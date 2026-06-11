Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 Touring

·39·Avto
Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 Touring

Noqulay ob-havo sharoiti, notanish poyga trassasi va notanish umumiy foydalanishdagi yoʻllar Autocar nashrining har yillik "Britain's Best Driver's Car" (BBDC) tanlovini 2025-yilda bahs-munozaralarga boy qildi. Sinovchi hakamlar hayʼati sud maslahatchilari kabi bir ovozdan qaror qabul qilishi shart emasligi bu vaziyatda qoʻl keldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

"Handling Day" deb nomlanuvchi boshqaruvchanlik sinovlarida hech qachon boshi berk koʻchaga kirib qolinmaydi. Har bir ishtirokchi oʻz fikrini bildiradi, ballarni qoʻyadi va ovoz berish tizimi xatosiz ravishda gʻolibni aniqlab beradi. Bu yilgi natijalar ham bundan mustasno boʻlmadi.

Oʻtgan yilning noyabr oyida, Kambriyaning namchil havosida, M-Sport kompaniyasining Dovenby Hall sinov yoʻlaklarida va uning atrofidagi yoʻllarda oʻtkazilgan bahslarda eski mahorat sohibi yana bir bor shohsupaning eng yuqori pogʻonasiga koʻtarildi.

Porsche 911 GT3 Touring oʻzining mukammal muvozanati va haydovchiga taqdim etadigan unutilmas his-tuygʻulari bilan barcha raqiblarini ortda qoldirdi. Ushbu model sport avtomobillari olamida boshqaruvchanlik boʻyicha hamon yetakchi ekanligini isbotladi.

PorschePorsche 911 GT3AvtomobilSuperkarAutocar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildiBugun, 07:52Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlFiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlBugun, 05:54Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaParchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaBugun, 04:57Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 17:52SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiSI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiKecha, 17:13Rossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiRossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi