Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalar

·0·Avto
Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalar

Jetour kompaniyasi Rossiya bozoridagi uchta modeli — Dashing va X70 Plus krossoverlari hamda T1 yoʻltanlamasining narxlarini pasaytirdi. Oʻzgarishlar ham bazaviy narxlarga, ham toʻgʻridan-toʻgʻri chegirmalar miqdoriga taʼsir qildi. Endilikda xaridorlar avtomobil sotib olishda 200 ming rublgacha foyda koʻrishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toʻliq uzatmali Jetour T1 yoʻltanlamasining 2026-yilda ishlab chiqarilgan modellari uchun 75 ming rubl miqdorida yangi chegirma joriy etildi. Ushbu chegirma bilan model narxi 3,92 mln rubldan boshlanmoqda. 2025-yilda ishlab chiqarilgan versiyalar esa avvalgidek pastroq narxda — 3,77 mln rubldan sotilmoqda. Jetour T1 modeli 245 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbomotor, 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi va toʻliq uzatma tizimi bilan jihozlangan.

Ixcham Jetour Dashing krossoveri ham hamyonbop boʻldi. 2026-yilgi "Komfort" komplektatsiyasi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri chegirma miqdori 200 ming rublgacha oshirildi. Bundan tashqari, brend barcha Dashing versiyalari narxini 50 ming rublga arzonlashtirgan edi. Hozirda modelning boshlangʻich narxi 2,51 mln rublni tashkil etmoqda. Avtomobil 1,5 litrli turbomotor va 6 pogʻonali robot uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan.

Oʻzgarishlar oʻrta oʻlchamli Jetour X70 Plus modelini ham chetlab oʻtmadi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan "Prestige" komplektatsiyasida chegirma 150 mingdan 200 ming rublga koʻtarildi, natijada avtomobil narxi 3,2 mln rublgacha tushdi. Ushbu krossover 190 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbomotor va 7 pogʻonali robot uzatmalar qutisi bilan jihozlangan boʻlib, u old uzatmali hisoblanadi.

JetourKrossoverAvtomobil NarxlariJetour T1Jetour Dashing
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseKelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseBugun, 20:23Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 18:59BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiBMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiKecha, 13:58Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiGenesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiKecha, 13:53Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxYangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxKecha, 11:58Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiXiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiKecha, 07:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi