Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlar

·0·Avto
Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlar

Xitoyning yetakchi avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely kompaniyasi oʻzining ommabop Haoyue L (tashqi bozorlarda Okavango nomi bilan tanilgan) krossoverining yangi, yetti oʻrinli Happy versiyasini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu yangilanish katta oilalar uchun moʻljallangan boʻlib, hamyonbop narx va kengaytirilgan qulayliklarni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi 103,4 ming yuanni (taxminan 14 300 AQSH dollari) tashkil etmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, turli chegirmalar va trade-in dasturlari doirasida avtomobil narxi yanada pasayishi mumkin. Bu esa krossoverni oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh takliflardan biriga aylantiradi.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Geely Okavango oʻzining salobatli oʻlchamlari bilan ajralib turadi: avtomobil uzunligi 4865 mm, kengligi 1910 mm va balandligi 1770 mm ni tashkil qiladi. Gʻildiraklar bazasi esa 2825 mm ga teng boʻlib, bu uchinchi qatorda oʻtirgan yoʻlovchilar uchun ham yetarli darajada kenglik yaratish imkonini beradi.

Krossover uchun ikki xil turbomotorli benzin dvigateli taklif etilmoqda:

  • 1,5 litrli dvigatel: 181 ot kuchi va 290 Nm aylanish momenti;
  • 2,0 litrli dvigatel: 218 ot kuchi va 325 Nm aylanish momenti.
Ikkala kuch agregati ham yetti pogʻonali robotlashtirilgan (ikki muftali) uzatmalar qutisi bilan hamkorlikda ishlaydi. Avtomobil oldi privodli tizimga ega boʻlib, shahar sharoiti va uzoq masofali sayohatlar uchun maqbul muvozanatni taʼminlaydi.

Zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlik

Avtomobil ichki qismi zamonaviy gadjetlar bilan boyitilgan. Markaziy panelda 14,6 dyuymli katta multimedia ekrani va 10 dyuymli raqamli asboblar paneli oʻrin olgan. Tizim Flyme Auto dasturiy taʼminoti asosida ishlaydi va ovozli boshqaruv funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu haydovchiga yoʻldan chalgʻimasdan turli funksiyalarni boshqarish imkonini beradi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Yuqori komplektatsiyalarda L2 darajasidagi intellektual yordamchilar majmuasi mavjud. Uning tarkibiga adaptiv kruiz-kontrol, boʻlakda ushlab turish tizimi, avtomatik favqulodda tormozlanish va 360 darajali koʻrinishga ega kameralar (shaffof shassi funksiyasi bilan) kiradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Geely brendining modellari tobora ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu yetti oʻrinli krossover hamyonbop oilaviy transport vositasi sifatida mahalliy xaridorlarda ham katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi yangi modelga 5 yil yoki 150 ming kilometr masofa uchun rasmiy kafolat taqdim etmoqda.

GeelyOkavangoKrossoverAvtoXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarXitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarBugun, 10:26Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiLi Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiBugun, 08:27Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarDecart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarBugun, 07:59Skoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodSkoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodBugun, 06:29Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiFord uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildiBugun, 05:28Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiAudi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiBugun, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi