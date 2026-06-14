Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlar

·0·Avto
Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlar

Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi Xitoydagi Beijing Hyundai qoʻshma korxonasi orqali ommabop krossoverning yangilangan versiyasi — Hyundai Tucson L 2026 modelini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu yangilanish modelning pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan boʻlib, u nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki texnologik jihozlanishi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Yangi model yili munosabati bilan komplektatsiyalar soni optimallashtirilib, xaridorlarga yanada aniqroq tanlov imkoniyati taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, krossoverning tashqi dizayni oʻzining anʼanaviy va tanib olinadigan uslubini saqlab qolgan. Katta radiator panjarasi, unga integratsiya qilingan LED optikasi va "burgut panjasi" uslubidagi orqa chiroqlar avtomobilga tajovuzkor va zamonaviy koʻrinish beradi. Avtomobil tanlangan versiyaga qarab 18 yoki 19 dyuymli gʻildirak disklari bilan jihozlanadi. Sportcha uslubni xush koʻruvchilar uchun esa maxsus N-Line talqini ham taklif etilmoqda.

Texnologik yangilanishlar va qulaylik

Interyerda asosiy oʻzgarishlar raqamli boshqaruv tizimlariga tegishli. Tucson L 2026 modelining yuqori komplektatsiyalari ikkita 12,3 dyuymli birlashtirilgan ekran bilan jihozlangan boʻlsa, bazaviy versiyalarda 12,3 dyuymli markaziy displey va 4 dyuymli raqamli asboblar paneli kombinatsiyasi qoʻllanilgan. Shunisi ahamiyatliki, Hyundai muhandislari ergonomikani hisobga olgan holda asosiy funksiyalarni boshqarish uchun jismoniy tugmalarni ham saqlab qolishgan.

Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada kengaytirildi. Yangilangan krossover haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy intellektual tizimlar majmuasiga ega boʻldi. Bunga quyidagilar kiradi:

  • Toʻqnashuvlarning oldini olish tizimi;
  • Harakatlanish chizigʻini nazorat qilish va unda ushlab turish funksiyasi;
  • Adaptiv kruiz-kontrol;
  • Koʻrinmas zonalarni monitoring qilish tizimi.
Avtomobilning gabarit oʻlchamlari oʻzgarmagan: uzunligi 4670 mm, kengligi 1865 mm va balandligi 1690 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 2755 mm ga teng boʻlib, bu oʻz sinfidagi eng keng salonlardan birini taʼminlaydi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu modelning avvalgi versiyalari oʻzining kengligi va ishonchliligi bilan mashhur hisoblanadi.

Dvigatel va transmissiya imkoniyatlari

Texnik jihatdan Hyundai Tucson L 2026 oʻzining ishonchli agregatlarini saqlab qoldi. Kapot ostida 1,5 litrli turbokompressorli dvigatel joylashgan boʻlib, u 200 ot kuchi (147 kW) quvvat ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Xaridorlar ehtiyojiga qarab oldi tortuvchi yoki toʻliq uzatmali (4WD) versiyalarni tanlashlari mumkin.

Avtomobilning narxlari Xitoy bozorida 170 mingdan 187 ming yuangacha (taxminan 23 500 dan 26 000 AQSH dollarigacha) etib belgilangan. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ushbu yangilanish qiziqarli boʻlishi tabiiy, chunki Hyundai Tucson modellari mamlakatimiz yoʻllarida eng koʻp uchraydigan krossoverlardan biri hisoblanadi va yangilangan texnologiyalar tez orada parallel import yoki rasmiy dilerlar orqali yetib kelishi kutilishi mumkin.

HyundaiTucson LKrossoverAvtoyangilikBeijing Hyundai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiLi Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiBugun, 08:27Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarDecart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarBugun, 07:59Skoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodSkoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodBugun, 06:29Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiFord uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiBugun, 05:28Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiAudi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiBugun, 22:52BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi