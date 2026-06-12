Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadi
Smartfonlar olamining giganti hisoblangan Xitoyning «Xiaomi» korporatsiyasi global avtotransport bozoridagi mavqeini yanada kengaytirish va mustahkamlash maqsadida navbatdagi ulug‘vor loyihasi ustida qizg‘in ish olib bormoqda. Shonli «SU7» elektrosedani orqali avtosanoat eshiklarini shiddat bilan buzib kirgan brend, endilikda «Tesla» hamda «BYD» kabi dunyoviy raqobatchilariga jiddiy zarba berishga qodir bo‘lgan, bir martalik quvvat bilan rekord darajadagi uzoq masofani bosib o‘tuvchi yangi superkar ustida bosh qotirmoqda.
Reuters axborot agentligining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, «Xiaomi» Xitoyning tegishli davlat nazorati organlari va regulyatorlariga yangi avtomobil modelining texnik hujjatlarini rasman topshirgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu transport vositasi an’anaviy elektromobillardan farqli o‘laroq, elektr motori va ichki yonuv dvigateli kombinatsiyasi (uyg‘unligi) asosida harakatlanuvchi, ya’ni uzaytirilgan harakat zaxirasiga ega bo‘lgan inqilobiy EREV (Extended Range Electric Vehicle) texnologiyasi negizida barpo etiladi.
EREV texnologiyasi nima va u qanday ishlaydi?
Ushbu zamonaviy texnologiyaning bosh siri shundaki, avtomobil akkumulatoridagi tok quvvati mutlaqo tugagan taqdirda ham harakat to‘xtab qolmaydi. Mashina tuzilishiga o‘rnatilgan kichik hajmli benzin dvigateli faqatgina generator vazifasini bajarib, harakat davomida batareya uchun uzluksiz elektr energiyasini ishlab chiqarib beradi. Natijada, avtomobil bir martalik to‘liq quvvatlanish va yonilg‘i quyish orqali oddiy elektrokarlarga qaraganda bir necha barobar uzoqroq masofani hech qanday muammosiz bosib o‘tish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Yangi avlod avtomobilining an’anaviy elektrokarlardan asosiy ustunliklari va bozordagi strategik ahamiyati bilan quyidagi jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
Texnologiya turi
Asosiy ish prinsipi
Eng bosh ustunligi
Afzal bo‘lgan hududlar
Raqobat yo‘nalishi
EREV (Uzaytirilgan zaxira)
Elektr motori + Energiya beruvchi kichik benzin dvigateli
Quvvatlash stansiyalariga bog‘liqlikning yo‘qligi
Infratuzilma to‘liq rivojlanmagan o‘lkalar
Tesla va BYD modellarining keng segmenti
Soha tahlilchilari va yetakchi mutaxassislarining fikriga ko‘ra, mazkur yangi model «Xiaomi» kompaniyasining kelajakdagi taqdiri uchun o‘ta muhim strategik ahamiyatga ega. Brendning birinchi qaldirg‘ochi bo‘lmish «SU7» elektromobili Xitoy ichki bozorida shov-shuvli muvaffaqiyatga erishib, «Tesla Model 3» bilan bevosita tengma-teng kurasha olgan edi. Endilikda esa kompaniya rahbariyati bozorning yanada kengroq va hammabop segmentlarini qamrab olish uchun ushbu gibrid muqobil variantni taklif etmoqda.
Global bozor va infratuzilma muammosiga oqilona yechim
Mutaxassislarning alohida qayd etishicha, EREV tizimidagi avtomobillar, ayniqsa, elektrokarlarni quvvatlash stansiyalari tarmog‘i hali to‘liq rivojlanib ulgurmagan hududlarda va uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar orasida juda yuqori talabga ega. Shu bois, «Xiaomi» mazkur texnologik yangilik orqali nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki yaqin kelajakda xalqaro arenalarda, xususan, rivojlanayotgan davlatlar bozorida ham o‘z ulushini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan.
So‘nggi yillarda dunyo miqyosida mashhur smartfon ishlab chiqaruvchilarining avtomobil sanoatiga dadil kirib kelishi shiddatli tus oldi. Shaxsan Ilon Maskning Kremniy vodiysidagi loyihalari bilan raqobatlashayotgan «Xiaomi» bu borada eng faol va serg‘ayrat ishtirokchi bo‘lib, yangi avlod transport vositalarini yaratishga milliardlab dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar kiritmoqda. Loyihaning muvaffaqiyati kompaniyaning yaqin kelajakdagi global avto-strategiyasini belgilab berishi kutilmoqda.
Jahon avtosanoatidagi eng so‘nggi inqilobiy o‘zgarishlar, «Xiaomi» va boshqa texnologik gigantlarning qaynoq taqdimotlari hamda avtomobil olamiga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…