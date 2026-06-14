Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllar

·12·Avto
Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllar

Sunʼiy intellekt sohasidagi istiqbolli startaplardan biri boʻlgan Decart kompaniyasi Oasis 3 deb nomlangan yangi dunyo modelini (world model) ommaga taqdim etdi. Ushbu texnologiya real vaqt rejimida haydovchisiz transport vositalari uchun fotorealistik virtual yoʻl muhitini yaratishga qodir. Mazkur ishlanma avtonom boshqaruv tizimlarini oʻqitish va sinovdan oʻtkazishda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda, chunki u cheksiz miqdordagi ssenariylarni generatsiya qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oasis 3 tizimi boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, birinchi kundan boshlab API orqali foydalanish uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Bu uchinchi tomon dasturchilariga ushbu model bazasida oʻz ilovalarini yaratish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Decart kompaniyasi ushbu texnologiya atrofida OpenAI oʻzining til modellari bilan shakllantirgan ekotizimga oʻxshash katta hamjamiyat yaratishni maqsad qilgan.

Avtonom transport va robototexnika uchun yangi imkoniyatlar

Hozirda avtomobil ishlab chiqaruvchilar va haydovchisiz boshqaruv tizimlari ustida ishlayotgan muhandislar uchun eng katta muammo — bu real dunyoda kam uchraydigan, ammo xavfli boʻlgan vaziyatlarni sinovdan oʻtkazishdir. Oasis 3 aynan shu boʻshliqni toʻldiradi. Tizim bir vaqtning oʻzida uchta kameradan (frontal va ikki yon tomon) olinadigan tasvirlarni generatsiya qiladi, bu esa avtonom transport tizimlarini oʻqitish uchun hayotiy muhim hisoblanadi.

Texnologiyaning asosi DOS (Decart Optimization Stack) deb nomlangan maxsus dasturiy platformaga tayanadi. Ushbu platforma NVIDIA, Amazon va Google uskunalarida modellarning ishlashini optimallashtiradi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bunday yondashuv dunyo modellarini ishga tushirishni raqobatchilarga qaraganda oʻn barobar arzonlashtiradi. Hozirda xizmat narxi generatsiyaning har bir soniyasi uchun 2 sent etib belgilangan.

Sarmoyalar va bozordagi raqobat

Yaqinda Decart startapi 300 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilib, oʻzining bozor qiymatini qariyb 4 milliard dollarga yetkazdi. Investorlar orasida Toyota, Adobe, eBay va NVIDIA kabi gigantlar borligi texnologiyaga boʻlgan ishonch yuqori ekanligidan dalolat beradi. Biroq, bu sohada raqobat ham kuchli: Google oʻzining Genie 3 modeli bilan, shuningdek, World Labs, Luma va Runway kabi kompaniyalar ham oʻz yechimlari bilan bozorga kirib kelmoqda.

Shuni taʼkidlash kerakki, Oasis 3 hali mukammallikdan yiroq. Sinovlar davomida model matnli tavsif asosida realistik sahnalar yaratsa-da, vaqt oʻtishi bilan mantiqiy bogʻliqlikni yoʻqotishi kuzatilgan. Masalan, virtual Nyu-York koʻchasi asta-sekin mavhum shahar manzarasiga aylanib qolishi yoki avval oʻtilgan chorrahalar qaytib kelganda gʻoyib boʻlishi mumkin.

Yana bir muammo obʼyektlarning fizik xususiyatlari bilan bogʻliq. Hozircha virtual avtomobil boshqa mashinalarning ichidan oʻtib ketishi mumkin, chunki model obʼyektlarning uzoq vaqt davomida bir xil holatda saqlanishini taʼminlashda qiynalmoqda. Decart mutaxassislari buni sohadagi asosiy tadqiqot vazifalaridan biri deb bilishadi va kelgusi yangilanishlarda ushbu kamchiliklarni bartaraf etishni rejalashtirishmoqda.

DecartOasis 3Sunʼiy IntellektAvtonom AvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiLi Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiBugun, 08:27Skoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodSkoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodBugun, 06:29Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiFord uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiBugun, 05:28Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiAudi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiBugun, 22:52BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBugun, 19:24Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Kecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi