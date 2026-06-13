Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilan

·13·Avto
Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilan

GAC Toyota qoʻshma korxonasi yangilangan Toyota Sienna 2027 modelini rasman namoyish etdi. Yangi minivenning asosiy oʻziga xosligi raqamli imkoniyatlarning kengaytirilgani, xususan, Huawei va Xiaomi yechimlari bilan integratsiya qilinganidir. Avtomobilning boshlangʻich narxi 243 ming yuandan (taxminan 34 000 dollar) boshlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning muhim texnik yangilanishlaridan biri shundaki, endilikda toʻliq uzatmali (AWD) tizim barcha bazaviy komplektatsiyalarda standart sifatida taklif etiladi. Avtomobil oʻlchamlari oʻzgarishsiz qolgan: uzunligi 5165 mm, kengligi 1995 mm va balandligi 1765 mm ni tashkil etadi, gʻildiraklar bazasi esa 3060 mm ga teng.

Salonda barcha versiyalar 15,6 dyuymli markaziy displey va Qualcomm Snapdragon 8155P chipiga asoslangan multimedia tizimi bilan jihozlangan. Tizim sunʼiy intellekt asosidagi ovozli yordamchini qoʻllab-quvvatlaydi. Yuqori komplektatsiyalarda esa ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun qoʻshimcha 15,6 dyuymli ekran koʻzda tutilgan.

Toyota Sienna 2027 modeli Huawei HMS for Car platformasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, Toyota muhandislari Xiaomi qurilmalarini ulash uchun maxsus interfeysni ham joriy etishgan. Tashqi koʻrinishda esa yangi mot-oltin rangli kuzov, qora rangli emblemalar va maxsus yoritish tizimiga ega yangi versiya paydo boʻldi.

Texnik qism oʻzgarishsiz qoldirilgan. Miniven 2,5 litrli atmosfera dvigateli asosidagi gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan. Tizimning umumiy quvvati 246 ot kuchini tashkil etadi va u e-CVT transmissiyasi orqali boshqariladi.

ToyotaToyota SiennaHuaweiXiaomiAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

General Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiGeneral Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiBugun, 03:20Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiXitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiBugun, 00:12Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarRossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarBugun, 22:51Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseKelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseBugun, 20:23Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 18:59BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiBMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiKecha, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi