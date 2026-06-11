RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dush
“Rossiya temir yoʻllari” (RJD) kengaytirilgan T gabaritli yangi avlod yotoq vagonlari (SV) haqida batafsil maʼlumot berdi. Yangi modelning asosiy xususiyatlaridan biri uning sigʻimi boʻlib, u standart vagonlarga nisbatan 11 foizga koʻproq yuk va yoʻlovchini sigʻdira oladi. Bu haqda kompaniyaning rasmiy axborot kanali xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vagon oʻlchamlari sezilarli darajada oʻzgargan: uning uzunligi 73 santimetrga, kengligi esa 28 santimetrga oshgan. Bunday kengayish hisobiga yotoq joylarining uzunligi 2 metrga yetdi, bu esa amaldagi standartdan 16 santimetrga koʻpdir. Bu oʻzgarishlar yoʻlovchilar uchun safar davomida qoʻshimcha qulaylik yaratishga xizmat qiladi.
Yoʻlovchilar qulayligi uchun har bir vagonda alohida dush kabinasi oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, bagaj saqlash uchun joylar koʻpaytirilib, har bir oʻrindiq uchun individual tirsaklagichlar (podlokotnik) oʻrnatiladi. Mazkur loyiha “Transmashxolding” (TMX) kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
Avvalroq Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida yangi vagon interyerining toʻrt xil varianti namoyish etilgan edi. Ovoz berish natijalariga koʻra, koʻpchilik (45%) toʻq koʻk rangdagi dizaynni maʼqul koʻrgan. RJD vakillarining taʼkidlashicha, rang tanlash bu faqat birinchi bosqich boʻlib, endilikda estetika va amaliylik muvozanatini saqlagan holda sifatli materiallar tanlash ustida ish olib boriladi.
…