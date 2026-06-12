Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadi

·23·Avto
Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadi

Smartfonlar olamining giganti hisoblangan Xitoyning «Xiaomi» korporatsiyasi global avtotransport bozoridagi mavqeini yanada kengaytirish va mustahkamlash maqsadida navbatdagi ulug‘vor loyihasi ustida qizg‘in ish olib bormoqda. Shonli «SU7» elektrosedani orqali avtosanoat eshiklarini shiddat bilan buzib kirgan brend, endilikda «Tesla» hamda «BYD» kabi dunyoviy raqobatchilariga jiddiy zarba berishga qodir bo‘lgan, bir martalik quvvat bilan rekord darajadagi uzoq masofani bosib o‘tuvchi yangi superkar ustida bosh qotirmoqda.

Reuters axborot agentligining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, «Xiaomi» Xitoyning tegishli davlat nazorati organlari va regulyatorlariga yangi avtomobil modelining texnik hujjatlarini rasman topshirgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu transport vositasi an’anaviy elektromobillardan farqli o‘laroq, elektr motori va ichki yonuv dvigateli kombinatsiyasi (uyg‘unligi) asosida harakatlanuvchi, ya’ni uzaytirilgan harakat zaxirasiga ega bo‘lgan inqilobiy EREV (Extended Range Electric Vehicle) texnologiyasi negizida barpo etiladi.

EREV texnologiyasi nima va u qanday ishlaydi?

Ushbu zamonaviy texnologiyaning bosh siri shundaki, avtomobil akkumulatoridagi tok quvvati mutlaqo tugagan taqdirda ham harakat to‘xtab qolmaydi. Mashina tuzilishiga o‘rnatilgan kichik hajmli benzin dvigateli faqatgina generator vazifasini bajarib, harakat davomida batareya uchun uzluksiz elektr energiyasini ishlab chiqarib beradi. Natijada, avtomobil bir martalik to‘liq quvvatlanish va yonilg‘i quyish orqali oddiy elektrokarlarga qaraganda bir necha barobar uzoqroq masofani hech qanday muammosiz bosib o‘tish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yangi avlod avtomobilining an’anaviy elektrokarlardan asosiy ustunliklari va bozordagi strategik ahamiyati bilan quyidagi jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

Texnologiya turi

Asosiy ish prinsipi

Eng bosh ustunligi

Afzal bo‘lgan hududlar

Raqobat yo‘nalishi

EREV (Uzaytirilgan zaxira)

Elektr motori + Energiya beruvchi kichik benzin dvigateli

Quvvatlash stansiyalariga bog‘liqlikning yo‘qligi

Infratuzilma to‘liq rivojlanmagan o‘lkalar

Tesla va BYD modellarining keng segmenti

Soha tahlilchilari va yetakchi mutaxassislarining fikriga ko‘ra, mazkur yangi model «Xiaomi» kompaniyasining kelajakdagi taqdiri uchun o‘ta muhim strategik ahamiyatga ega. Brendning birinchi qaldirg‘ochi bo‘lmish «SU7» elektromobili Xitoy ichki bozorida shov-shuvli muvaffaqiyatga erishib, «Tesla Model 3» bilan bevosita tengma-teng kurasha olgan edi. Endilikda esa kompaniya rahbariyati bozorning yanada kengroq va hammabop segmentlarini qamrab olish uchun ushbu gibrid muqobil variantni taklif etmoqda.

Global bozor va infratuzilma muammosiga oqilona yechim

Mutaxassislarning alohida qayd etishicha, EREV tizimidagi avtomobillar, ayniqsa, elektrokarlarni quvvatlash stansiyalari tarmog‘i hali to‘liq rivojlanib ulgurmagan hududlarda va uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar orasida juda yuqori talabga ega. Shu bois, «Xiaomi» mazkur texnologik yangilik orqali nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki yaqin kelajakda xalqaro arenalarda, xususan, rivojlanayotgan davlatlar bozorida ham o‘z ulushini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida mashhur smartfon ishlab chiqaruvchilarining avtomobil sanoatiga dadil kirib kelishi shiddatli tus oldi. Shaxsan Ilon Maskning Kremniy vodiysidagi loyihalari bilan raqobatlashayotgan «Xiaomi» bu borada eng faol va serg‘ayrat ishtirokchi bo‘lib, yangi avlod transport vositalarini yaratishga milliardlab dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar kiritmoqda. Loyihaning muvaffaqiyati kompaniyaning yaqin kelajakdagi global avto-strategiyasini belgilab berishi kutilmoqda.

Jahon avtosanoatidagi eng so‘nggi inqilobiy o‘zgarishlar, «Xiaomi» va boshqa texnologik gigantlarning qaynoq taqdimotlari hamda avtomobil olamiga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

XiaomiSU7TeslaBYDReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaRossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:30Nima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiNima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiBugun, 06:58Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatElise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatBugun, 05:54Yangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiYangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiKecha, 17:26RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushRJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushKecha, 15:23Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiToyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiKecha, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi