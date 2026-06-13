Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalar
Jetour kompaniyasi Rossiya bozoridagi uchta modeli — Dashing va X70 Plus krossoverlari hamda T1 yoʻltanlamasining narxlarini pasaytirdi. Oʻzgarishlar ham bazaviy narxlarga, ham toʻgʻridan-toʻgʻri chegirmalar miqdoriga taʼsir qildi. Endilikda xaridorlar avtomobil sotib olishda 200 ming rublgacha foyda koʻrishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toʻliq uzatmali Jetour T1 yoʻltanlamasining 2026-yilda ishlab chiqarilgan modellari uchun 75 ming rubl miqdorida yangi chegirma joriy etildi. Ushbu chegirma bilan model narxi 3,92 mln rubldan boshlanmoqda. 2025-yilda ishlab chiqarilgan versiyalar esa avvalgidek pastroq narxda — 3,77 mln rubldan sotilmoqda. Jetour T1 modeli 245 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbomotor, 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi va toʻliq uzatma tizimi bilan jihozlangan.
Ixcham Jetour Dashing krossoveri ham hamyonbop boʻldi. 2026-yilgi "Komfort" komplektatsiyasi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri chegirma miqdori 200 ming rublgacha oshirildi. Bundan tashqari, brend barcha Dashing versiyalari narxini 50 ming rublga arzonlashtirgan edi. Hozirda modelning boshlangʻich narxi 2,51 mln rublni tashkil etmoqda. Avtomobil 1,5 litrli turbomotor va 6 pogʻonali robot uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan.
Oʻzgarishlar oʻrta oʻlchamli Jetour X70 Plus modelini ham chetlab oʻtmadi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan "Prestige" komplektatsiyasida chegirma 150 mingdan 200 ming rublga koʻtarildi, natijada avtomobil narxi 3,2 mln rublgacha tushdi. Ushbu krossover 190 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbomotor va 7 pogʻonali robot uzatmalar qutisi bilan jihozlangan boʻlib, u old uzatmali hisoblanadi.
…