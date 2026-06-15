Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoni

·15·Avto
Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoni

Janubiy Koreyaning Kia brendi anʼanaviy ravishda zerikarli va konservativ hisoblangan tijorat avtomobillari bozoriga mutlaqo yangicha yondashuv bilan kirib kelmoqda. Kompaniyaning yangi avlod furgonlari nafaqat funksionalligi, balki oʻzining futuristik dizayni bilan ham soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Top Gear nashri tahliliy maqolasida maʼlumot berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Uzoq yillar davomida tijorat transporti segmentida "qanchalik oddiy boʻlsa, shunchalik yaxshi" degan tamoyil hukmronlik qilib keldi. Ishchi avtomobillar faqat yuk tashish va asboblarni saqlash vositasi sifatida koʻrilgan boʻlsa-da, Kia bu qarashni tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Yangi model nafaqat ish quroli, balki brendning imidjini belgilovchi zamonaviy texnologik yechimga aylanishi kutilmoqda.

Dizayn va funksionallik uygʻunligi

Kia mutaxassislari yangi furgonni loyihalashda foydali hajmni qurbon qilmagan holda, unga yengil avtomobillarga xos boʻlgan estetikani olib kirdi. Bu esa oʻz navbatida kichik va oʻrta biznes vakillari uchun oʻz brendini yanada jozibaliroq taqdim etish imkonini beradi. Avtomobilning tashqi koʻrinishi shunchalik oʻziga xos-ki, u yoʻllarda har qanday reklama banneridan koʻra koʻproq eʼtibor tortishi shubhasiz.

Maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilda bozorga chiqishi kutilayotgan ushbu model toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi elektromobillar infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda ham katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Ayniqsa, shahar ichida yuk tashish bilan shugʻullanuvchi logistika kompaniyalari uchun tejamkorlik va ekologik tozalik asosiy ustunlikka aylanadi.

Modulli platforma imkoniyatlari

Kia kompaniyasining ushbu loyihasi doirasida bir nechta muhim texnologik yechimlar koʻzda tutilgan:

  • PV1, PV5 va PV7 kabi turli oʻlchamdagi modulli platformalar;
  • Haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratuvchi raqamli boshqaruv tizimi;
  • Yuk boʻlmasini ehtiyojga qarab tezda transformatsiya qilish imkoniyati;
  • Ekologik toza materiallardan tayyorlangan ichki qoplamalar.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Kia tomonidan taklif etilayotgan ushbu yondashuv boshqa avtogigantlarni ham oʻz tijorat modellarini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Endilikda furgonlar shunchaki "temir quti" emas, balki yuqori texnologiyali va koʻrkam transport vositasiga aylanib boradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Kia brendi 2026-yilga borib yirik hajmli avtomobillar bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Agar kompaniya ushbu jasoratli dizayn va texnik xarakteristikalarni seriyali ishlab chiqarishda saqlab qolsa, biz yaqin kelajakda yoʻllarda butunlay boshqacha qiyofadagi ishchi avtomobillarni koʻrishimiz mumkin boʻladi.

KiaElektromobilFurgonAvto-olamTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:56Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiXitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiBugun, 08:56Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 23:29Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi