Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildi
Rossiyaning Kaluga shahridagi “AGR” xoldingi zavodida Tenet T8 krossoverining yangi, besh oʻrinli talqinini toʻliq siklda ishlab chiqarish boshlandi. Ushbu qadam korxonaning model qatorini kengaytirish va isteʼmolchilarning oʻsib borayotgan talabini qondirish strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma’lumotiga koʻra, yangi modelni yigʻish jarayoni kuzovni payvandlash, boʻyash va yakuniy yigʻuv bosqichlarini oʻz ichiga oluvchi toʻliq texnologik zanjir asosida tashkil etilgan. Kalugadagi ushbu korxona yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan tizimlar va sifatni raqamli nazorat qilish uskunalari bilan jihozlangani bilan ajralib turadi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarYangi Tenet T8 krossoveri kundalik foydalanish uchun moʻljallangan boʻlib, u 1,6 litrli turbomotor va 7 pogʻonali, ikki “nam” ilashmali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan. Avtomobil oldi uzatmali (front-wheel drive) platformada qurilgan boʻlib, shahar sharoiti va magistrallarda harakatlanish uchun maqbul muvozanatni taʼminlaydi.
Kuzov konstruksiyasi ogʻir iqlim va yoʻl sharoitlariga moslashtirilgan. Xususan, avtomobilning yashirin boʻshliqlari maxsus mum bilan ishlov berilgan, pastki qismi (dnishche) esa korroziyaga qarshi, shagʻal zarbidan himoya qiluvchi va shovqin izolyatsiyasi qatlamlari bilan qoplangan. Bu chidamlilikni oshirish bilan birga, salondagi akustik qulaylikni ham yaxshilaydi.
Keng sigʻim va qulayliklarBesh oʻrinli Tenet T8 oʻzining keng yukxonasi bilan ajralib turadi. Yuk boʻlmasining hajmi oʻrindiqlar holatiga qarab 889 litrdan 1930 litrgacha yetishi mumkin. Bu koʻrsatkich krossoverni oilaviy sayohatlar va yirik yuklarni tashish uchun juda qulay transport vositasiga aylantiradi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchi “qishki paket” opsiyalariga alohida e’tibor qaratgan. Avtomobil quyidagi qulayliklar bilan jihozlangan:
- Barcha oʻrindiqlarni isitish tizimi;
- Rul chambaragini isitish funksiyasi;
- Old oyna va oyna yuvish forsunkalarini elektr yordamida isitish.
Hozirda MDH bozorlarida Xitoy va Rossiya hamkorligida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga qiziqish yuqori ekanligini inobatga olsak, Tenet T8 modeli oʻz segmentida Hyundai Tucson yoki KIA Sportage kabi modellarga nisbatan hamyonbop muqobil sifatida koʻrilishi mumkin. Zavod rahbariyati sifat nazorati barcha uchastkalarda yagona tizimga birlashtirilganini va har bir avtomobil qatʼiy tekshiruvdan oʻtishini taʼkidlamoqda.
…