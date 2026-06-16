KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindi

·31·Avto
KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindi

Janubiy Koreyaning mashhur avtomobil brendi boʻlmish KGM (sobiq SsangYong) oʻzining flagman modeli — Rexton yoʻltanlamaslari uchun misli koʻrilmagan chegirmalar kampaniyasini boshladi. Ushbu qadam bozorning ramali yoʻltanlamaslar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ayrim bozorda xaridorlar 1,9 million rublgacha (taxminan 21 500 dollar) tejab qolish imkoniyatiga ega boʻlmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

KGM Rexton modeli oʻzining chidamliligi va klassik konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Yangilangan narx siyosatiga koʻra, 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomobillarning boshlangʻich narxi sezilarli darajada pasaytirilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar va anʼanaviy yoʻltanlamas xususiyatlarini qidirayotgan xaridorlar uchun ayni muddao boʻldi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun 5 yillik kafolat muddatini ham taqdim etmoqda.

Texnik imkoniyatlar va yaponcha sifat

Avtomobilning texnik jihozlanishi alohida eʼtiborga loyiq. KGM Rexton kapoti ostida 2,0 litrli, 225 ot kuchiga ega turbokompressorli benzinli dvigatel joylashgan. Eng muhim jihati shundaki, ushbu agregat Yaponiyaning mashhur Aisin brendi tomonidan ishlab chiqarilgan 6 bosqichli avtomatik uzatmalar qutisi bilan hamkorlikda ishlaydi. Bu kombinatsiya ham shahar sharoitida, ham ogʻir yoʻllarda ishonchli harakatlanishni taʼminlaydi.

Yoʻltanlamasning yurish qismi murakkab muhandislik yechimlariga asoslangan. Old qismda mustaqil ikki rishagli osma (podveska), orqada esa besh rishagli yaxlit koʻprikli tizim oʻrnatilgan. Toʻliq uzatmalar tizimi (4WD) klassik "part-time" sxemasi boʻyicha amalga oshirilgan boʻlib, u haydovchiga yoʻl sharoitidan kelib chiqib rejimlarni tanlash imkonini beradi.

Bozordagi oʻrni va raqobat

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ramali yoʻltanlamaslarga talab doimo yuqori boʻlgan. KGM Rexton oʻzining oʻlchamlari va imkoniyatlari bilan Toyota Land Cruiser Prado yoki Mitsubishi Pajero Sport kabi modellarga hamyonbop muqobil sifatida koʻriladi. Janubiy Koreya muhandisligi va yaponcha transmissiyaning uygʻunligi ushbu modelning uzoq muddatli ekspluatatsiya uchun ishonchli ekanidan dalolat beradi.

Hozirgi vaqtda avtomobil ishlab chiqaruvchilari oʻrtasida narxlar urushi davom etayotgan bir paytda, KGM tomonidan taqdim etilayotgan bunday chegirmalar brendning bozordagi ulushini saqlab qolish va yangi mijozlarni jalb qilishga qaratilgan strategik yurishdir. 2025-yilgi modellar ham chegirmalar dasturiga kiritilgani xaridorlarga eng soʻnggi yangilanishlarni qulay narxlarda xarid qilish imkonini beradi.

KGMRextonYoʻltanlamasAvtomobilChegirma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBugun, 14:25Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanBugun, 11:55Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBugun, 11:27Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiKalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiAudi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiBugun, 10:21Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiRenault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi