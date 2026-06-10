BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbek
Xitoyning BYD kompaniyasi oʻzining yangi Dolphin G modelini taqdim etdi. Ushbu plug-in gibrid (PHEV) supermini avtomobili faqat elektr quvvatida 105 kilometrgacha (65 mil), umumiy hisobda esa 1040 kilometrgacha masofa bosib oʻtish imkoniyatiga ega. Yangi model bozorga 20 000 funt sterlingdan past narxda chiqishi kutilmoqda va u Renault Clio, Volkswagen Polo hamda Toyota Yaris kabi modellarga asosiy raqib boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dolphin G modeli BYD kompaniyasining Super Hybrid tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5 litrli 128 ot kuchiga ega benzinli dvigatel va ikkita elektr motoridan iborat. Tizimning umumiy quvvati avtomobilga 8,3 soniyada 100 km/soat tezlikka erishish imkonini beradi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, tizim asosan elektr rejimida ishlashga moslashgan boʻlib, ichki yonuv dvigateli koʻproq generator vazifasini bajaradi.
Avtomobil ikki xil akkumulyator sigʻimi bilan taklif etiladi: Active komplektatsiyasi 7,2 kW/soat quvvatli akkumulyator bilan 40 km masofani bosib oʻtsa, Boost, Comfort va Sport versiyalari 18,3 kW/soatli akkumulyator yordamida 105 km masofani zabt etadi. Katta akkumulyatorli variantlar 39 kW quvvatli oʻzgarmas tokda (DC) tezkor quvvatlanish imkoniyatiga ega.
Dolphin G oʻz segmentidagi eng ixcham PHEV hisoblanib, uning uzunligi 4160 mm, gʻildiraklar bazasi esa 2610 mm ni tashkil qiladi. Shunga qaramay, yukxona hajmi 425 litrga teng boʻlib, bu oʻz sinfidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biridir. Avtomobil tashqi koʻrinishidan faol havo qabul qilgichlar va orqa spoyler bilan ajralib turadi.
Salonda Google tizimiga asoslangan multimedia majmuasi oʻrnatilgan boʻlib, Active modellarida 10,1 dyuymli, yuqori versiyalarda esa 12,8 dyuymli aylanuvchi sensorli ekran mavjud. Shuningdek, haydovchilar uchun 8,8 dyuymli raqamli asboblar paneli, panoramali tom va 360 darajali kamera kabi zamonaviy qulayliklar koʻzda tutilgan.
…