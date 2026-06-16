Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildi

·18·Avto
Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildi

Rossiyaning Kaluga shahridagi “AGR” xoldingi zavodida Tenet T8 krossoverining yangi, besh oʻrinli talqinini toʻliq siklda ishlab chiqarish boshlandi. Ushbu qadam korxonaning model qatorini kengaytirish va isteʼmolchilarning oʻsib borayotgan talabini qondirish strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, yangi modelni yigʻish jarayoni kuzovni payvandlash, boʻyash va yakuniy yigʻuv bosqichlarini oʻz ichiga oluvchi toʻliq texnologik zanjir asosida tashkil etilgan. Kalugadagi ushbu korxona yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan tizimlar va sifatni raqamli nazorat qilish uskunalari bilan jihozlangani bilan ajralib turadi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Yangi Tenet T8 krossoveri kundalik foydalanish uchun moʻljallangan boʻlib, u 1,6 litrli turbomotor va 7 pogʻonali, ikki “nam” ilashmali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan. Avtomobil oldi uzatmali (front-wheel drive) platformada qurilgan boʻlib, shahar sharoiti va magistrallarda harakatlanish uchun maqbul muvozanatni taʼminlaydi.

Kuzov konstruksiyasi ogʻir iqlim va yoʻl sharoitlariga moslashtirilgan. Xususan, avtomobilning yashirin boʻshliqlari maxsus mum bilan ishlov berilgan, pastki qismi (dnishche) esa korroziyaga qarshi, shagʻal zarbidan himoya qiluvchi va shovqin izolyatsiyasi qatlamlari bilan qoplangan. Bu chidamlilikni oshirish bilan birga, salondagi akustik qulaylikni ham yaxshilaydi.

Keng sigʻim va qulayliklar

Besh oʻrinli Tenet T8 oʻzining keng yukxonasi bilan ajralib turadi. Yuk boʻlmasining hajmi oʻrindiqlar holatiga qarab 889 litrdan 1930 litrgacha yetishi mumkin. Bu koʻrsatkich krossoverni oilaviy sayohatlar va yirik yuklarni tashish uchun juda qulay transport vositasiga aylantiradi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchi “qishki paket” opsiyalariga alohida e’tibor qaratgan. Avtomobil quyidagi qulayliklar bilan jihozlangan:

  • Barcha oʻrindiqlarni isitish tizimi;
  • Rul chambaragini isitish funksiyasi;
  • Old oyna va oyna yuvish forsunkalarini elektr yordamida isitish.

Hozirda MDH bozorlarida Xitoy va Rossiya hamkorligida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga qiziqish yuqori ekanligini inobatga olsak, Tenet T8 modeli oʻz segmentida Hyundai Tucson yoki KIA Sportage kabi modellarga nisbatan hamyonbop muqobil sifatida koʻrilishi mumkin. Zavod rahbariyati sifat nazorati barcha uchastkalarda yagona tizimga birlashtirilganini va har bir avtomobil qatʼiy tekshiruvdan oʻtishini taʼkidlamoqda.

Tenet T8AvtomobilKalugaKrossoverAGR Xolding
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanBugun, 11:55Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBugun, 11:27Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiAudi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiBugun, 10:21Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiRenault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiKecha, 17:55Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikKecha, 13:51Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Kecha, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi