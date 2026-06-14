Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllar
Sunʼiy intellekt sohasidagi istiqbolli startaplardan biri boʻlgan Decart kompaniyasi Oasis 3 deb nomlangan yangi dunyo modelini (world model) ommaga taqdim etdi. Ushbu texnologiya real vaqt rejimida haydovchisiz transport vositalari uchun fotorealistik virtual yoʻl muhitini yaratishga qodir. Mazkur ishlanma avtonom boshqaruv tizimlarini oʻqitish va sinovdan oʻtkazishda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda, chunki u cheksiz miqdordagi ssenariylarni generatsiya qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oasis 3 tizimi boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, birinchi kundan boshlab API orqali foydalanish uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Bu uchinchi tomon dasturchilariga ushbu model bazasida oʻz ilovalarini yaratish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Decart kompaniyasi ushbu texnologiya atrofida OpenAI oʻzining til modellari bilan shakllantirgan ekotizimga oʻxshash katta hamjamiyat yaratishni maqsad qilgan.
Avtonom transport va robototexnika uchun yangi imkoniyatlarHozirda avtomobil ishlab chiqaruvchilar va haydovchisiz boshqaruv tizimlari ustida ishlayotgan muhandislar uchun eng katta muammo — bu real dunyoda kam uchraydigan, ammo xavfli boʻlgan vaziyatlarni sinovdan oʻtkazishdir. Oasis 3 aynan shu boʻshliqni toʻldiradi. Tizim bir vaqtning oʻzida uchta kameradan (frontal va ikki yon tomon) olinadigan tasvirlarni generatsiya qiladi, bu esa avtonom transport tizimlarini oʻqitish uchun hayotiy muhim hisoblanadi.
Texnologiyaning asosi DOS (Decart Optimization Stack) deb nomlangan maxsus dasturiy platformaga tayanadi. Ushbu platforma NVIDIA, Amazon va Google uskunalarida modellarning ishlashini optimallashtiradi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bunday yondashuv dunyo modellarini ishga tushirishni raqobatchilarga qaraganda oʻn barobar arzonlashtiradi. Hozirda xizmat narxi generatsiyaning har bir soniyasi uchun 2 sent etib belgilangan.
Sarmoyalar va bozordagi raqobatYaqinda Decart startapi 300 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilib, oʻzining bozor qiymatini qariyb 4 milliard dollarga yetkazdi. Investorlar orasida Toyota, Adobe, eBay va NVIDIA kabi gigantlar borligi texnologiyaga boʻlgan ishonch yuqori ekanligidan dalolat beradi. Biroq, bu sohada raqobat ham kuchli: Google oʻzining Genie 3 modeli bilan, shuningdek, World Labs, Luma va Runway kabi kompaniyalar ham oʻz yechimlari bilan bozorga kirib kelmoqda.
Shuni taʼkidlash kerakki, Oasis 3 hali mukammallikdan yiroq. Sinovlar davomida model matnli tavsif asosida realistik sahnalar yaratsa-da, vaqt oʻtishi bilan mantiqiy bogʻliqlikni yoʻqotishi kuzatilgan. Masalan, virtual Nyu-York koʻchasi asta-sekin mavhum shahar manzarasiga aylanib qolishi yoki avval oʻtilgan chorrahalar qaytib kelganda gʻoyib boʻlishi mumkin.
Yana bir muammo obʼyektlarning fizik xususiyatlari bilan bogʻliq. Hozircha virtual avtomobil boshqa mashinalarning ichidan oʻtib ketishi mumkin, chunki model obʼyektlarning uzoq vaqt davomida bir xil holatda saqlanishini taʼminlashda qiynalmoqda. Decart mutaxassislari buni sohadagi asosiy tadqiqot vazifalaridan biri deb bilishadi va kelgusi yangilanishlarda ushbu kamchiliklarni bartaraf etishni rejalashtirishmoqda.
…