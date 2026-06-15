Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlik
Belarusning avtomobil sanoatida mahalliylashtirish jarayoni yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mamlakatning ikki yirik sanoat giganti — Belgee va Gorizont xoldingi avtomobil elektronikasini birgalikda ishlab chiqarish boʻyicha strategik kelishuvga erishdi. Bu qadam nafaqat ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, balki tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Imzolangan kelishuvga koʻra, maishiy elektronika sohasida katta tajribaga ega boʻlgan Gorizont xoldingi quvvatlarida zamonaviy raqamli komponentlar tayyorlanadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha doirasida avtomobillar uchun eng muhim sanalgan asboblar paneli, multimedia displeylari va turli boshqaruv bloklarini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi.
Yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish muddatlariYangi elektron tizimlar bilan jihozlanadigan ilk model Belgee X50+ krossoveri boʻlishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, ushbu komponentlarning seriyali ishlab chiqarilishi 2027-yilning boshidan start oladi. Bu vaqtga kelib, zavod barcha texnik sinovlardan oʻtgan va xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlarni yetkazib berishni maqsad qilgan.
Hozirgi vaqtda Belgee brendi ostida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar uchun butlovchi qismlar bazasi sezilarli darajada kengaygan. Bugungi kunda Belarus va Rossiya hududidagi korxonalarda ushbu mashinalar uchun quyidagi qismlar mahalliylashtirilgan:
- Akkumulyator batareyalari;
- Bamperlar va tashqi kuzov elementlari;
- Avtomobil oynalari;
- Gʻildirak disklari va boshqa detallar.
Bozordagi oʻrni va istiqbollarHozirda mintaqa bozorlarida brendning uchta asosiy modeli — X50+ va X70 krossoverlari hamda S50 sedani sotilmoqda. Ushbu avtomobillarning barchasi mahalliy iqlim sharoitlariga moslashtirilgan boʻlib, elektronika sohasidagi yangilik ularning raqobatbardoshligini yanada oshirishi tayin.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin, chunki mintaqaviy hamkorlik va butlovchi qismlar bazasining kengayishi kelajakda avtomobillar narxi va servis xizmatlariga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Gorizont kabi tajribali elektronika ishlab chiqaruvchisining sohaga kirib kelishi avtomobillarning raqamli tizimlari yanada barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday mahalliylashtirish loyihalari sanksiyalar va logistika muammolari davrida ishlab chiqarish zanjiri uzilib qolmasligining kafolatidir. Belgee va Gorizont hamkorligi MDH hududidagi avtomobilsozlik klasterini rivojlantirishda muhim namuna boʻlishi kutilmoqda.
…