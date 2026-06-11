Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 Touring
Noqulay ob-havo sharoiti, notanish poyga trassasi va notanish umumiy foydalanishdagi yoʻllar Autocar nashrining har yillik "Britain's Best Driver's Car" (BBDC) tanlovini 2025-yilda bahs-munozaralarga boy qildi. Sinovchi hakamlar hayʼati sud maslahatchilari kabi bir ovozdan qaror qabul qilishi shart emasligi bu vaziyatda qoʻl keldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
"Handling Day" deb nomlanuvchi boshqaruvchanlik sinovlarida hech qachon boshi berk koʻchaga kirib qolinmaydi. Har bir ishtirokchi oʻz fikrini bildiradi, ballarni qoʻyadi va ovoz berish tizimi xatosiz ravishda gʻolibni aniqlab beradi. Bu yilgi natijalar ham bundan mustasno boʻlmadi.
Oʻtgan yilning noyabr oyida, Kambriyaning namchil havosida, M-Sport kompaniyasining Dovenby Hall sinov yoʻlaklarida va uning atrofidagi yoʻllarda oʻtkazilgan bahslarda eski mahorat sohibi yana bir bor shohsupaning eng yuqori pogʻonasiga koʻtarildi.
Porsche 911 GT3 Touring oʻzining mukammal muvozanati va haydovchiga taqdim etadigan unutilmas his-tuygʻulari bilan barcha raqiblarini ortda qoldirdi. Ushbu model sport avtomobillari olamida boshqaruvchanlik boʻyicha hamon yetakchi ekanligini isbotladi.
…