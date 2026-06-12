Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandi
Yangi Genesis Magma GT3 modeli Koreya ishlab chiqaruvchisining sport poygalari dasturini giperkarlardan tashqari qanday kengaytirishini koʻrsatib berdi. World Endurance Championship musobaqasining eng nufuzli bosqichi — Le Mans 24 Hours poygasida taqdim etilgan ushbu model oʻtgan yilgi Magma GT konseptining poyga uchun tayyorlangan versiyasidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil yoʻl versiyasiga qaraganda ancha agressiv koʻrinishga ega boʻlib, old qismida qoʻshimcha chiroqlar va uglerod tolasidan ishlangan aerodinamik elementlar bilan jihozlangan. Hozircha u konsept sifatida tavsiflanayotgan boʻlsa-da, Genesis yangi mashina GT3 klassi qoidalariga muvofiq ishlab chiqilganini maʼlum qildi. Bu esa uning tez orada real musobaqalarda ishtirok etishi mumkinligini anglatadi.
Texnik tafsilotlar hozircha sir tutilmoqda, biroq u yoʻl versiyasidagi kabi V8 dvigateli bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu agregat GMR-001 giperkaridagi 3,2 litrli V8 dvigateli bilan bogʻliq boʻlishi mumkin, ammo boshqacha sozlamalarga ega boʻladi.
GT3 konsepti Genesis brendining yangi Magma subbrendi orqali maxsus sport avtomobillarini yaratish niyatini aks ettiradi. Kompaniya shunchaki mavjud modellarni, masalan GV60 Magma kabi takomillashtirish bilan cheklanib qolmoqchi emas.
Genesis bosh kreativ direktori Luc Donckerwolke taʼkidlashicha, Magma GT Concept yoʻldagi hashamat va atletizmni ifodalasa, Magma GT3 Concept ushbu falsafani poyga muhitiga koʻchiradi, bu yerda har bir element samaradorlik va aniq maqsadga yoʻnaltirilgan.
…