RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dush

·16·Avto
RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dush

Rossiya temir yoʻllari” (RJD) kengaytirilgan T gabaritli yangi avlod yotoq vagonlari (SV) haqida batafsil maʼlumot berdi. Yangi modelning asosiy xususiyatlaridan biri uning sigʻimi boʻlib, u standart vagonlarga nisbatan 11 foizga koʻproq yuk va yoʻlovchini sigʻdira oladi. Bu haqda kompaniyaning rasmiy axborot kanali xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vagon oʻlchamlari sezilarli darajada oʻzgargan: uning uzunligi 73 santimetrga, kengligi esa 28 santimetrga oshgan. Bunday kengayish hisobiga yotoq joylarining uzunligi 2 metrga yetdi, bu esa amaldagi standartdan 16 santimetrga koʻpdir. Bu oʻzgarishlar yoʻlovchilar uchun safar davomida qoʻshimcha qulaylik yaratishga xizmat qiladi.

Yoʻlovchilar qulayligi uchun har bir vagonda alohida dush kabinasi oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, bagaj saqlash uchun joylar koʻpaytirilib, har bir oʻrindiq uchun individual tirsaklagichlar (podlokotnik) oʻrnatiladi. Mazkur loyiha “Transmashxolding” (TMX) kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Avvalroq Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida yangi vagon interyerining toʻrt xil varianti namoyish etilgan edi. Ovoz berish natijalariga koʻra, koʻpchilik (45%) toʻq koʻk rangdagi dizaynni maʼqul koʻrgan. RJD vakillarining taʼkidlashicha, rang tanlash bu faqat birinchi bosqich boʻlib, endilikda estetika va amaliylik muvozanatini saqlagan holda sifatli materiallar tanlash ustida ish olib boriladi.

RJDTemir YoʻlSV VagonTransmashxoldingRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiToyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiBugun, 14:29Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiDenza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiBugun, 13:52MG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiMG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiBugun, 10:51“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildiBugun, 07:52Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBritaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBugun, 06:57Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlFiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlBugun, 05:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi