Rossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalari

·21·Avto
Rossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalari

2026-yilning dastlabki besh oyi yakunlariga koʻra, Rossiya avtomobil bozorida talabning asosiy yoʻnalishlari va xaridorlarning afzalliklari maʼlum boʻldi. “Avito Avto” ekspertlari tomonidan oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, bozorda hamon hamyonbop modellar va ularning sodda texnik yechimlarga ega versiyalari yetakchilik qilmoqda. Bu tendensiya ayniqsa mahalliy ishlab chiqaruvchilar va Xitoy brendlari segmentida yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reytingning mutlaq yetakchisi sifatida Lada Granta qayd etildi. Mazkur modelning 90 ot kuchiga ega, 1,6 litrli dvigatel va 5 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan versiyasi eng koʻp sotilayotgan modifikatsiya boʻlib turibdi. Qizigʻi shundaki, ushbu versiyaga boʻlgan talab 106 ot kuchiga ega kuchliroq modifikatsiyadan uch baravar yuqori. Xaridorlar asosan “Standart plyus” va “Klassik” komplektatsiyalariga ustunlik bermoqda.

Krossoverlar segmentidagi yetakchilar

Xorijiy brendlar orasida Haval Jolion krossoveri oʻz pozitsiyasini mustahkamlab kelmoqda. “ixbt.com” ma’lumotiga koʻra, ushbu modelning 1,5 litrli, 143 ot kuchiga ega oldi uzatmali versiyasi eng ommabop hisoblanadi. Transmissiya borasida xaridorlar robotlashtirilgan qutidan koʻra 6 pogʻonali mexanikani koʻproq afzal koʻrishmoqda. Shuningdek, “Optimum” komplektatsiyasiga boʻlgan qiziqish yil davomida 29 foizga oshgan.

Yoʻltanlamaslar toifasida Lada Niva Travel oʻzining yangilangan 1,8 litrli (90 ot kuchi) dvigateli bilan diqqat markazida boʻlib turibdi. Toʻliq uzatmali ushbu avtomobilning yangi motorli varianti eski 83 ot kuchiga ega versiyadan bir yarim baravar koʻproq soʻralmoqda. Xaridorlar narxi 1,4 million rubldan boshlanadigan bazaviy “Klassik” va 1,8 million rubllik “Texno” versiyalari oʻrtasida deyarli teng taqsimlangan.

Xitoy va koreys texnologiyalari raqobati

Yangi Tenet T7 krossoveri ham bozorda oʻz oʻrnini topishga ulgurdi. Mazkur modelning 1,6 litrli turbomotorli va oldi uzatmali varianti toʻliq uzatmalisiga qaraganda 30 foizga ommabop boʻlib chiqdi. Bu holat shahar sharoitida foydalanish uchun tejamkor va sodda transmissiyaga ega krossoverlarga boʻlgan ehtiyoj yuqoriligini koʻrsatadi. Tenet T7 modelida “Aktiv” komplektatsiyasi eng koʻp qidirilayotgan versiya boʻlib turibdi.

Shuningdek, bozorda Solaris HC (sobiq Hyundai Creta) modeliga ham talab barqaror. Ushbu avtomobil xaridorlari koʻpincha quyidagi texnik xususiyatlarni tanlamoqda:

  • 1,6 litrli, 123 ot kuchiga ega dvigatel;
  • 6 pogʻonali avtomatik uzatmalar qutisi;
  • Toʻliq uzatma tizimi;
  • “Praym” va “Klassik” komplektatsiyalari.
Umuman olganda, 2026-yil boshidagi tahlillar shuni koʻrsatadiki, Rossiya avtomobil bozorida narx va sifat mutanosibligi birinchi oʻringa chiqqan. Oʻzbekiston bozori bilan solishtirganda, Rossiyada mahalliy Lada modellarining ustunligi va Xitoy krossoverlarining agressiv kirib borishi sezilarli darajada yuqori ekani koʻrinadi.

AvtomobilLadaHavalRossiya BozoriTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBugun, 13:51Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Bugun, 12:53Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiLada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiBugun, 10:53CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiBugun, 09:58Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi