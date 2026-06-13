Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilan
GAC Toyota qoʻshma korxonasi yangilangan Toyota Sienna 2027 modelini rasman namoyish etdi. Yangi minivenning asosiy oʻziga xosligi raqamli imkoniyatlarning kengaytirilgani, xususan, Huawei va Xiaomi yechimlari bilan integratsiya qilinganidir. Avtomobilning boshlangʻich narxi 243 ming yuandan (taxminan 34 000 dollar) boshlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning muhim texnik yangilanishlaridan biri shundaki, endilikda toʻliq uzatmali (AWD) tizim barcha bazaviy komplektatsiyalarda standart sifatida taklif etiladi. Avtomobil oʻlchamlari oʻzgarishsiz qolgan: uzunligi 5165 mm, kengligi 1995 mm va balandligi 1765 mm ni tashkil etadi, gʻildiraklar bazasi esa 3060 mm ga teng.
Salonda barcha versiyalar 15,6 dyuymli markaziy displey va Qualcomm Snapdragon 8155P chipiga asoslangan multimedia tizimi bilan jihozlangan. Tizim sunʼiy intellekt asosidagi ovozli yordamchini qoʻllab-quvvatlaydi. Yuqori komplektatsiyalarda esa ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun qoʻshimcha 15,6 dyuymli ekran koʻzda tutilgan.
Toyota Sienna 2027 modeli Huawei HMS for Car platformasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, Toyota muhandislari Xiaomi qurilmalarini ulash uchun maxsus interfeysni ham joriy etishgan. Tashqi koʻrinishda esa yangi mot-oltin rangli kuzov, qora rangli emblemalar va maxsus yoritish tizimiga ega yangi versiya paydo boʻldi.
Texnik qism oʻzgarishsiz qoldirilgan. Miniven 2,5 litrli atmosfera dvigateli asosidagi gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan. Tizimning umumiy quvvati 246 ot kuchini tashkil etadi va u e-CVT transmissiyasi orqali boshqariladi.
…