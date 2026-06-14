Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlar
Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi Xitoydagi Beijing Hyundai qoʻshma korxonasi orqali ommabop krossoverning yangilangan versiyasi — Hyundai Tucson L 2026 modelini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu yangilanish modelning pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan boʻlib, u nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki texnologik jihozlanishi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Yangi model yili munosabati bilan komplektatsiyalar soni optimallashtirilib, xaridorlarga yanada aniqroq tanlov imkoniyati taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, krossoverning tashqi dizayni oʻzining anʼanaviy va tanib olinadigan uslubini saqlab qolgan. Katta radiator panjarasi, unga integratsiya qilingan LED optikasi va "burgut panjasi" uslubidagi orqa chiroqlar avtomobilga tajovuzkor va zamonaviy koʻrinish beradi. Avtomobil tanlangan versiyaga qarab 18 yoki 19 dyuymli gʻildirak disklari bilan jihozlanadi. Sportcha uslubni xush koʻruvchilar uchun esa maxsus N-Line talqini ham taklif etilmoqda.
Texnologik yangilanishlar va qulaylikInteryerda asosiy oʻzgarishlar raqamli boshqaruv tizimlariga tegishli. Tucson L 2026 modelining yuqori komplektatsiyalari ikkita 12,3 dyuymli birlashtirilgan ekran bilan jihozlangan boʻlsa, bazaviy versiyalarda 12,3 dyuymli markaziy displey va 4 dyuymli raqamli asboblar paneli kombinatsiyasi qoʻllanilgan. Shunisi ahamiyatliki, Hyundai muhandislari ergonomikani hisobga olgan holda asosiy funksiyalarni boshqarish uchun jismoniy tugmalarni ham saqlab qolishgan.
Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada kengaytirildi. Yangilangan krossover haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy intellektual tizimlar majmuasiga ega boʻldi. Bunga quyidagilar kiradi:
- Toʻqnashuvlarning oldini olish tizimi;
- Harakatlanish chizigʻini nazorat qilish va unda ushlab turish funksiyasi;
- Adaptiv kruiz-kontrol;
- Koʻrinmas zonalarni monitoring qilish tizimi.
Dvigatel va transmissiya imkoniyatlariTexnik jihatdan Hyundai Tucson L 2026 oʻzining ishonchli agregatlarini saqlab qoldi. Kapot ostida 1,5 litrli turbokompressorli dvigatel joylashgan boʻlib, u 200 ot kuchi (147 kW) quvvat ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Xaridorlar ehtiyojiga qarab oldi tortuvchi yoki toʻliq uzatmali (4WD) versiyalarni tanlashlari mumkin.
Avtomobilning narxlari Xitoy bozorida 170 mingdan 187 ming yuangacha (taxminan 23 500 dan 26 000 AQSH dollarigacha) etib belgilangan. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ushbu yangilanish qiziqarli boʻlishi tabiiy, chunki Hyundai Tucson modellari mamlakatimiz yoʻllarida eng koʻp uchraydigan krossoverlardan biri hisoblanadi va yangilangan texnologiyalar tez orada parallel import yoki rasmiy dilerlar orqali yetib kelishi kutilishi mumkin.
…