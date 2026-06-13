Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldi

·13·Avto
Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldi

Qayta tiklangan Volga brendining yangi avtomobillari asboblar paneli va multimedia tizimi uchun toʻliq rus tilidagi interfeysga ega boʻldi. Volgalla kanali tomonidan eʼlon qilingan videolavhalarda tizim yoqilganda chiroyli animatsiya hamda menyuning silliq va yoqimli ishlashi namoyish etilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, avtomobillarning rasmiy savdosi 19-iyun kuni boshlanishi rejalashtirilgan. Dastlabki bosqichda Volga modellari 25–30 ta dilerlik markazlarida sotuvga chiqadi, keyinchalik esa tarmoqni 130 ta nuqtaga qadar kengaytirish koʻzda tutilgan. Hozirda ishlab chiqarilgan birinchi partiyadagi 1500 ga yaqin avtomobil dilerlarga joʻnatilgan.

Yangi Volga liniyasi uchta modelni oʻz ichiga oladi: C50 sedani (2 899 000 rubldan), K40 krossoveri (2 749 000 rubldan) va flagman sanalgan K50 krossoveri (4 199 000 rubldan). Ishlab chiqaruvchi xavfsizlik texnologiyalari va 12 ta dinamikli yuqori sifatli akustik tizim orqali yaratiladigan qulay muhitga alohida urgʻu bermoqda.

Avtomobillar elektron haydovchi yordamchilari, uqalash funksiyasi, oʻrindiqlar xotirasi, ventilyatsiya va ikkinchi qator suyanchigʻini elektr yordamida sozlash kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Kelajakda Volga brendi mahalliylashtirishga 60 milliard rubldan ortiq sarmoya kiritib, avtomobillarni oʻz dvigatellari va avtomat uzatmalar qutisi bilan taʼminlashni maqsad qilgan.

VolgaAvtomobilRossiyaVolga C50Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiHyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiBugun, 10:00BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 08:53Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:59Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiSkoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiBugun, 05:26Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanToyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi