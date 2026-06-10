BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbek

·0·Avto
BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbek

Xitoyning BYD kompaniyasi oʻzining yangi Dolphin G modelini taqdim etdi. Ushbu plug-in gibrid (PHEV) supermini avtomobili faqat elektr quvvatida 105 kilometrgacha (65 mil), umumiy hisobda esa 1040 kilometrgacha masofa bosib oʻtish imkoniyatiga ega. Yangi model bozorga 20 000 funt sterlingdan past narxda chiqishi kutilmoqda va u Renault Clio, Volkswagen Polo hamda Toyota Yaris kabi modellarga asosiy raqib boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dolphin G modeli BYD kompaniyasining Super Hybrid tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5 litrli 128 ot kuchiga ega benzinli dvigatel va ikkita elektr motoridan iborat. Tizimning umumiy quvvati avtomobilga 8,3 soniyada 100 km/soat tezlikka erishish imkonini beradi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, tizim asosan elektr rejimida ishlashga moslashgan boʻlib, ichki yonuv dvigateli koʻproq generator vazifasini bajaradi.

Avtomobil ikki xil akkumulyator sigʻimi bilan taklif etiladi: Active komplektatsiyasi 7,2 kW/soat quvvatli akkumulyator bilan 40 km masofani bosib oʻtsa, Boost, Comfort va Sport versiyalari 18,3 kW/soatli akkumulyator yordamida 105 km masofani zabt etadi. Katta akkumulyatorli variantlar 39 kW quvvatli oʻzgarmas tokda (DC) tezkor quvvatlanish imkoniyatiga ega.

Dolphin G oʻz segmentidagi eng ixcham PHEV hisoblanib, uning uzunligi 4160 mm, gʻildiraklar bazasi esa 2610 mm ni tashkil qiladi. Shunga qaramay, yukxona hajmi 425 litrga teng boʻlib, bu oʻz sinfidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biridir. Avtomobil tashqi koʻrinishidan faol havo qabul qilgichlar va orqa spoyler bilan ajralib turadi.

Salonda Google tizimiga asoslangan multimedia majmuasi oʻrnatilgan boʻlib, Active modellarida 10,1 dyuymli, yuqori versiyalarda esa 12,8 dyuymli aylanuvchi sensorli ekran mavjud. Shuningdek, haydovchilar uchun 8,8 dyuymli raqamli asboblar paneli, panoramali tom va 360 darajali kamera kabi zamonaviy qulayliklar koʻzda tutilgan.

BYDDolphin GGibridElektromobilAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiBugun, 11:57Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiXitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiBugun, 11:57BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 11:57Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudEvolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudBugun, 10:54Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiGeely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiBugun, 10:26Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiHarakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiBugun, 05:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi