oladi. Bunday imkoniyatga ega ilk avtomobil sentyabr oyida debyut qiladigan Denza Z9 GT shooting brake modeli boʻladi. Shuningdek, ikkinchi avlod Blade battery texnologiyasi bilan jihozlangan Denza B5 va Denza D9 modellari ham ushbu tizimni qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik koʻrsatkichlarga koʻra, Flash zaryadlovchisi Denza Z9 GT akkumulyatorini 10 foizdan 70 foizgacha atigi besh daqiqada toʻldira oladi. Hatto -30 daraja sovuq haroratda ham jarayon bor-yoʻgʻi bir necha daqiqa koʻproq vaqt talab qiladi. Britaniyalik ilk Denza mijozlari uchun 18 oy davomida bepul zaryadlash xizmati taqdim etilishi kutilmoqda.
BYD UK rahbari Bono Ge maʼlum qilishicha, kompaniya zaryadlash narxini 1 kW/soat uchun 50 pensdan pastroq darajada saqlab qolishni maqsad qilgan. Bu Ionity va Gridserve kabi raqobatchilarning narxlaridan sezilarli darajada arzon demakdir. Tizim tungi vaqtda arzon tarifda quvvat oladigan maxsus akkumulyatorlar yordamida ishlashi evaziga shunday arzon narx va yuqori tezlikni taʼminlaydi.
…