Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlar
Xitoyning yetakchi avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely kompaniyasi oʻzining ommabop Haoyue L (tashqi bozorlarda Okavango nomi bilan tanilgan) krossoverining yangi, yetti oʻrinli Happy versiyasini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu yangilanish katta oilalar uchun moʻljallangan boʻlib, hamyonbop narx va kengaytirilgan qulayliklarni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi 103,4 ming yuanni (taxminan 14 300 AQSH dollari) tashkil etmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, turli chegirmalar va trade-in dasturlari doirasida avtomobil narxi yanada pasayishi mumkin. Bu esa krossoverni oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh takliflardan biriga aylantiradi.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatGeely Okavango oʻzining salobatli oʻlchamlari bilan ajralib turadi: avtomobil uzunligi 4865 mm, kengligi 1910 mm va balandligi 1770 mm ni tashkil qiladi. Gʻildiraklar bazasi esa 2825 mm ga teng boʻlib, bu uchinchi qatorda oʻtirgan yoʻlovchilar uchun ham yetarli darajada kenglik yaratish imkonini beradi.
Krossover uchun ikki xil turbomotorli benzin dvigateli taklif etilmoqda:
- 1,5 litrli dvigatel: 181 ot kuchi va 290 Nm aylanish momenti;
- 2,0 litrli dvigatel: 218 ot kuchi va 325 Nm aylanish momenti.
Zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlikAvtomobil ichki qismi zamonaviy gadjetlar bilan boyitilgan. Markaziy panelda 14,6 dyuymli katta multimedia ekrani va 10 dyuymli raqamli asboblar paneli oʻrin olgan. Tizim Flyme Auto dasturiy taʼminoti asosida ishlaydi va ovozli boshqaruv funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu haydovchiga yoʻldan chalgʻimasdan turli funksiyalarni boshqarish imkonini beradi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Yuqori komplektatsiyalarda L2 darajasidagi intellektual yordamchilar majmuasi mavjud. Uning tarkibiga adaptiv kruiz-kontrol, boʻlakda ushlab turish tizimi, avtomatik favqulodda tormozlanish va 360 darajali koʻrinishga ega kameralar (shaffof shassi funksiyasi bilan) kiradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Geely brendining modellari tobora ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu yetti oʻrinli krossover hamyonbop oilaviy transport vositasi sifatida mahalliy xaridorlarda ham katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi yangi modelga 5 yil yoki 150 ming kilometr masofa uchun rasmiy kafolat taqdim etmoqda.
…