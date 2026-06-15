Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlik

·12·Avto
Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlik

Belarusning avtomobil sanoatida mahalliylashtirish jarayoni yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mamlakatning ikki yirik sanoat giganti — Belgee va Gorizont xoldingi avtomobil elektronikasini birgalikda ishlab chiqarish boʻyicha strategik kelishuvga erishdi. Bu qadam nafaqat ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, balki tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Imzolangan kelishuvga koʻra, maishiy elektronika sohasida katta tajribaga ega boʻlgan Gorizont xoldingi quvvatlarida zamonaviy raqamli komponentlar tayyorlanadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha doirasida avtomobillar uchun eng muhim sanalgan asboblar paneli, multimedia displeylari va turli boshqaruv bloklarini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi.

Yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish muddatlari

Yangi elektron tizimlar bilan jihozlanadigan ilk model Belgee X50+ krossoveri boʻlishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, ushbu komponentlarning seriyali ishlab chiqarilishi 2027-yilning boshidan start oladi. Bu vaqtga kelib, zavod barcha texnik sinovlardan oʻtgan va xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlarni yetkazib berishni maqsad qilgan.

Hozirgi vaqtda Belgee brendi ostida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar uchun butlovchi qismlar bazasi sezilarli darajada kengaygan. Bugungi kunda Belarus va Rossiya hududidagi korxonalarda ushbu mashinalar uchun quyidagi qismlar mahalliylashtirilgan:

  • Akkumulyator batareyalari;
  • Bamperlar va tashqi kuzov elementlari;
  • Avtomobil oynalari;
  • Gʻildirak disklari va boshqa detallar.
Bundan tashqari, 2026-yilning may oyidan boshlab Belgee zavodida yirik kuzov panellarini ishlab chiqarishga moʻljallangan yangi shtamplash sexi qurilishi boshlangan. Bu esa avtomobillarning metall qismlarini ham toʻliq mahalliy sharoitda tayyorlash imkonini beradi.

Bozordagi oʻrni va istiqbollar

Hozirda mintaqa bozorlarida brendning uchta asosiy modeli — X50+ va X70 krossoverlari hamda S50 sedani sotilmoqda. Ushbu avtomobillarning barchasi mahalliy iqlim sharoitlariga moslashtirilgan boʻlib, elektronika sohasidagi yangilik ularning raqobatbardoshligini yanada oshirishi tayin.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin, chunki mintaqaviy hamkorlik va butlovchi qismlar bazasining kengayishi kelajakda avtomobillar narxi va servis xizmatlariga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Gorizont kabi tajribali elektronika ishlab chiqaruvchisining sohaga kirib kelishi avtomobillarning raqamli tizimlari yanada barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday mahalliylashtirish loyihalari sanksiyalar va logistika muammolari davrida ishlab chiqarish zanjiri uzilib qolmasligining kafolatidir. Belgee va Gorizont hamkorligi MDH hududidagi avtomobilsozlik klasterini rivojlantirishda muhim namuna boʻlishi kutilmoqda.

BelgeeGorizontAvtomobilElektronikaBelarus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Bugun, 12:53Rossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariRossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariBugun, 12:50Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiLada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiBugun, 10:53CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiBugun, 09:58Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi