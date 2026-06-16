KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindi
Janubiy Koreyaning mashhur avtomobil brendi boʻlmish KGM (sobiq SsangYong) oʻzining flagman modeli — Rexton yoʻltanlamaslari uchun misli koʻrilmagan chegirmalar kampaniyasini boshladi. Ushbu qadam bozorning ramali yoʻltanlamaslar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ayrim bozorda xaridorlar 1,9 million rublgacha (taxminan 21 500 dollar) tejab qolish imkoniyatiga ega boʻlmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
KGM Rexton modeli oʻzining chidamliligi va klassik konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Yangilangan narx siyosatiga koʻra, 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomobillarning boshlangʻich narxi sezilarli darajada pasaytirilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar va anʼanaviy yoʻltanlamas xususiyatlarini qidirayotgan xaridorlar uchun ayni muddao boʻldi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun 5 yillik kafolat muddatini ham taqdim etmoqda.
Texnik imkoniyatlar va yaponcha sifatAvtomobilning texnik jihozlanishi alohida eʼtiborga loyiq. KGM Rexton kapoti ostida 2,0 litrli, 225 ot kuchiga ega turbokompressorli benzinli dvigatel joylashgan. Eng muhim jihati shundaki, ushbu agregat Yaponiyaning mashhur Aisin brendi tomonidan ishlab chiqarilgan 6 bosqichli avtomatik uzatmalar qutisi bilan hamkorlikda ishlaydi. Bu kombinatsiya ham shahar sharoitida, ham ogʻir yoʻllarda ishonchli harakatlanishni taʼminlaydi.
Yoʻltanlamasning yurish qismi murakkab muhandislik yechimlariga asoslangan. Old qismda mustaqil ikki rishagli osma (podveska), orqada esa besh rishagli yaxlit koʻprikli tizim oʻrnatilgan. Toʻliq uzatmalar tizimi (4WD) klassik "part-time" sxemasi boʻyicha amalga oshirilgan boʻlib, u haydovchiga yoʻl sharoitidan kelib chiqib rejimlarni tanlash imkonini beradi.
Bozordagi oʻrni va raqobatOʻzbekiston avtomobil bozorida ham ramali yoʻltanlamaslarga talab doimo yuqori boʻlgan. KGM Rexton oʻzining oʻlchamlari va imkoniyatlari bilan Toyota Land Cruiser Prado yoki Mitsubishi Pajero Sport kabi modellarga hamyonbop muqobil sifatida koʻriladi. Janubiy Koreya muhandisligi va yaponcha transmissiyaning uygʻunligi ushbu modelning uzoq muddatli ekspluatatsiya uchun ishonchli ekanidan dalolat beradi.
Hozirgi vaqtda avtomobil ishlab chiqaruvchilari oʻrtasida narxlar urushi davom etayotgan bir paytda, KGM tomonidan taqdim etilayotgan bunday chegirmalar brendning bozordagi ulushini saqlab qolish va yangi mijozlarni jalb qilishga qaratilgan strategik yurishdir. 2025-yilgi modellar ham chegirmalar dasturiga kiritilgani xaridorlarga eng soʻnggi yangilanishlarni qulay narxlarda xarid qilish imkonini beradi.
…